Про то, что американцы уничтожают сами себя, будучи поглощенными неомарксизмом, BLM, LGBT+ и прочими идеологиями, не говорил уже только ленивый. Но в последнее время на беснование там содомитов, феминисток и ущемленных черных обращают куда меньше внимания, что вполне объяснимо — самая страшная мясорубка в Европе за последний без малого век как-то поубавила к ним интереса. Вместо страдающих меньшинств у сердобольных представителей западных стран теперь страдают украинцы, да и вообще война немного отрезвляет и заставляет задуматься о действительно важных вещах.

Сергей Корсун ИА Регнум

Но это не значит, что процесс остановлен, вовсе нет. Соединенные Штаты сгорают в огне культурной войны против самих себя, и сегодня это как нельзя более заметно по тому, что штампует их поп-культура. От неё я бесконечно далек и снятых в США сериалов не смотрел очень давно. И вот, находясь на реабилитации после ранения, я решил включить манифест современной Америки, глумящейся над самой собой, над всем, что было свято и дорого. Таран для выбивания мозгов молодёжи с прекрасными рейтингами, отзывами и обширной фан-базой. Сериал «Пацаны», он же Boys.

До начала украинского конфликта я писал текстики для небольшого сайта в рубрике «наука и культура», интересовался социальной психологией, изучал пропаганду. Поэтому детище современного американского кинематографа так меня и заинтересовало. Это не просто произведение искусства, это яростная политическая агитка, завернутая в фантик комиксоидного произведения про супергероев. Про отвратительных бесчеловечных, эгоистичных и социопатичных супергероев, ставящих себя выше обычных людей.

С другой стороны, мало ли таких пропагандистских произведений? Да что угодно сейчас возьми, что было снято на Западе, и это с большей долей вероятности окажется агиткой. Почти всё, что выпускает Голливуд, так или иначе пытается пропитать ваш мозг «повесточкой» — идеями равенства полов, ориентаций и рас. Точнее, даже не равенства, а привилегированного положения тех, кто был назначен «угнетенным».

Но сериал «Пацаны» в своём роде уникален. Там есть все, что должно быть в каждом голливудском фильме, — сильные женщины, гордые чернокожие (открытые черные расисты), крайне положительные лесбиянки — куда же без этого. Но в нем есть и нечто большее — восхитительное стремление уничтожить всё, что было построено поколениями американцев, начиная с упомянутых супергероев.

Супергеройская тематика, все эти коллективные Marvel, DC и штампуемые ими фильмы и сериалы просто поглощали кинематограф. Народу нравилось, народ валил толпами на кинопоказы. Дети, подростки, молодёжь всего мира восторгались, а заодно и пропитывались интересом к американщине. Значительная часть новостей про «культуру», из тех, что выходили из-под моего пера, тоже были про Marvel, хотя к кинокомиксам я равнодушен. Но они и вышедшие из них супергерои — это символ американской глобальной культуры. Такой же, как бургеры и картошка фри, которые прочно вошли в жизнь если не всего человечества, то уж русской молодёжи точно.

И если фастфуд — это ещё что-то неизменное и в самих Штатах не особо почитаемое, то супергерои были окружены определённым ореолом святости. Они не только были детищем США, они были ещё и их символом. Тот же Капитан Америка, Супермен и Железный человек с Бэтменом — они же представляли собой идеальных, возведенных в абсолют американцев, олицетворение мечты об исключительности, всесилии, всевластии и несокрушимости.

Все люди и все страны обладают комплексом превосходства, мы живём в мире, где почти все считают, что они так или иначе лучше окружающих. Но для американцев их исключительность — родовая травма. Мессианство. Страна истинной свободы, «Град на холме», созданный бежавшими из Англии реформаторами-пуританами, уверенными, что они должны перекроить по своим лекалам весь «неправильный» мир.

«Мы будем подобны Граду на холме, взоры всех народов будут устремлены на нас; и если мы обманем ожидания нашего Господа в деле, за которое взялись, и заставим Его отказать нам в помощи, которую Он оказывает нам ныне, мы станем притчей во языцех всему миру», — писал Джон Уинтроп, один из наиболее влиятельных пуритан-колонистов. В облаченных в трико супергероях и завоевавшем мир фастфуде обыватели не читают духа пуританства, но они им пропитаны.

