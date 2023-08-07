«Пацаны» в «повесточке». Как агитки Голливуда убивают американскую нацию
Про то, что американцы уничтожают сами себя, будучи поглощенными неомарксизмом, BLM, LGBT+ и прочими идеологиями, не говорил уже только ленивый. Но в последнее время на беснование там содомитов, феминисток и ущемленных черных обращают куда меньше внимания, что вполне объяснимо — самая страшная мясорубка в Европе за последний без малого век как-то поубавила к ним интереса. Вместо страдающих меньшинств у сердобольных представителей западных стран теперь страдают украинцы, да и вообще война немного отрезвляет и заставляет задуматься о действительно важных вещах.
Но это не значит, что процесс остановлен, вовсе нет. Соединенные Штаты сгорают в огне культурной войны против самих себя, и сегодня это как нельзя более заметно по тому, что штампует их поп-культура. От неё я бесконечно далек и снятых в США сериалов не смотрел очень давно. И вот, находясь на реабилитации после ранения, я решил включить манифест современной Америки, глумящейся над самой собой, над всем, что было свято и дорого. Таран для выбивания мозгов молодёжи с прекрасными рейтингами, отзывами и обширной фан-базой. Сериал «Пацаны», он же Boys.
До начала украинского конфликта я писал текстики для небольшого сайта в рубрике «наука и культура», интересовался социальной психологией, изучал пропаганду. Поэтому детище современного американского кинематографа так меня и заинтересовало. Это не просто произведение искусства, это яростная политическая агитка, завернутая в фантик комиксоидного произведения про супергероев. Про отвратительных бесчеловечных, эгоистичных и социопатичных супергероев, ставящих себя выше обычных людей.
С другой стороны, мало ли таких пропагандистских произведений? Да что угодно сейчас возьми, что было снято на Западе, и это с большей долей вероятности окажется агиткой. Почти всё, что выпускает Голливуд, так или иначе пытается пропитать ваш мозг «повесточкой» — идеями равенства полов, ориентаций и рас. Точнее, даже не равенства, а привилегированного положения тех, кто был назначен «угнетенным».
Но сериал «Пацаны» в своём роде уникален. Там есть все, что должно быть в каждом голливудском фильме, — сильные женщины, гордые чернокожие (открытые черные расисты), крайне положительные лесбиянки — куда же без этого. Но в нем есть и нечто большее — восхитительное стремление уничтожить всё, что было построено поколениями американцев, начиная с упомянутых супергероев.
Супергеройская тематика, все эти коллективные Marvel, DC и штампуемые ими фильмы и сериалы просто поглощали кинематограф. Народу нравилось, народ валил толпами на кинопоказы. Дети, подростки, молодёжь всего мира восторгались, а заодно и пропитывались интересом к американщине. Значительная часть новостей про «культуру», из тех, что выходили из-под моего пера, тоже были про Marvel, хотя к кинокомиксам я равнодушен. Но они и вышедшие из них супергерои — это символ американской глобальной культуры. Такой же, как бургеры и картошка фри, которые прочно вошли в жизнь если не всего человечества, то уж русской молодёжи точно.
И если фастфуд — это ещё что-то неизменное и в самих Штатах не особо почитаемое, то супергерои были окружены определённым ореолом святости. Они не только были детищем США, они были ещё и их символом. Тот же Капитан Америка, Супермен и Железный человек с Бэтменом — они же представляли собой идеальных, возведенных в абсолют американцев, олицетворение мечты об исключительности, всесилии, всевластии и несокрушимости.
Все люди и все страны обладают комплексом превосходства, мы живём в мире, где почти все считают, что они так или иначе лучше окружающих. Но для американцев их исключительность — родовая травма. Мессианство. Страна истинной свободы, «Град на холме», созданный бежавшими из Англии реформаторами-пуританами, уверенными, что они должны перекроить по своим лекалам весь «неправильный» мир.
