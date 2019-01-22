Варвара Симонова
Последние публикации
«Навязываемые нормы завышены более чем в 10 раз»: оренбуржцы считают мусор
В Оренбургской области ряд жителей с началом реализации мусорной реформы, то есть с 1 января 2019 года, начали взвешивать свой мусор. На такие действия людей подвигли нормативы. В Оренбуржье утверждён норматив в 372 кг в год (31 кг в месяц) на одного горожанина в многоквартирных домах и 432 кг...
22 января 2019
Прививочные скандалы: как здравоохранение «превращается в торговую сеть»
В двух регионах России в центре внимания оказалась вакцинация. В Пермском крае речь о бесплатной вакцинации и её побочных эффектах, которые отразились на детях. В Оренбургской области в скандале оказался замешан министр здравоохранения региона. Речь о том, что вакцинация под угрозой срыва, но с...
22 октября 2018
Оренбуржцы о соглашении минздрава с епархией: «Глупость и невежество»
В Оренбуржье заключение соглашения минздрава региона с оренбургской епархией подвергли резкой критике. Жители оставили свои комментарий в соцсетях и охарактеризовали действия ведомств как «глупость, невежество и маразм», указав, что каждый должен заниматься свои делом профессионально: в больницах...
22 августа 2018
Громкие задержания в Оренбурге: кризис власти и ожидания новых арестов
В Оренбургской области 2018 год для высокопоставленных чиновников не задался с самого начала. Январь ознаменовался скандальным видеоспектаклем с участием теперь уже бывшего министра лесного и охотничьего хозяйства. В июне задержан, а затем арестован министр сельского хозяйства, пищевой и...
15 августа 2018
Задержание мэра Оренбурга: подробности
В Оренбурге коррупционный скандал с задержанием вице-мэра Геннадия Борисова получил развитие, последовало новое задержание. Силовики заявили о задержании главы Оренбурга Евгения Арапова. Между тем активные горожане ещё после ареста Борисова гадали — последует ли этот шаг. Как сообщили...
14 августа 2018
В Оренбурге задержан экс-глава строительной компании, подконтрольной мэрии
В Оренбурге задержан бывший руководитель компании «УКС» Александр Г. Фирма полностью контролируется администрацией города, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге». Примечательно, что задержание прошло на фоне коррупционного скандала и может быть связано со ставшим громким делом в отношении вице-мэра...
12 августа 2018
Громкое дело в Оренбуржье: происки конкурентов и удар по экономике?
В Оренбурге к арестованному по громкому делу Виктору Железнову не пустили уполномоченного по защите прав предпринимателей Оренбургской области Виктора Коршунова. Омбудсмен убеждён, что находящемуся под длительным арестом учредителю селекционно-гибридного центра «Вишневский» вменяют экономическую...
20 июля 2018
Прокурор Оренбурга о незаконной торговле пивом: «Мы проигрываем эту борьбу»
В Оренбурге чиновники, правоохранители и бизнесмены совещались по поводу незаконной торговли пивом в областном центре. Разговор, как и итоги борьбы с пивнушками в зданиях жилых домов, признан бессмысленным и неэффективным. Руководство администрации города видит в качестве действенной меры решение...
7 февраля 2018
«Не сдала на нужды класса!» — как педагоги унижают детей
Тему поборов, казалось бы обсудили со всех сторон, но проблема притом не утратила своей остроты и актуальности. На законодательном уровне предусмотрена благотворительная помощь, однако на деле трактовка закона получается вольной. Зачастую помощь школам и детским садам от имени родителей носит...
5 февраля 2018
«Каменные джунгли» в Оренбурге: обращение жителей к главам России и региона
В Оренбурге в то время, когда рапортуют об успехах в реализации программы по созданию комфортной городской среды, скандальная история произошла в одном из дворов, расположенных на территории новостроек. Жители опубликовали в интернете видеобращение к губернатору и президенту России, где просили...
16 ноября 2017
Оренбуржье: господдержка стала поводом для рейдерского захвата свинофермы?
В Оренбургской области селекционно-гибридный комплекс «Вишневский» на грани разорения. После возбуждения уголовного дела и обыска работу предприятия поразил паралич, затем во время попытки выйти из этого состояния стали звучать требования кредитора о досрочном погашении огромного займа (почти 1,5...
4 октября 2017