— Я этих… в плен вообще брать не собираюсь, — сказал, словно выплюнул, огромный и наголо бритый ополченец с позывным Боксер, когда мы ждали начала штурма Авдеевки, спрятавшись от обстрела в захламленном гараже.

Иван Шилов ИА Регнум

— Вот ведь… — с неким удивлением заметил рослый и молодой боец, когда мы поняли, что нас обнаружили с дрона.

— … ! — С тревогой и страхом в голосе закричал ещё один военнослужащий народной милиции ДНР, услышав свист падающей мины над головой и, сорвавшись с места, бросился в блиндаж.

Да, это слово на букву «П» и кончающееся на «С», изначально описывающее гомосексуалистов, а затем и вовсе перекочевавшее на всех не особо порядочных людей.

Но на фронте уже давно произошёл тотальный перенос данного понятия на всех солдат противника. ВСУшники тоже зачастую используют этот термин в наш адрес.

Казалось бы, чего в этом вообще интересного? Ну, считают представители двух противоборствующих сторон друг друга этим самым словом на «П», эка невидаль. Да и вообще, мало ли на свете каких-либо обидных прозвищ?

Но здесь интересна одна занимательная деталь.

Вроде как и русские, и украинцы — те ещё гомофобы. Восточная Европа в целом не располагает к чрезмерной толерантности, западные веяния сюда приходят с некоторым запозданием (а до России, я надеюсь, они в таком объёме вообще не дойдут, хотя тенденции пугают). Однако официальное отношение российского государства к половым девиациям отрицательно, в то время как украинское государство, пытающееся сделать все ради вливания в «европейскую семью народов», содомитов всячески приветствует.

Помню, когда устраивался на работу в ГУ МВД по Запорожской области, документы у меня принимала женщина, что занимала эту должность и при «старой власти». Когда мы дошли до пункта «дополнительные сведения», сидящий неподалёку коллега подсказал мне, что там нужно указывать «ориентация традиционная». Женщина, что рядом со мной также заполняла бумаги, поинтересовалась у принимавшей документы сотрудницы, работали ли подобные правила ранее, при Украине. Та, ничуть не смутившись, ответила: «Нет, раньше это было только плюсом».

Фишка именно в государственных стандартах.

На Украине содомия постепенно становится частью государственной политики благодаря стремлению максимально прогнутся под Запад, и на выходе мы получаем сплав из ЛГБТ, неонацизма и карго-культурализма.

Благодаря государственным стандартам американский трансвестит стал спикером ВСУ. Благодаря украинским государственным стандартам русского зрителя постоянно радуют все новыми и новыми сообщениями о том, как крепкая мужская любовь сплачивает ВСУшников, которые идут в бой против армии России.

Стрингер/РИА Новости Участники ЛГБТ-парада в Киеве

Началось это давно — я помню сюжет о «каминг ауте» нескольких бойцов какого-то украинского подразделения, которые рассказали о «недуге» коллегам, а те на камеры нехотя кивали головами и угрюмо соглашались с тем, что люди, с которыми они делят стол и кров, — «нетрадиционной ориентации». А что им оставалось делать? Государственные служащие, в конце концов. Государство же, в свою очередь, требует содомитизации. Значит, будет содомитизация.

Нельзя сказать, что в нашей армии подобного не случается совсем — на ум приходит одна история, когда бойцы ДНР обнаружили в блиндаже двух специалистов по работе с противотанковыми управляемыми ракетами, которые занимались вовсе не теми ракетами, коими им положено заниматься по долгу службы. Сослуживцев подобное времяпровождение раздосадовало, содомиты получили взыскание за непотребное поведение, а звание «ПТУРщика» на некоторое время в том подразделении стало нарицательным.

Так и получается, что украинцы не то чтобы хотят, но, раз начальство сказало, значит, делают. Нашим же бойцам начальство даже и не говорит, что содомировать друг друга плохо — они сами все прекрасно понимают и самостоятельно решают проблемы подобного рода «на местах». Украинцы же себе подобного позволить, конечно, не могут.

В качестве примера можно взять недавний случай с трансвеститом из ВСУ (не с тем, который спикер, в ВСУ много трансвеститов). На улицах Львова агрессивно накрашенный юноша в парике получил по морде от мимо проходящего потомка бандеровца, снял это на камеру, а уже на следующий день выложил ролик, на котором вышеупомянутый потомок бандеровца раскаивается в своем поступке.

Ничего не поделаешь — государство передовое, европейское, гомофобов быстро к ногтю прижимают.

Но это все единичные случаи. А каковы масштабы «голубой эпидемии» в рядах ВСУ?

Судя по всему, при покровительстве государства она расцвела буйным цветом. По ту сторону фронта формируются целые подразделения с единорогами на шевронах, но это видели и слышали, наверное, все.

Но недавно возникла и точная цифра — LGBT Militant сообщает, что в рядах ВСУ сражается порядка 50 тысяч представителей сексуальных меньшинств. Много ли это?

Если армия Украины по численности действительно приближается к одному миллиону человек, то относительно немного — около 5%. Однако существуют версии, что на самом деле численность бойцов ВСУ и сопутствующих структур куда меньше заявленной — эксперты называют число вплоть до 350 тысяч бойцов. Если это число истинно (или хотя бы приближено к истине), то каждый седьмой украинский боец находится не столько на передовой российско-украинского конфликта, сколько на передовой мировых трендов в сфере ориентации.

Что, конечно, уже дает некоторый повод называть все это сборище украинских мобиков, контрактников и наемников со всего света словом на букву «П».

Но все-таки основная причина называть воюющего за Украину солдата страшным словом на букву «П» будет крыться вовсе не в процентном соотношении количества условных гомосексуалистов и натуралов.

Вопрос в том, кто за что воюет.

Например, недавно, после взрыва БПЛА возле одного из московских небоскребов, какой-то феминный блогер пообещал взять в руки автомат и отправиться в окопы. Станет ли от реализации его угрозы русская армия более содомизированной? Нет.

Потому что сражающийся за нас солдат сражается за православную Россию. За отсутствие повсеместной леволиберальной диктатуры. За право других быть белыми гетеросексуальными мужчинами, растить нормальных детей и не быть притесняемым за это со стороны разноцветной общественности. В конце концов за право называть господ на букву «П» страшным словом на букву «П» и относится к ним так, как считаешь нужным.

Мы сражаемся против того, что принято называть «мировой жабой», поглотившей современный Запад.

А ВСУшники сражаются за нее и за все, что она символизирует.

За гей-парады, которые проходили в Киеве каждый год с 2012-го по 2021-й, за гендерную теорию, за право подростков на гормональную терапию, за Сороса, за флаги ЛГБТ на официальных зданиях, за глобализм, мультикультурализм и вот это все.

Воюйте, Миколы, не обляпайтесь. Только не удивляйтесь, что вас за это называют этим страшным словом.