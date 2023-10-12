Что приходит в голову обывателя, когда он слышит про армию Израиля? Даже если он не знает, как расшифровывается аббревиатура ЦАХАЛ, то образ вырисовывается достаточно четкий — армия маленькой гордой страны, которой постоянно приходится сдерживать натиск окружающих ее арабских государств.

Иван Шилов ИА Регнум

Сдерживать благодаря профессионализму, современному оружию и стойкости солдат, разумеется, ведь численное преимущество явно на стороне противника. С одной стороны, хорошо вооруженные и подготовленные профессионалы с лучшей системой ПВО и на лучших танках, с другой — сборище абреков в черных платках, вооруженных автоматами Калашникова и собранными на коленке ракетами, запускаемыми по принципу «куда бог пошлет».

А, ну и еще в армии Израиля служат молодые ухоженные девушки, что постят в интернет селфи, ролики с танцами и т.д. и т.п.

Картинка устойчивая, прижившаяся.

Вот стоят заборы, оснащенные устройствами наблюдения по последнему слову техники, за ним — непревзойденная «Меркава», что разберет в случае чего на запчасти очередную партию исламистов за считанные секунды. Почему? Потому что технологии, ресурсы, а главное — профессионализм!

А затем наступает 7 октября 2023 года, когда обрушились хрустальные замки о несокрушимости Израиля и его защитников и соцсети заполонили ролики, снятые тамошними комбатантами и случайными свидетелями боёв.

Посмотрим глазами участника СВО, как действовали стороны, как их готовили и насколько это можно сравнить с принципами ведения боевых действий между русской армией и украинскими сепаратистами.

ХАМАС

Начнем с палестинских группировок, самой крупной и запоминающейся из которых является ХАМАС.

Они сами выкладывали ролики с подготовкой к штурмам израильских баз. Ничего впечатляющего, правда, там не показали — бегут не особо оснащенные боевики, минируют забор, подрывают. Один заминировали, второй, третий, перебросили через ямку взятый с собой самопальный мостик, пробежались. Неплохо, но не удивительно.

Затем ролики уже не тренировок, а реальных боевых действий.

Толпа с криками «Аллаху акбар» бежит в сторону «военной базы». «Военную базу», судя по всему, оборонять и не собирались — один пулеметчик скосил бы с вышки всю эту толпу, базу бы не взяли.

Но либо пулеметчика, либо пулемета, либо патронов на месте не оказалось.

Так штурмовать вообще нельзя. Никаких попыток прикрывать друг друга, никакой разбивки на двойки и четверки, никаких «держу — пошел». Просто бородатые мужики с автоматами бегут вперед.

Следом записи уже со штурма внутренних помещений (не знаю, этого же объекта или какого-то другого, да и не важно). Что мы видим тут?

Толпа по-прежнему толпа, ничего нового и интересного. Однако хоть немного, но «тактикулят» — пытаются работать из-за углов, забрасывают помещения гранатами. Уровень чуть подготовленной пехоты, которая знает что-то за пределами того, с какого конца нужно держать автомат Калашникова.

Кто-то ими занимался, но основ по-прежнему не знают — кучкуются так, что вылетевшая граната со стороны противника способна положить сразу боевиков пять, не меньше.

Но самые впечатляющие кадры, которые по нескольку раз облетели интернет, — это, конечно, уничтожение хваленой «Меркавы».

Просто стоит танк, просто к нему подлетает дрон и роняет вниз что-то не особо крупное и мощное. Итог: танк в огне, клубы дыма перекрывают камеру, боевая машина, считающаяся одной из наиболее мощных на планете, проиграла в дуэли с копеечным квадрокоптером по типу Mavic-3.

Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Что еще сказать?

Экипированы палестинцы плохо, вооружены — тоже (судя по видео, там и РПГ-7 уже за радость, не говоря о чем-то более тяжелом), подготовлены очень средне, но начали осваивать современные методы уничтожения противника при помощи гражданских дронов, что уже выглядит прогрессом в военном деле.

