Мятеж бессмысленен, мятеж безнадёжен, мятеж глуп.

Вчера я был в гостях, когда один из сослуживцев скинул запись, в которой МО РФ обвиняется в ударах по лагерям ЧВК «Вагнер». Тогда я не придал этому особого значения. Может, фейк, может, запустили с украинской стороны. Единственный вопрос — выходил ли на связь Эльбрус, наш общий знакомый, что сейчас уже во второй командировке в «оркестрантах». Нет, не выходил, вроде как находился на территории РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Затем начал слушать голосовые Пригожина, которые выходили за то время, что я не прикасался к смартфону. 25 тысяч человек сейчас, 25 тысяч человек — в запасе. Нет покушения на президентскую и любую другую власть, всё работает так, как прежде. «Вагнера» пытаются «наказать» военное руководство, «марш справедливости»… Эдакий перформанс «за всё хорошее, против всего плохого». За бесперебойные поставки снарядов, против лобовых штурмов и т.д.

Но хоть на секунду можно было предположить, что вооружённое выступление (как его ни назови, хоть марш справедливости, хоть балет света и добра) действительно может быть одобрено руководством страны? Что Кремль позволит кому-то вершить суд над командованием армии и посмотрит на это сквозь пальцы? Или поставит бунтовщиков на место смещенных?

Нет. Никогда, ни при каких условиях.

Просто государство так не работает, просто власть так не устроена. Можно вынести за скобки всё — Шойгу, Пригожина, боеприпасы, симпатии и антипатии, но позволить наемникам вершить самосуд над генералитетом, снимать и назначать руководство армии — значит признать, что власти в стране нет.

А она есть и сказала свое слово — единственно возможное в подобной ситуации.

С самого начала «выступление Пригожина» можно было считать не чем иным, как вооружённым мятежом.

Эрик Романенко/ТАСС Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Шансов на то, что верховная власть его поддержит, — не было. Верховная власть в лице президента и не поддержала — в экстренном обращении Владимира Путина акценты были расставлены именно так, как они только и могли быть расставлены — мятеж, предательство, попытка во время войны устроить новый 1917 год. Измена.

И теперь уже неважно, давали ли боеприпасы, насколько хорошо или плохо было командование. Важно то, что Верховный главнокомандующий дал свою оценку произошедшему, и теперь весь перформанс, целью которого называлась борьба за всё хорошее, против всего плохого, обречён.

Может, он продлится ещё сутки, может — двое, может — чуть больше. Но теперь, после единственно возможного заявления президента, «Вагнер» выступает не против Шойгу и Герасимова, а против российской власти в целом. И «Вагнер» не сможет выиграть в этой борьбе.

Я не думаю, что всё действительно, даже в теории, может пойти по сценарию 1917 года. Что фронт может рухнуть, что может начаться смута. Но — во время боевых действий выступление Пригожина, конечно, способно сыграть на руку Киеву. Перекрытые трассы мешают логистике и подвозу БК, техники и людей, новости деморализуют русское общество и вдохновляют противника. В комментариях моего Telegram-канала уже бесновались десятки жовто-блакитных, грозящих развалом России.

Мятеж бессмысленен, мятеж безнадёжен, мятеж глуп.

Проблемы, которые озвучивал Пригожин, надуманы? Нет. Армейское руководство действительно не могло обеспечить проведение СВО на должном уровне. Были ошибки, были недочёты, были провалы. Как на любой войне. И с ними надо было бороться.

Но нельзя было допустить кровопролития. Нельзя было допустить того, чтобы русские стреляли в русских. Нельзя было допустить ликования украинцев.