«Мы будем подобны Граду на холме, взоры всех народов будут устремлены на нас; и если мы обманем ожидания нашего Господа в деле, за которое взялись, и заставим Его отказать нам в помощи, которую Он оказывает нам ныне, мы станем притчей во языцех всему миру», — писал Джон Уинтроп, один из наиболее влиятельных пуритан-колонистов. В облаченных в трико супергероях и завоевавшем мир фастфуде обыватели не читают духа пуританства, но они им пропитаны.
Американские пуритане ударились в универсализм и преуспели в этом, создавая культуру с теми самыми супергероями и бургерами. Помните, у германской группы Rammstein в начале нулевых была песня со строчками We’re all living in Amerika, Amerika ist wunderbar («Мы всё живём в Америке, Америка прекрасна»)? Думаю, Джон Уинтроп был бы счастлив, услышав её. Вот он — успех: взоры всех народов устремлены на американцев, они диктуют свою волю почти всему земному шару. А успех, согласно представлениям пуритан, — проявление божественного расположения и поощрения.
Итак — избранность, исключительность, мессианство. Это не только основная идея американской нации, это ещё основная идея супергероев. Супермен же не только стреляет лазером из глаз, летает и неуязвим, он ещё и очень любит морализаторствовать. Как и прочие супергерои, которые не только сражаются против суперзлодеев, но ещё несут добро и справедливость в мир. Почти как США (глазами американцев). Супермен — это и есть Америка, а Америка (опять же, по мнению американцев) — это и есть Супермен. Избранный, исключительный, миссионер — пример для всех остальных, простых смертных.
Вершина развития американской культуры, вершина развития американской идеи, появившаяся в конце тридцатых и воцарившаяся тогда, когда воцарились и Соединенные Штаты, ставшие главными выгодополучателями по итогам Второй мировой войны.
Впрочем, на особом положении не только Супермен — есть ещё более показательный персонаж у другой комиксоидной фирмы — Капитан Америка. Всё ещё более очевидно, чем в первом случае. Америка — это Капитан Америка, Капитан Америка — это Америка. Также обладающий исключительностью, избранностью и развлекающийся мессианством.
Итак, «супергеройство» — это базис, смысл и душа Америки. Но американская культура начала его активно деструктуризировать, причём под восхищенные аплодисменты американской же общественности (в основном, понятное дело, молодежи). Возвращаясь к сериалу, который, в свою очередь, можно назвать гимном и манифестом новой Америки, стоит заметить, что всё, чем там занимаются, — это показательным уничтожением Америки старой. Ну, кроме защиты всех угнетенных, то есть женщин, сексуальных меньшинств, чернокожих и прочих.
Итак, в Манифесте (он же трехсезонный сериал «Пацаны»), как и всегда, есть герои и злодеи. Главный злодей — идеальное воплощение «белого мужчины» — высокий и мускулистый блондин с голубыми глазами и в целом нордической внешностью. Зовётся он «Патриотом» и является полной копией Супермена. За исключением того, что плащ его раскрашен в звездно-полосатый флаг, а на плечах блистают золотые головы орланов, которые также являются символами США. То есть из него сделали уже даже не олицетворение Америки, а доведенную до гротеска пародию.
Персонаж при этом крайне негативный. Ему нравится убивать людей, он делает это ради своего удовольствия. Он насилует женщин, совершенно пренебрежительно относится к жизням невинных, он жесток и беспощаден, но при этом дорожит собственной репутацией и жаждет всеобщей любви. Он является самым сильным существом во вселенной сериала, и между ним и образом обобщенного «белого мужчины-угнетателя» сценаристы проводят прямые параллели. Особенно это проявляется в сцене, когда доверенный до истерики Патриот кричит со сцены: «Я сильнее, я умнее, я… Я лучше!», а затем ему говорят, что его рейтинг поднялся, особенно среди белых мужчин.
Самое, конечно, забавное в том, что Патриот вступает в союз с нацисткой (буквально, вечно молодой нацистской преступницей из Третьего рейха), которая настроена защищать белую расу от мигрантов и, естественно, напропалую убивает чёрных. И окончательное грехопадение Патриота — он узнает о её прошлом, но все равно вступает с ней в романтические отношения и поддерживает её начинания.
