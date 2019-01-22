Оренбург, 22 января, 2019, 09:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области ряд жителей с началом реализации мусорной реформы, то есть с 1 января 2019 года, начали взвешивать свой мусор. На такие действия людей подвигли нормативы. В Оренбуржье утверждён норматив в 372 кг в год (31 кг в месяц) на одного горожанина в многоквартирных домах и 432 кг мусора (36 кг в месяц) на горожанина в частных домах, проживающие вне города оренбуржцы согласно нормативам производят мусора в многоквартирных домах 290,04 кг в год, в частных домах — 328,68 кг в год в расчёте на одного человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Новые тарифы на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), рассчитаны на основе утверждённых нормативов и составили 101,7 рубля для горожан в многоквартирных домах, 118 рублей — в частном секторе, в селе жители многоквартирных домов будут платить 79,8 рубля, в частных домах — 89,8 рубля. Такие тарифы будут действовать до 1 июля 2019 года, затем они вырастут на 3%.

Особое внимание народ обратил на нормативы и удивился — по какой методике и на основании каких исследований и данных они утверждались.

«Раньше наша семья платила 85 руб/мес. за четырёх человек, по новому положению должны будем платить ~405 руб. при норме 31 кг мусора на одного человека.

На первый взгляд кажется, что нам подняли тариф, но, как показала проверка, всё далеко не так: нам завысили нормы и, даже предположу, — это сделано преднамеренно для получения субсидий на захоронение, рекультивацию и т. д., которые будут рассчитываться уже по новой потолочной формуле», — отметил оренбуржец Игорь Астахов.

В качестве аргумента он привёл собственное исследование. По его словам, за три недели усиленного поедания, в том числе на новогодние праздники, скопилось четыре пакета мусора, которые он взвесил в одной из компаний города.

«И как оказалось, общая масса мусора очень далека от расчётного нормативного значения и составила всего 7 кг, то есть за месяц максимум, что смогла бы скопить наша семья, — это порядка 10 кг мусора при объёме 0,15 куб. м. Отсюда можно сделать вывод, что навязываемые нормы завышены более чем в 10 раз и не являются достоверными, а следовательно, не могут лежать в основе расчёта тарифа за вывоз мусора. По закону потребитель оплачивает фактическое предоставление услуги (товара), а следовательно, данный механизм должен быть пересмотрен», — считает Игорь Астахов.

Он подчеркнул, что практика за фактически произведённый мусор, а не за виртуальное выдуманное его количество, существует. В магазинах продают специальные пакеты. Стоимость такого пакета отличается от его простого аналога, так как в стоимость уже заложена услуга его утилизации, и другие пакеты для сбора мусора применять запрещено.

В своих комментариях пользователи соцсети сообщают, что также начали считать свой мусор. И подсчёты также не в пользу нормативов.

Стоит отметить, что в соцсетях ведётся дискуссия по поводу договора с регоператором ООО «Природа» на услугу по вывозу мусора. Одним из мнений стало — не подписывать договор и не платить деньги. Одна жительница Оренбурга подсчитала, что у неё в месяц мусора может накопиться максимум 4 кг, на этот объём она и заключит договор. Однако другие пользователи с сомнением восприняли возможность такой сделки.

Тем временем горожане сообщают, что ТСЖ не остались в стороне от «мусорной» проблемы. Некоторые товарищества организовали сбор подписей за прежний формат оплаты услуги за вывоз мусора.

На официальном сайте ООО «Природа» размещена информация о начале деятельности регоператора, где указано, что в соответствии со ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. З0 Жилищного кодекса РФ, собственники ТКО (в том числе — собственники помещений в многоквартирном доме, жилых домов, домовладений, лица, пользующиеся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющие коммунальные услуги, а также юридические лица, индивидуальные предприниматели, от малого и среднего бизнеса, заканчивая крупными предприятиями) обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления, а также оплачивать услуги Регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке Единого тарифа. При этом договоры на сбор и вывоз ТКО, ранее заключённые собственниками ТКО, действуют до момента заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО, то есть становятся недействительными в силу закона.

Пока ещё население региона потихоньку раскачивается, точечные возмущения, как тревожные звоночки, появляются в соцсети. Люди заявляют о намерении подавать заявление в прокуратуру, настаивая на проверке обоснованности нормативов. Мощной волны протеста в Оренбуржье пока нет. Она потенциальна после получения квитанций, в которых сумма за услугу по вывозу мусора для некоторых может оказаться шокирующей.

Недовольство зреет не только среди потребителей услуг, но и среди коммунальщиков. Они жалуются на условия, по которым регоператор предлагает заключить контракт на вывоз мусора с контейнерных площадок на полигон. Как отметил директор УК «Гамма» Виталий Кукушкин, себестоимость услуги в 2018 году составляла почти 2 рубля за килограмм твёрдых коммунальных отходов, с 1 января 2019 года предложили вывозить мусор по ставке 1 рубль за 1 кг, сообщает портал 56orb.ru.