ЦАХАЛ

Теперь перейдем к Армии Израиля.

Армия Израиля получила от всего описанного выше неиллюзорных лещей. Шли разговоры о том, что за сутки было потеряно всего двадцать с лишним бойцов, в чем я позволю себе усомниться.

Чего только стоят кадры с расстрелянными в туалете бойцами ЦАХАЛ, лежащими в лужах крови в металлических кабинках. В шортах и майках, безоружные, не давшие даже какого-либо подобия боя, просто убитые на месте. Наверняка запаниковавшие и не знавшие, куда себя деть в последние десятки минут перед гибелью. А перед этим — о чем свидетельствует уже другое видео, снятое ими самими — снимавшие перестрелку на телефоны.

Это все говорит очень о многом.

Нет, ХАМАС не совершил какого-то прорыва в боевом искусстве и не сделал ничего особо выдающегося. Это по-прежнему арабы в майках, сланцах и с автоматами Калашникова, пускай долго и сосредоточенно готовившиеся к нападению, но так и не достигшие высот в боевом искусстве.

Самое впечатляющее из того, что я видел — это десант на парапланах, только во время нормальной войны он вообще неприменим.

Просто ЦАХАЛ был не способен отразить атаку, а это значит, что там уровень подготовки ненамного выше, чем у противника.

Дальше мы начали получать этим первым впечатлениям новые подтверждения.

Вот идут бравые израильские солдаты — проводят зачистку квартала. Как они ее проводят? Пытаются обнаружить противника раньше, чем он обнаружит их? Перебежками занимают наиболее удобные укрытия, прикрывая друг друга?

Да нет, просто идут по улице с автоматами, время от времени куда-то заглядывая. Кучкой.

Один удачно расположившийся и подготовленный стрелок — и этой группы бы не было. Не верят, что тут такой может оказаться? Возможно, но тем не менее хорошей подготовкой и не пахнет.

Потом — мобилизация. Кто-то из вновь примкнувших патриотов Израиля начал кричать: «Вот, смотрите, как нужно мобилизовывать!». Однако при этом местные собирают солдатам еду, носки и вообще все-все-все.

Нет, это не значит, что «у нас все нормально, раз даже в Израиле (!!!) носки собирают!». Мобилизованный должен быть обеспечен всем необходимым для участия в боевых действиях, и, если это не так, значит у вас все не очень хорошо. Как выяснилось, существенные недостатки имела и российская, и израильская армии.

Также появлялись ролики, на которых люди, представлявшиеся экс-военнослужащими ЦАХАЛ, говорят про предательство.

Дескать, мимо нас бы и мышь не проскочила, а тут целый ХАМАС пришел и начал базы брать, не может быть такого!

Да очень даже может!

Судя по тому, что публиковалось и палестинцами, и израильтянами в интернете, огромные проблемы с компетентностью вылились вот в это. И тут уже взятый в плен генерал, захваченная техника, жертвы среди мирного населения — это не предательство, это недостаток понимания ситуации и подготовки к ней.

Какие выводы можно сделать из этого всего?

Нет непобедимых армий, нет войск из каких-то суперпрофессионалов, обладающих невиданным уровнем компетенции и способными уничтожить вас взглядом на расстоянии пушечного выстрела.

Нет непобедимого ЦАХАЛ, он развеял свой магический ореол. Нет волшебных бойцов из стран НАТО и США, с которых нам во всем нужно брать пример.

Есть только мы.

Больше всего специалистов сейчас в окопах СВО с обеих сторон, потому что это люди, погруженные в войну, сражающиеся уже полтора года с очень серьезным противником.

Сепаратисты сражаются против России, Россия сражается против всего коллективного Запада, пользующегося руками украинских сепаратистов.

Лучше нас и восставших против нас антирусских русских на белом свете никто сражаться не умеет, и Израиль это наглядно показал.