Кадр из к/ф «Железный человек». реж Джон Фавро.2008, США, Канада

Американские пуритане ударились в универсализм и преуспели в этом, создавая культуру с теми самыми супергероями и бургерами. Помните, у германской группы Rammstein в начале нулевых была песня со строчками We’re all living in Amerika, Amerika ist wunderbar («Мы всё живём в Америке, Америка прекрасна»)? Думаю, Джон Уинтроп был бы счастлив, услышав её. Вот он — успех: взоры всех народов устремлены на американцев, они диктуют свою волю почти всему земному шару. А успех, согласно представлениям пуритан, — проявление божественного расположения и поощрения.

Итак — избранность, исключительность, мессианство. Это не только основная идея американской нации, это ещё основная идея супергероев. Супермен же не только стреляет лазером из глаз, летает и неуязвим, он ещё и очень любит морализаторствовать. Как и прочие супергерои, которые не только сражаются против суперзлодеев, но ещё несут добро и справедливость в мир. Почти как США (глазами американцев). Супермен — это и есть Америка, а Америка (опять же, по мнению американцев) — это и есть Супермен. Избранный, исключительный, миссионер — пример для всех остальных, простых смертных.

Вершина развития американской культуры, вершина развития американской идеи, появившаяся в конце тридцатых и воцарившаяся тогда, когда воцарились и Соединенные Штаты, ставшие главными выгодополучателями по итогам Второй мировой войны.

Впрочем, на особом положении не только Супермен — есть ещё более показательный персонаж у другой комиксоидной фирмы — Капитан Америка. Всё ещё более очевидно, чем в первом случае. Америка — это Капитан Америка, Капитан Америка — это Америка. Также обладающий исключительностью, избранностью и развлекающийся мессианством.

Jay Maidment/Keystone Press Agency/Global Look Press Супергерой Капитан Америка

Итак, «супергеройство» — это базис, смысл и душа Америки. Но американская культура начала его активно деструктуризировать, причём под восхищенные аплодисменты американской же общественности (в основном, понятное дело, молодежи). Возвращаясь к сериалу, который, в свою очередь, можно назвать гимном и манифестом новой Америки, стоит заметить, что всё, чем там занимаются, — это показательным уничтожением Америки старой. Ну, кроме защиты всех угнетенных, то есть женщин, сексуальных меньшинств, чернокожих и прочих.

Итак, в Манифесте (он же трехсезонный сериал «Пацаны»), как и всегда, есть герои и злодеи. Главный злодей — идеальное воплощение «белого мужчины» — высокий и мускулистый блондин с голубыми глазами и в целом нордической внешностью. Зовётся он «Патриотом» и является полной копией Супермена. За исключением того, что плащ его раскрашен в звездно-полосатый флаг, а на плечах блистают золотые головы орланов, которые также являются символами США. То есть из него сделали уже даже не олицетворение Америки, а доведенную до гротеска пародию.

Персонаж при этом крайне негативный. Ему нравится убивать людей, он делает это ради своего удовольствия. Он насилует женщин, совершенно пренебрежительно относится к жизням невинных, он жесток и беспощаден, но при этом дорожит собственной репутацией и жаждет всеобщей любви. Он является самым сильным существом во вселенной сериала, и между ним и образом обобщенного «белого мужчины-угнетателя» сценаристы проводят прямые параллели. Особенно это проявляется в сцене, когда доверенный до истерики Патриот кричит со сцены: «Я сильнее, я умнее, я… Я лучше!», а затем ему говорят, что его рейтинг поднялся, особенно среди белых мужчин.

Самое, конечно, забавное в том, что Патриот вступает в союз с нацисткой (буквально, вечно молодой нацистской преступницей из Третьего рейха), которая настроена защищать белую расу от мигрантов и, естественно, напропалую убивает чёрных. И окончательное грехопадение Патриота — он узнает о её прошлом, но все равно вступает с ней в романтические отношения и поддерживает её начинания.