Чёрные расисты, кстати, в сериале тоже вполне себе фигурируют, но выступают в качестве защитников афроамериканцев, которых обижают белые. Эту линию сценария можно было бы объяснять дальше, однако смысл там один: белые — фашисты, что убивают черных; чёрные — замечательные и борющиеся с угнетением ребята.
Это открыто проговаривается «главной героиней», которая из религиозной провинциальный девочки становится эдакой типичной «сильной женщиной», борющейся за все хорошее и всем помогающей. В одной из сцен она называет белых «гребаными» и явно не хочет себя с ними ассоциировать. Кроме того, она возмущается тем, что верующие выступают против однополых браков, а потом и сама от религии отказывается, попутно разрывая отношения с эксплуатирующей её матушкой.
Идея того, что родители угнетают собственных чад, также красной нитью проходит через все повествование. Это и логично, ведь люди старшего возраста куда более консервативны, чем воспитываемая на левой пропаганде молодёжь, и поэтому бунт против патриархата, расизма, гомофобии и всего прочего — это ещё и бунт против своей семьи. Что может быть лучше для разрушения консервативного общества, чем вдолбить молодёжи в голову, что родители — их враги?
Главную героиню угнетала мать, одного из главных героев мучил отец-алкоголик. Даже главного злодея Патриота пытается убить отец, который, в свою очередь, страдает от угнетения своего отца…
И вот в этом месте нужно взглянуть на сюжет поподробнее. Отец Патриота — супергерой Солдатик, который долгое время пробыл в плену у русских. Русские его травили (только не смейтесь) нервно-паралитическим ядом «Новичок». И Солдатик у нас одновременно и копия Капитана Америки со щитом и звездами, и олицетворение старшего поколения США. Этот сугубо отрицательный персонаж кичится тем, что воевал во Вторую мировую против нацизма, но по ходу пьесы выясняется, что не воевал, а прибыл туда, когда все было кончено (можно провести исторические параллели, верно?).
При этом он садист, убийца и наркоман, а когда отряд из инклюзивных персон (в который входят и лесбиянка, и представители национальных меньшинств, и борцы за все самое хорошее) начинает побеждать олицетворение старой консервативной Америки, то негр на прощание называет его гребаным расистом. Старая Америка в лице Солдатика, гордящаяся победой во Второй мировой войне, маскулинная и «расистская», была повержена сборищем представителей меньшинств.
«Твои предки — зло, их подвиги ничего не значат, за маской патриотизма скрываются садисты и сволочи, вся ваша Америка — сплошной нацизм!» — кричат создатели сериала в лицо подрастающему поколению американцев. Им говорят, что их мессианство, их чувство превосходства, избранности и исключительности — полная ерунда, а святые и олицетворяющие Америку супергерои — подонки.
Параллельно идет сознательная травля общественности, выступающей против завоза мигрантов. Упомянутая ранее супергероиня из Третьего рейха говорит про них так: «Людям нравится нацизм, им не нравится только само слово». То есть под нацизм подводится вообще все, что хоть немного не нравится создателям сериала.
Американский консерватор Майк Хакаби заявлял, что «отрицание американской исключительности означает по сути отрицание сердца и души этого народа». Именно этим и занимаются создатели сериала, покушаясь на саму суть США под восторженные возгласы и высокие оценки от молодёжи.
Стоит ли нам печалиться по этому поводу? Отнюдь. Пусть американцы деструктуризируют сами себя, пусть выталкивают у себя из-под ног табуретку, чтобы повиснуть с затянувшейся на шее петлёй. Пускай марксистская идея потакания угнетенным меньшинствам захватит их всех, пусть они разрушат свой институт семьи на корню и рухнут под давлением расовых мятежей, пусть они через одного сделают операцию по смене пола и берут в руководство страной сугубо девиантов. Чем хуже для них — тем лучше для нас. Деструктуризируйте себя полностью и как можно быстрее.
Правда, есть одно серьёзное «но». Их дух мессианства не исчез, и на США до сих пор направлены взоры народов всего мира. Если русские не пресекут распространение подобных идей у себя, то рано или поздно мы рискуем последовать вслед за «мировым гегемоном».