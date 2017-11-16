В Оренбурге в то время, когда рапортуют об успехах в реализации программы по созданию комфортной городской среды, скандальная история произошла в одном из дворов, расположенных на территории новостроек. Жители опубликовали в интернете видеобращение к губернатору и президенту России, где просили помощи. Просьба касалась организации комфортной городской среды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sh.house.163.com Каменные джунгли

Сколько ждать обещанного?

В своём обращении оренбуржцы указали, что при заселении в дома им обещали детскую дворовую площадку, но обещание до сих пор не выполнено. Инициативные жильцы сами обустроили на свободной территории футбольное поле, поставив ворота. Но такая самодеятельность пришлась в прямом смысле не ко двору. Поскольку, как выяснилось, эта площадка переходит из федеральной собственности в частную и предназначена для строительства новой многоэтажки.

Дети играют в футбол

«Наш микрорайон превращается в каменные джунгли», — говорят жители. Обращения в различные инстанции по поводу проблемы завершились формальными отписками.

Осталась надежда на высшую инстанцию — первое лицо государства и губернатора. Практика показывает действенность такого метода воздействия на местных чиновников. Сработало и на этот раз. Механизм закрутился.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, губернатор Юрий Берг потребовал принять неотложные меры по данному обращению. На место выезжали первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова, заместитель главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов, главный архитектор города Сергей Бренёв, представители администрации Северного округа Оренбурга.

В гуще событий оказалась оренбургская журналистка Дарья Беликова. Она проживает в одном из домов, жители которого требуют детскую площадку.

«К нашему многострадальному дому приехал весь свет администрации и правительства области. Татьяна Малышева (начальник управления ЖКХ Оренбурга) говорила, что мы заняли чужую землю, практически захватили федеральную собственность, Сергей Бренёв показывал, где что будет на пустырях, словно волшебник раскидывая мифические объекты инфраструктуры по нашему микрорайону, и доказывал мне, как чудесно всё устроено в «мёртвом городе» (обиходное название микрорайона, в котором на длительное время было законсервировано строительство), и посоветовал плотно закрыть шторы, чтобы строительные звуки не долетали. Вера Баширова сообщила, что тут все равно будет дом, хотим мы или нет…» — отметила оренбурженка на своей странице в соцсети.

Сообщение пресс-службы областного правительства составлено по правилам — без эмоций. Чиновники осмотрели территории, прилегающие к домам 288/3 и 288/2 на улице Пролетарской, и сделали вывод, что во дворах домов есть хорошие детские площадки, а участок, на котором самовольно установлены футбольные ворота, по сути, непригоден для занятий спортом, так как расположен вблизи от проезжей части и не является ни муниципальной, ни областной собственностью.

Тем не менее, как подчеркнул Сергей Балыкин, вопрос жильцов необходимо решить. В непосредственной близости от домов есть три участка: один находится в федеральной собственности, на втором планируется строительство детского сада и третий запланирован под благоустройство. Администрации города поручено 16 ноября отработать этот вопрос, посмотреть варианты, каким образом оборудовать спортивную площадку и место для игры детей в футбол.

Детская площадка

Дискомфортная городская среда в рамках проекта

Между тем в центр внимания попал и объект, который назван уникальным и неповторимым, реализованный в Оренбурге в рамках программы по благоустройству городской среды. Вместо комфортной среды подрядчик умудрился создать дискомфортную. В соцсети появились фотографии двора на ул. Новой, который был с помпой открыт. Площадка стилизована под «Изумрудный город».

Вместо специальной плитки для слабовидящих к тротуару прикрутили резиновые коврики, причём пожалели шурупов. В результате ярко-жёлтые накладки в некоторых местах оторвались, топорщатся и представляют собой уже не помощь для маломобильных категорий горожан, а таят опасность.

На критику оренбуржца откликнулась Татьяна Малышева:

«Действительно подрядчик сделал по-своему, вместо заложенной в смете плитки для слабовидящих в последний день прикрепил эти пластиковые штуки… других слов нет. Ему выданы замечания, будет устранять».

Кроме того, бабушки — жительницы домов задаются вопросом — когда сделают крышу для беседки. Как выяснилось, это вовсе не беседка, а пергола. По словам Малышевой, жители об этом знают, поскольку с ними согласовывали этот объект. Между тем, получается, что объект представлен жильцам, согласован, реализован, а жители ждут крышу …

Активные жильцы выразили недовольство по поводу уменьшенного числа лавок после реконструкции двора. Чиновница пояснила, что закупят и установят дополнительные скамейки. Но ранее, как утверждает Малышева, жители сами же и просили ликвидировать часть лавок у подъездов, что пьяные компании не собирались.

Рынок жилья

В Оренбургской области в январе — сентябре 2017 года построено 8842 квартиры общей площадью 595,5 тысячи квадратных метров. Темпы строительства остаются на уровне прошлого года. Стоимость жилья в регионе продолжает оставаться самой низкой в ПФО. В целом по области в третьем квартале стоимость жилой недвижимости на первичном рынке составила 37,8 тыс. рублей за кв. метр, на вторичном — 38,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года цена одного квадратного метра в новостройках почти не изменилась, отмечают в региональном минстрое. В то же время на вторичном рынке его стоимость снизилась на 3%.

При таких условиях жильё пользуется спросом. Однако оренбуржцы требуют и развитой инфраструктуры вокруг домов. Жизнь в высотных коробках с видом из окна на такую же коробку горожан не устраивает. Городу с его плотной застройкой необходим зелёный пояс, а также деревья внутри самого мегаполиса. Нужны и детские дворовые площадки, но сделанные, что называется, «по уму». Население стало более грамотным, поэтому застройщики должны понимать, что работа, сделанная «на авось», не останется незамеченной. О невыполненных обещаниях тоже не будут умалчивать.