Кадр из к/ф «Пацаны». реж Филип Сгриккиа, 2019, США

Чёрные расисты, кстати, в сериале тоже вполне себе фигурируют, но выступают в качестве защитников афроамериканцев, которых обижают белые. Эту линию сценария можно было бы объяснять дальше, однако смысл там один: белые — фашисты, что убивают черных; чёрные — замечательные и борющиеся с угнетением ребята.

Это открыто проговаривается «главной героиней», которая из религиозной провинциальный девочки становится эдакой типичной «сильной женщиной», борющейся за все хорошее и всем помогающей. В одной из сцен она называет белых «гребаными» и явно не хочет себя с ними ассоциировать. Кроме того, она возмущается тем, что верующие выступают против однополых браков, а потом и сама от религии отказывается, попутно разрывая отношения с эксплуатирующей её матушкой.

Идея того, что родители угнетают собственных чад, также красной нитью проходит через все повествование. Это и логично, ведь люди старшего возраста куда более консервативны, чем воспитываемая на левой пропаганде молодёжь, и поэтому бунт против патриархата, расизма, гомофобии и всего прочего — это ещё и бунт против своей семьи. Что может быть лучше для разрушения консервативного общества, чем вдолбить молодёжи в голову, что родители — их враги?

Главную героиню угнетала мать, одного из главных героев мучил отец-алкоголик. Даже главного злодея Патриота пытается убить отец, который, в свою очередь, страдает от угнетения своего отца…

Кадр из к/ф «Пацаны». реж Филип Сгриккиа, 2019, США

И вот в этом месте нужно взглянуть на сюжет поподробнее. Отец Патриота — супергерой Солдатик, который долгое время пробыл в плену у русских. Русские его травили (только не смейтесь) нервно-паралитическим ядом «Новичок». И Солдатик у нас одновременно и копия Капитана Америки со щитом и звездами, и олицетворение старшего поколения США. Этот сугубо отрицательный персонаж кичится тем, что воевал во Вторую мировую против нацизма, но по ходу пьесы выясняется, что не воевал, а прибыл туда, когда все было кончено (можно провести исторические параллели, верно?).

При этом он садист, убийца и наркоман, а когда отряд из инклюзивных персон (в который входят и лесбиянка, и представители национальных меньшинств, и борцы за все самое хорошее) начинает побеждать олицетворение старой консервативной Америки, то негр на прощание называет его гребаным расистом. Старая Америка в лице Солдатика, гордящаяся победой во Второй мировой войне, маскулинная и «расистская», была повержена сборищем представителей меньшинств.

«Твои предки — зло, их подвиги ничего не значат, за маской патриотизма скрываются садисты и сволочи, вся ваша Америка — сплошной нацизм!» — кричат создатели сериала в лицо подрастающему поколению американцев. Им говорят, что их мессианство, их чувство превосходства, избранности и исключительности — полная ерунда, а святые и олицетворяющие Америку супергерои — подонки.

Параллельно идет сознательная травля общественности, выступающей против завоза мигрантов. Упомянутая ранее супергероиня из Третьего рейха говорит про них так: «Людям нравится нацизм, им не нравится только само слово». То есть под нацизм подводится вообще все, что хоть немного не нравится создателям сериала.

Кадр из к/ф «Пацаны». реж Филип Сгриккиа, 2019, США

Американский консерватор Майк Хакаби заявлял, что «отрицание американской исключительности означает по сути отрицание сердца и души этого народа». Именно этим и занимаются создатели сериала, покушаясь на саму суть США под восторженные возгласы и высокие оценки от молодёжи.

Стоит ли нам печалиться по этому поводу? Отнюдь. Пусть американцы деструктуризируют сами себя, пусть выталкивают у себя из-под ног табуретку, чтобы повиснуть с затянувшейся на шее петлёй. Пускай марксистская идея потакания угнетенным меньшинствам захватит их всех, пусть они разрушат свой институт семьи на корню и рухнут под давлением расовых мятежей, пусть они через одного сделают операцию по смене пола и берут в руководство страной сугубо девиантов. Чем хуже для них — тем лучше для нас. Деструктуризируйте себя полностью и как можно быстрее.

Правда, есть одно серьёзное «но». Их дух мессианства не исчез, и на США до сих пор направлены взоры народов всего мира. Если русские не пресекут распространение подобных идей у себя, то рано или поздно мы рискуем последовать вслед за «мировым гегемоном».