Набившая оскомину фраза о том, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне, в 2022 году заиграла новыми красками. Оказалось, что война совсем не похожа на тот образ, который складывался в головах у командного состава. Предыдущий опыт нерелевантен. Военные технологии устарели, а гражданские настолько вырвались вперёд, что без них вести войну стало невозможно. Никому не интересные в 2021 году игрушки стали смертоносным оружием, убившим тысячи и тысячи человек.

Иван Шилов ИА Регнум

Разумеется, сейчас я говорю о дронах.

О них уже было сказано очень много, особенно в первые месяцы СВО. Ломались копья, а военные эксперты, которые тоже не имели представления о том, как и какими способами будет вестись следующая война, сомневались в приносимой ими пользе. Но — сначала «лоббистам» дронов смеялись в глаза, а потом стало понятно, что без «бытовых» квадрокоптеров на передовой делать нечего.

Новое лицо войны

Статистики сейчас, понятное дело, не существует, но я готов поспорить, что с помощью DJI Mavic 3 на этой войне было убито больше солдат противника, чем при помощи автомата Калашникова. Просто потому, что стрелковый бой сейчас — это нечто из ряда вон выходящее, а поиск противника посредством дронов, сброс с них ВОГов и корректировка с помощью них артиллерии — это постоянная ежедневная кропотливая работа, приносящая результаты.

Для того чтобы поразить противника из автомата, согласно распространенной статистике, нужно сделать десятки тысяч выстрелов. Для того чтобы найти вражеских солдат и навести на них «Гиацинт», нужно провести несколько боевых вылетов на не самом дорогом квадрокоптере.

И на передовой все это понимают.

Самая популярная команда на линии соприкосновения — «воздух!». Если ты слышишь «птичку», значит, она может увидеть тебя. Если она увидит тебя — значит, она либо скинет боеприпас, либо полученная ей информация о твоём местонахождении будет использована расчётом орудия или миномёта с предсказуемым результатом.

Война все больше и больше переходит в «стелс-режим». Хочешь выжить — нужно спрятаться.

Понимание этого факта пришло к военным уже давно — во всяком случае, в двадцатом веке лихие штыковые и конные атаки в цветных мундирах плавно сошли на нет. Однако ещё никогда расплата за заметность не была настолько быстрой и эффективной. В течение нескольких минут тебя может настигнуть и порвать в клочья либо ВОГ, либо самодельная бомба, либо запускаемая мина, либо крупнокалиберный снаряд.

Нельзя расслабиться и в тылу — красиво составленная техника в сотнях километров от линии фронта всё равно становится мишенью для ракет.

Какой был радиус поражения самого дальнобойного орудия наполеоновской эпохи? Сотни метров? Тогда неудивительно, что никто не пытался прятаться от противника.

Теперь же прятаться нужно всегда и везде. Постоянно.

Не собираться в групповые цели — они и заметнее, и желаннее. Не использовать технику «напролом» — она будет моментально обнаружена, а сверху может в считаные минуты оказаться массивный сельскохозяйственный БПЛА с подвешенными к нему кумулятивными боеприпасами. Даже если его не окажется поблизости, по технике может сработать артиллерия, ПТУР и десятки прочих орудий.

Война изменилась, война обрела новое лицо, контуры которого были нарисованы повсеместным применением БПЛА и уничтожением с их помощью личного состава.

Мечтают ли солдаты об электрокамикадзе

А теперь представьте, что на поле боя появляются солдаты, которые по «огневой мощи» сравнимы с миномётной батареей, а то и превосходят её. Которые могут с ювелирной точностью поражать цели в радиусе километров, уничтожая и живую силу, и транспорт, и бронетехнику. Которые сами по себе весьма малозаметны и почти не демаскируют себя при работе (в отличие от миномётной батареи).

Это будет означать, что «старый» подход к войне сыпется окончательно. Что окопные столкновения теряют былую привлекательность. Что артиллерия начинает сдавать позиции «бога войны» и передаёт их кому-то ещё. Что классический транспорт из средства передвижения превращается в смертельную ловушку.

А ведь такие бойцы уже есть.

