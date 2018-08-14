Оренбург, 14 августа, 2018, 20:35 — ИА Регнум. В Оренбурге коррупционный скандал с задержанием вице-мэра Геннадия Борисова получил развитие, последовало новое задержание. Силовики заявили о задержании главы Оренбурга Евгения Арапова. Между тем активные горожане ещё после ареста Борисова гадали — последует ли этот шаг.

Orenburg.ru Евгений Арапов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, Арапов задержан, но находится в больнице. В настоящее время согласно уставу города обязанности градоначальника исполняет первый заместитель Сергей Николаев.

Народ начал гадать — кто следующий кандидат для задержания. Пользователи соцсетей не исключают, что коль началась столь масштабная операция силовиков в мэрии, то и Николаев может загреметь вслед за своими коллегами Борисовым и Араповым, поскольку являлся на протяжении многих лет правой рукой главы Оренбурга.

Напомним, что после задержания Геннадия Борисова мэр Арапов внезапно заболел, при этом он успел дать положительную характеристику своему задержанному заместителю. Но она не помогла при вынесении решения суда об избрании меры пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу. Теперь силовики будут добиваться такой же меры и для Евгения Арапова.

В самом начале коррупционного скандала о вымогательстве крупной взятки по предварительному сговору в составе группы лиц в городе и внезапном уходе на больничный мэра начали говорить, что глава неспроста лёг в больницу. Якобы это выжидательная позиция, которая называется «лёг на сохранение», и где-то в верхах решается его судьба.

По неофициальным данным, Борисов свою вину не признал, но обещал следствию сотрудничество. Евгений Арапов 13 августа запоздало отреагировал публично на задержание своего заместителя, пояснив, что требовалось время для «переваривания» ситуации. При этом мэр уже находился в больнице. Он говорил о доверии подчинённым. По словам градоначальника, он и представить себе не мог, что подобное может произойти с его заместителем.

«Что касается задержания Геннадия Борисова, я искренне заинтересован в беспристрастном и объективном расследовании и справедливом исходе, так как эта ситуация бросила тень на всех работников администрации, в том числе и меня», — сказал тогда мэр.

Оказалось, что это была не тень… Сам мэр оказался в той же ситуации, судя по задержанию силовиками. В течение 48 часов следствие решит, предъявлять ли мэру обвинение и какую избрать меру пресечения. И хотя часть горожан скептически отнеслась к тому, что глава города, будучи задержанным, продолжает находиться в больнице (мол, какое же это задержание?), однако что-то подсказывает, что силовики настроены решительно. Уход на лечение, читай «сохранение», не помог. Возможно, надежды на покровителей рушатся, коль задержание первого лица областного центра Оренбургской области свершилось. Теперь город замер в ожидании очередных «посадок» муниципальных чиновников по громкому делу о взяточничестве.

Между тем в соцсетях и мессенджерах появился вброс информации о том, что в мэрии существовала схема «ежемесячных заносов денег». Финансы из маленьких ручейков сливались в один, который вёл к главе города. Также заговорили о действиях, которые направлены на уменьшение влияния или вовсе ликвидации влияния консорциума «Альфа групп» (в него входит межрегиональный холдинг «Росводоканал») в областном центре и регионе. Стоит отметить, что Арапов до назначения сити-менеджером Оренбурга возглавлял «Оренбург Водоканал». Поговаривают, что за его карьерным взлётом стоит не кто иной, как могущественный «Росводоканал». Однако это лишь неофициальные данные, не подкрепленные никакими доказательствами. С другой стороны, слухи на пустом месте не возникают…