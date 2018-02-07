Оренбург, 7 февраля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. В Оренбурге чиновники, правоохранители и бизнесмены совещались по поводу незаконной торговли пивом в областном центре. Разговор, как и итоги борьбы с пивнушками в зданиях жилых домов, признан бессмысленным и неэффективным. Руководство администрации города видит в качестве действенной меры решение алкогольной проблемы через суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата к/ф «Москва слезам не вирит». реж. Владимир Меньшов. 1979. СССР Пивная

Напомним, активно разрастающаяся сеть пивных точек заставила регион отреагировать на законодательном уровне. С 1 июня власть ужесточила требования к магазинам, торгующим пенным напитком. Введён запрет на розничную продажу алкогольных напитков в розлив в торговых объектах (за исключением предприятий общественного питания, отнесенных к типам «ресторан», «кафе»), расположенных в нежилых встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях жилых домов и жилых многоквартирных домов.

Однако с введением запрета не сказать, что ситуация в городе разительно улучшилась. Прокуратура заявила, что в суды подано 24 иска, из них 17 — от надзорного ведомства, семь — от мэрии. Прокурор Оренбурга Андрей Жугин назвал число исковых заявлений «каплей в море».

Действительно, 24 иска в суд на фоне сотен жалоб местных жителей выглядят, мягко говоря, скромно. Во время разговора о незаконной торговле пивом прозвучала тема бездействия властей разного уровня.

«Мы с такой настойчивостью выходили с этой инициативой по закрытию круглосуточных пивных магазинов в жилых домах. Мы действительно были заинтересованы в принятии этого нормативного акта. Но, как показала жизнь, несмотря на все наши совещания и рейды, мы оказались позади. Несмотря на все усилия исполнительной власти, полиции и прокуратуры, мы вновь проигрываем эту борьбу», — признался прокурор Оренбурга Андрей Жугин.

Стоит отметить, что ранее ряд горожан скептически отнёсся к запретному нововведению. Отчасти они оказались правы. Из нескольких сотен пивнушек, работающих на территории города, закрываются единицы. Бизнесмены ищут разные лазейки, чтобы только не потерять прибыльный бизнес. Например, выяснилось, что многие пивные точки согласно документам являются кафе. Однако насколько заведения соответствуют заявленному статусу — вопрос. Интересен и тот факт, что сертификаты, где обозначен статус «кафе», получены в Орске, Санкт-Петербурге, Уфе.

По данным городского комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства, в 2017 году чиновникам поступило 215 обращений граждан на нарушение законодательства при реализации алкогольной продукции. Жители жалуются на шум, зловоние возле таких пивнушек. Пивные — настоящий бич.

Начальник МУ МВД России «Оренбургское» Александр Ныров отметил прямую связь между подростковыми правонарушениями и массовой близостью магазинов, предлагающих алкоголь почти круглосуточно:

«Межмуниципальным управлением МВД РФ «Оренбургское» за 2017 год выявлено 178 случаев продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 33 преступления совершенны подростками за прошлый год в состоянии опьянения».

По официальным данным, сегодня в Оренбурге более 300 торговых точек занимаются продажей алкогольной продукции незаконно. Проблема серьёзная, и это в полной мере осознают городские власти.

На совещание по столь острой и актуальной теме пришли не все приглашённые бизнесмены. А с теми, кто явился, диалог оказался бессмысленным. Глава города Евгений Арапов подчеркнул, что не видит смысла в проведении таких встреч. Несмотря на признания о бессмысленности встречи, в финале совещания прозвучало здравое и потенциально эффективное решение.

«Речь идёт не только о незаконной реализации алкогольной продукции в жилых домах, а о социальной обстановке в городе, о здоровье людей, о борьбе с преступностью, в том числе подростковой. Мы проведём повторные межведомственные рейды, и дальнейший разговор с теми, кто пытается обойти закон или завуалировать незаконный бизнес под законный, будем вести в суде», — заявил градоначальник.

Если власть решительно начнёт действовать — душить беспредельщиков штрафами, призывать к закону через суд, закрывать нелегальные пивнушки, то будет реальный эффект.