Это операторы FPV-дронов — квадрокоптеров-камикадзе, нестабилизируемых беспилотников, несущих на себе заряд взрывчатого вещества. Летят быстро и проникают куда угодно — в бойницу дота, в дверь блиндажа, в окно дома, чуть ли не в открытый люк техники.

Совсем недавно мне, человеку, умеющему управлять «классическими» квадрокоптерами, применение FPV в бою казалось чем-то крайне редким и далёким, но нет. Например, вернувшийся из-под Бахмута сослуживец рассказал, что только он лично был свидетелем двух ударов дронов-камикадзе по перевозящим раненых «буханкам».

Несмотря на высокую стоимость оборудования и сложности с обучением операторов, дроны-камикадзе быстро распространяются по подразделениям русской армии. На них обратили внимание и гуманитарщики. Уже возникли гражданские проекты по обучению специалистов, FPV-дроны активно закупаются волонтёрами и поставляются в войска.

И если вы думаете, что они никак не меняют картину современного поля боя, то ошибаетесь.

Ещё до того, как я узнал о широком распространении скоростных дронов-камикадзе, я осознал один из основных принципов этого конфликта: в этом столкновении люди делятся на операторов дронов и на тех, кто от них прячется. Теперь он ещё больше прибавляет в актуальности.

Эпоха невидимок

Если чуть сгустить футуристические краски, то можно представить, что методика ведения войны станет совсем иной.

Нет чётко очерченной линии фронта, обозначенной укреплениями, окопами, крупнокалиберными пулеметами и наблюдательными пунктами, потому что любое укрепление привлекает внимание противника и становится целью для камикадзе. Нет постоянно играющей в чехарду артиллерии, потому что артиллерия уступает дронам-камикадзе по эффективности и слишком заметна. Нет крупного транспорта и бронетехники, он уязвим. Нет крупных скоплений бойцов, они — желанная мишень.

Настанет эпоха войны невидимок, вооружённых смертоносными, быстрыми и дальнобойными дронами.

Вместо развесистого боекомплекта — магазинов, гранат и прочих подсумков — с пяток готовых к вылету боевых машин. Вместо отточенных навыков обращения с автоматом — прекрасная полётная подготовка. Автомат, может, и останется как оружие последнего шанса, но основное оружие — шлем для управления дроном. Вместо грузовика для доставки личного состава — тихие и незаметные квадроциклы на электрическом ходу.

Воображение вырисовывает эдаких ниндзя, снующим по лесам, посадкам и разрушенным городам, выслеживающих себе подобных с воздуха. Проигрывает тот, кто был замечен первым — убежать от выпущенной на охоту «птицы» почти невозможно. Сокольничие двадцать первого века, скрытые и вездесущие убийцы.

На фронте не нужно будет огромного количества людей — нужны будут отменно подготовленные единицы. Возрожденное рыцарство, в которое вложено огромное количество денег, способное без особых усилий уничтожать «классические» армии с пехотой, танками, миномётами и всем прочим.

Интересный образ, не правда ли? Так бы оно и было, если бы не РЭБ.

Как только появляется какое-то продвинутое средство атаки, обязательно появляются способы борьбы с ним. Авиация — ПВО. Танк — противотанковый гранатомёт. Пуля — бронежилет. Но с момента сборки первого танка до первого залпа из противотанкового гранатомёта прошло немало времени. От первого выстрела из винтовки до создания приличного броника — тоже. Самолёты, напротив, научились сбивать почти сразу же, но и они регулярно проносятся над сегодняшними полями сражений.

И очень многое зависит от того, как быстро средства радиоэлектронной борьбы смогут снизить эффективность дронов-камикадзе, и как быстро дроны научатся защищаться от воздействия средств РЭБ.

***

Будет ли реализована описанная выше картина с рыцарями-пилотами, уничтожающими все живое на своём пути?

Все зависит от скорости развития беспилотных технологий и средств защиты от них, и делать абсолютно точные прогнозы сейчас не может никто. В одном можно быть уверенным — война меняется всегда.

Она меняется каждый месяц и каждый день. Выигрывает тот, кто быстрее адаптируется к новым сценариям. И сценарий описанной мной «войны невидимок» вполне может реализоваться в самом обозримом будущем. Не нужно готовиться к прошедшей войне. Мы победим, если будем быстрее готовиться к войне будущего.