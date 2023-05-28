На войне время идет совершенно иначе. Во время боя может незаметно пролететь несколько часов, которые при затишье тянулись бы безобразно долго. Но чуть дальше, на расстоянии десятка километров от линии боевого соприкосновения — уже совсем по-другому. На каком-нибудь ПВД, расположенном в раскиданных по относительно мирной деревне домиках, всё будет еще более серо и блекло, чем на передовой, а значит, и время будет литься медленнее. Не говоря уже о тех моментах, когда вы совсем в тылу, в казарме в каком-нибудь Луганске.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

И, как ни парадоксально, стоимость проведенной на войне минуты куда выше. Здесь быстро стареют, быстро живут и быстро умирают.

Что было полгода назад? Если вы существуете в монотонном ритме мирной жизни, то, скорее всего, было все то же самое. Если на войне — то за это время у вас могла начаться новая жизнь. А когда мы начали брать Артёмовск? Кажется, целую вечность назад. 224 дня, город, в котором жили семьдесят тысяч человек. Небольшой город.

Впервые я узнал старинное русское слово Бахмут в чате для знакомств, который периодически показывал девушек не только из Донецка, но и с территорий по ту сторону фронта. Название показалось забавным, девчонки ничего особенного собой не представляли, поэтому быстро отошло на второй план, в апреле 2022 года я даже предполагать не мог, что к этому незанятому населенному пункту будет приковано столько внимания.

Но вспоминал о нем время от времени, задумываясь об отсутствия воды в Донецке и пытаясь играть в «военного аналитика» (игра, в общем-то, интересная, до сих пор часть Рунета пытается делать прогнозы о войне, а другая — с удовольствием это читает).

Итак, в Донецке почти нет воды, помыться, приехав с боевых из-под Авдеевки, нечем. Вода поступала со стороны Славянска, а, следовательно, чтобы избавиться от бытовых неурядиц, нам нужно взять Славянск. Да и вообще освободить Донбасс от украинских угнетателей.

Как это сделать?

Вот у нас две линии городов, с севера на юг: Северск — Краматорск — Бахмут (Артёмовск) и Славянск — Краматорск — Дружковка. Два оборонительных рубежа ВСУ, которые должны пасть перед тем. Они стоят между нами и полным освобождением ДНР. Между нами и регулярным душем под горячей водой в Донецке. А это цели, за которые не жалко бороться, убивать и умирать. Наверное — только через несколько месяцев возьмут Славянск, а Артёмовск так, между делом…

Так думал я в том прохладном апреле 2022-го, с тем горьким пессимизмом начавшего разочаровываться участника боевых действий.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Схема водоснабжения ДНР

Бахмут начнут брать только в октябре, почти через полгода. О взятии Славянска пока рано рассуждать, а мои взгляды на будущее Донбасса стали еще чуть более мрачными. Но — не важно, на самом деле. Важно то, что мы продолжаем идти вперед и учиться на своих ошибках и на своих победах.

Артёмовск начали брать. Артёмовск стал мясорубкой. Артёмовск стал кровью. Артёмовск стал страхом наших врагов.

Двести двадцать четыре дня. Есть дурацкая фраза «столько не живут», и выжить там на протяжении двухсот с лишним дней, думаю, действительно было нереально. Это даже не Сталинград — там сражались двести дней.

Артёмовск не выходил из голов более полугода, и когда даже в действующем подразделении кто-то произносил это название, то в голосе чувствовалось нечто уважительное. Есть места хуже, чем здесь. Есть бойцы, которым тяжелее, чем нам. Они своей кровью оплатили понимание очень важных фактов, которые для многих раньше (а может и сейчас) были неясны и непонятны.

Нам противостоит очень злобный, мотивированный и подготовленный противник. Он не сдастся и не побежит, на это не стоит рассчитывать.

Даже в этом аду, заботливо созданном для него Пригожиным и десятками тысяч злейших русских бойцов, ВСУ и компания держались до конца. Цеплялись за последние возможности, за последние уголки, за последние многоэтажки.

Внутренние распри обходятся нам очень дорого. Не буду углубляться в подробности — все и так прекрасно понимают, о чем я говорю и при чем тут Артёмовск.

И берет оторопь, когда думаешь, что подковерные игры, личностные противостояния и борьба за власть могут стоить жизни не одному человеку (как в шпионским драмах с заказными убийствами), а десяткам, сотням, и тысячам человек. Просто потому, что разногласия людей, находящихся по одну сторону фронта, вышли за какие-то рамки и приняли какие-то формы. А есть ли у них границы, к чему эти склоки приведут и какую цену нам придется заплатить за их прекращение?

(сс) ЧВК Вагнер Карта фронта на артёмовском направлении 13 мая 2023

Русские прекрасные воины.

Тьму и тьму раз клеймили командиров, отдающих неверные приказы, недостаток умения и рациональности в управлении армией, недостаточное обеспечение, недостаток вооружения, его отсталость и древность.

Но Артёмовск показал, что нельзя заикаться насчет русского солдата. Да, есть части, которые сдают позиции без боя. Есть очень глупые решения, ведущие к невероятным, страшным потерям. Но если обучить, обмундировать и встроить в систему… Нет, даже не солдата, а бывшего зэка. Человека, который к войне не готовился, ее не понимал и недотягивал до требований к настоящему профессионалу по очень многим показателям, — то он свернет горы.

С одной стороны — добровольцы и бывшие заключенные, прошедшие через быструю, обусловленную военным временем и, конечно, недостаточную подготовку.

С другой — Силы специальных операций Украины, Польский добровольческий корпус, Мусульманский корпус «Кавказ», батальон имени Дудаева, батальон имени шейха Мансура, болк имени Кастуся Калиновского (для белорусских нациков), разнокалиберные наемники и прочая нечисть.

Посмотрите им в глаза, «спецназовцы», исламисты, коллаборанты и нацисты из лимитрофов.

Посмотрите на тех, кто накатывался на вас, шел вперед и добивался своего, убивая и выдавливая вас. Посмотрите на свои американские «эмки». На свой импортный камуфляж, на крепкие и стильные баллистические очки. Посмотрите на своих западных инструкторов.

А теперь — на щербатый рот и на неатлетичное тело русского проходимца, которому быстро, но профессионально объяснили, как вас нужно убивать.

Мы можем вас побеждать. Мы хотим вас побеждать. Мы будем вас побеждать.

Да, нам нужно больше профессионализма, нам нужно больше техники, больше денег, дронов и снарядов, всего того, чего у вас навалом. Но, — смотрите, в глаза, не отворачивайтесь! — это все вам не поможет.

И главный урок Артёмовска — именно в этом. Кровь в этом бесполезном с точки зрения стратегии месте умыла нас всех, но она показала — если вы не сдадитесь, как не сдавались здесь, то погибните. Иного пути нет.