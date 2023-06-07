Слово «Херсон» будет всегда резать ухо. Перед глазами будут оживать картины — ничуть не прекрасные, но освещенные летним южным солнцем, тёплые и ностальгические. Берег Днепра, до ужаса советский отель «Фрегат», шашлычная на набережной. Когда начались разговоры о том, что Херсон сдадут, я сказал, что я дезертирую. Потому что опускались руки и не было никакого желания воевать за государство, которое воевать не желает.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Я оставил этот город с третьей попытки. В августе двадцать второго пытался уехать из него в Донецк на такси — в последний момент поездка отменилась. Ещё раз — и на одном из постов мне сказали, что ВСУ нанесли удар по дамбе Каховской ГЭС, движение по ней прекращено.

«Спасательным кругом» стал случайно подвернувшийся корабль, небольшой теплоходик, что несколько часов неторопливо шёл в сторону «большой земли» из Херсона.

Город медленно превращался в остров. На борту было множество гражданских — дети, какой-то старик с хохлятскими усами, типичные бабушки, встречающиеся на всех русских землях. Во мне же взрастало тоскливое чувство того, что я смотрю на удаляющуюся набережную в последний раз. Что я больше никогда его не увижу.

Тогда я ещё ни о чем не догадывался — ни о ракетном ударе по причалу, который случился через час после моего отбытия. Ни о сдаче Херсона, которая произошла спустя два месяца после того, как корабль покинул пристань. Ни о том, что набережную затопит почти через год, когда Каховскую ГЭС взорвут. Предчувствие было верным, хоть это горько и больно. Больше никогда.

Уровень воды поднялся на десять метров. Можно представить все эти затопленные улочки, полные воды коридоры отеля с протертыми красными коврами, смытые деревни, горы кувыркающегося в воде мусора. Кто-то придумал, кто-то согласовал, какой-то ВСУшник нажал на кнопку, и жизнь десятков тысяч мирных жителей по мановению ока превратилась в ад.

Но, знаете, это было правильное решение. Может, прозвучит дико, но решение гениальное.

Как уничтожить крепкие оборонительные рубежи русских за секунды? Взорвать дамбу! Почему бы и нет, верно? Гражданские? Но у Украины нет цели защитить своих гражданских. У Украины нет цели сделать жизнь украинцев лучше. У Украины другая цель — причинить как можно больше вреда России.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона

Сдохнуть, убить как можно больше своих, лишь бы назло москалям, лишь бы они пострадали как можно сильнее. Между смытой линией обороны и идеей о том, что не должны быть смыты свои города и села, выбор будет всегда в пользу первого. После того как стало понятно, что с помощью этого шага можно навредить русской армии, уничтожение дамбы сразу стало вопросом времени.

Они всегда вредили.

Они пытались затопить уникальный железорудный комбинат, который находится на побережье Каховского водохранилища, в Днепрорудном. Его генеральный директор лично рассказывал мне, что владельцы целого «подземного города» отдавали приказы оставшимся на занятой территории сотрудникам, чтобы те уничтожили предприятие. Комбинат кормил тысячи людей, целый городок жил только благодаря нему, но уничтожить его с присказкой «не доставайся же ты никому» для украинских олигархов было куда более важно, чем сохранить рабочие места для людей, что на них в прошлом работали.

Сотрудники комбината не стали рубить сук, на котором сидели. Приказ на затопление шахт Днепрорудненского железорудного комбината исполнен не был. А вот приказ на затопление Херсонщины успешно реализовался, и после этого набивший оскомину тезис об «Украине — анти-России» стал ещё более явным и монументальным.

Разумеется, подрыв Каховской ГЭС не откроет никому глаза.

Все, кто понимал тезис об «анти-России», ничего нового для себя не узнали. Да, единственной целью Украины было, есть и будет ослабление России.

Те, кто по какому-то недоразумению живёт в России, но поддерживает Украину, этот тезис будут отвергать до последнего. Даже если все ВСУшники соберутся вокруг «грязной бомбы» и с криком «щоб не сдаться москалям» приведут её в действие, попутно стерев с лица земли Киев с миллионом гражданских, они обязательно найдут этому оправдание.

Сами украинцы после подрыва плотины либо утвердятся во мнении, что так и надо (чем больше человек жертвует во имя чего-то, тем более важным оно им кажется), либо свалят подрыв на нас.

Но, возможно, ситуация с ГЭС позволит каким-то сомневающимся в себе и в правильности своих действий российским военачальникам понять, с кем же они все-таки имеют дело.

С антирусскими. С теми, кто погубит себя, погубит «своих», уничтожит все, только лишь бы сделать больно нам. Ворваться на Белгородчину и погибнуть. Затопить комбинат и оставить без средств к существованию целый город. Смыть кучу населенных пунктов, чтобы ослабить нашу линию обороны.

Николай Гынгазов/ТАСС Белгородская область. Шебекино. Вид на здание, пострадавшее в результате обстрела ВСУ

Знаете, каков антипод слова «любовь»? Нет, не ненависть. Это равнодушие.

Ненависть же, та искренняя, ничем не ограниченная ненависть, которой сочатся украинцы, что зацикливает человека на объекте, обязательно роднит ненавидящего и того, кого ненавидят. Это ненависть, граничащая с любовью, ненависть, отдающая эдиповым комплексом. Это сродни той ненависти, что испытывают подростки по отношению к своим родителям, когда переживают процесс «сепарации». Однако в их жилах все равно течёт кровь отца, они все равно остаются частью своей семьи и её порождением.

Только такая ненависть объясняет случившееся на Херсонщине. Именно такая ненависть характерна для всех лимитрофов.

«Антирусские» связаны с русскими больше, чем кто-либо ещё. Они, в общем-то, русскими и остаются, поэтому не будут щадить себя в попытках навредить нам. Когда ты «антирусский», твоей целью становится даже не уничтожение России как таковой, а именно процесс уничтожения и России, и себя. Целью становится не победа, а самоубийственная война.

Если Киев не падёт, то самоубийственная война продолжится. Это цель антирусских. Если Украина не будет взята и уничтожена, то смерти и наших, и их людей продолжатся. Это цель антирусских.

Поэтому Украина рано или поздно будет уничтожена в любом случае. Это истинная цель антирусских, даже если вдруг карты сложатся так, что Россия будет повержена (допустим такое предположение), то антирусские не смогут существовать автономно — они, оставшись без цели, начнут рвать и жрать себя. Да и перестанут быть кому-то нужны на самом деле, поэтому перебьют друг друга без поддержки и внимания со стороны Запада.

Нужно быть кем-то, но нельзя быть «антикем-то». Это путь в один конец, вшитая программа самоликвидации.

Украины не будет в любом случае, она обречена с самого начала, она создана для того, чтобы сгинуть в безвестности. Задача русских в этой схватке — помочь антирусским уйти на покой и выжить самим. Но для этого мы все должны понимать, с кем и с чем мы имеем дело.

Я больше никогда не увижу Херсон таким, каким я его видел летом двадцать второго.

И Херсон же будет служить немым напоминанием того, что мы не можем жить в мире с антирусскими. Что мы не можем опустить руки и дать антирусским накопить силы, как это случилось в 2014-м. Ведь они действительно накопят их и опять запустят маховик самоуничтожения в стремлении причинить как можно больше боли нам.

В 2014 году мы допустили огромную ошибку, но… Больше никогда.