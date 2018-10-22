В двух регионах России в центре внимания оказалась вакцинация. В Пермском крае речь о бесплатной вакцинации и её побочных эффектах, которые отразились на детях. В Оренбургской области в скандале оказался замешан министр здравоохранения региона. Речь о том, что вакцинация под угрозой срыва, но с оговоркой, что кампания носит коммерческий характер.

Иван Шилов ИА REGNUM Шприц

Массовый побочный эффект

В Пермском крае из-за негативной реакции на вакцину против клещевого энцефалита приостановили антиклещевую прививочную кампанию. Побочный эффект проявился сначала у детей столицы региона, затем был выявлен у детей Нытвы и Краснокамска. При этом региональный минздрав заявил, что реакция, которая наблюдалась у школьников, возможна согласно инструкции.

Ведомство 18 октября проинформировало о ЧП, но при этом не сообщило о числе пострадавших от прививки детей. 19 октября минздрав отметил, что побочный эффект от вакцины есть также в Нытве и Краснокамске, но опять же без указания числа пострадавших детей.

«Дети были привиты вакциной отечественного производства «ЭнцевирНео», вакцина поставлена в августе и соответствует всем требованиям, в том числе и по сроку годности. Такая реакция на препарат допустима, описана в инструкции и проходит без последствий в течение двух дней», — подчеркнули в министерстве и добавили, что серия вакцины проходит экспертизу.

PlizaClrisw Прививка

Тем временем в соцсетях пользователи говорят о своих подозрениях, мол, дети могли стать подопытными кроликами, и на них проводили испытания. Также пермяки сообщают о тяжелом состоянии детей после прививки: тошноте, головной боли и высокой температуре. Приходилось вызвать скорую помощь.

По данным информресурсов, в Перми побочный эффект проявился у 20 первоклассников школы №7. Как сообщило СУ СКР по Пермскому краю, по факту массового недомогания школьников проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за вакцинацию школьников.

«Втюхивание» импортной вакцины

В интернете выложен ролик, где министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова отчитывает главврача поликлиники Орска за то, что в городе плохи дела с вакцинацией против пневмококка. Глава ведомства подчеркнула, что медучреждению не надо самому закупать партию прививки, а всего лишь решить вопрос поставки с аптечным складом и организовать процесс. Чтобы люди покупали в аптеке вакцину за 1500 рублей.

Во время рабочего совещания Зольникова спросила главврача о том, сколько ее подчиненных привилось против пневмококка. Услышав, что ни одного, она разразилась в ответ речью.

«Ни одного! Я почему так говорю скандировано, что точно привилась, купила эту вакцину, своих родственников привела. Ну не такие это большие деньги!»

Министр возмутилась тому, что сотрудники не хотят прививаться против пневмококка:

«Если сотрудники не хотят, значит, нету работы. Как вы можете других убеждать, если вы сами этого не делаете? Ну с какой стати? Что это такое? Руководитель, который говорит, мои солдаты в бой не пойдут, они не хотят. Руководителем ставят того, кто может убедить, организовать и дать результат».

Вакцина

Галина Зольникова поставила перед орским главврачом задачу — в течение месяца привить не менее 200 человек и «проникнуться» самому главному врачу «в необходимости профилактического направления». Министр еще раз подчеркнула, что руководитель, неспособный организовать процесс, — не руководитель.

Пользователь Максим З. на персональной странице в соцсети считает, что «министр здравоохранения Оренбургской области жестко нагибает главврачей на предмет втюхивания населению импортной вакцины от пневмококковой инфекции за 1500 рублей. Естественно, в интересах самого населения, а отнюдь не производителя вакцины», а «система здравоохранения превращается в торговую сеть ряда фармкомпаний, далеко не отечественных».

Один из оренбуржцев, комментируя ситуацию, отметил, что «Зольникова переплюнула саратовского министра». Напомним, теперь уже бывшая глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова прославилась тем, что заявила о пользе минимального продуктового набора за 3,5 тыс. рублей в месяц. Сбалансированное и диетическое питание, по ее мнению, делает человека моложе и стройнее. Заявление получило федеральную огласку, а сама заявительница лишилась должности.

Пользователи окрестили министра здравоохранения Оренбуржья «мадам пневмококк» и вопрошают — не забыла ли Зольникова привиться от вируса коррупции. Поведение высокопоставленного чиновника вызвало негодование у интернет-сообщества. Обсуждая тему, пользователи отметили, что вакцина против пневмококка — дело индивидуальное и добровольное. В группу риска входят пенсионеры, но прививка за 1500 рублей многим пожилым людям не по карману.

Тем временем в прокуратуре принято заявление от жителя Оренбурга, который обратился в надзорное ведомство по факту злоупотребления главой минздрава области.

Добавим, что ролик появился в интернете 25 сентября, но только в октябре на него обратили внимание.

Минздрав держит удар

Когда оренбуржцы активно обсуждали видеоролик, появилась реакция минздрава. Под занавес рабочей недели, вечером 19 октября, на официальном сайте ведомства появилась информация о важности вакцинации против пневмококка:

«В комплексе мер по подготовке к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ важным профилактическим мероприятием, наряду с иммунизацией населения против гриппа, является вакцинация против пневмококковой инфекции. В отличие от противогриппозной вакцины, прививка против пневмококковой инфекции делается однократно».

Шприц

Примечательно, что для детей в возрасте до двух лет предусмотрена бесплатная вакцина. Для остальной части населения процесс вакцинации коммерческий. Привиться от пневмококковой инфекции можно, купив вакцину в аптечном учреждении. Стоимость одной дозы не превышает 1800 рублей, а сама прививка делается бесплатно.

В минздраве подчеркнули, что вакцина против пневмококка защищает и от других опасных болезней, например, менингита, сепсиса, отита, синусита, а также существенно сокращает число обострений болезней сердца и легких, снижает количество госпитализаций.

За девять месяцев 2018 года привито 21 427 человек, в том числе 17 492 ребенка. За счет областных средств привито 3248 призывников.

Вопрос в необходимости

В обоих регионах (Прикамье и Оренбуржье) в связи со скандалами вновь подняли вопрос — насколько необходимы прививки и есть ли от них польза. Так, пермячка в соцсети отметила, что дочери в 2017 году сделали антигриппозную прививку, но от заболевания это не спасло, более того, ребенок переболел очень тяжело. Это заставило усомниться в эффективности вакцинации.

Ряд пользователей считает все же необходимой вакцинацию. Но цены должны быть адекватными, а информирование населения полным. Поведение оренбургского министра, запечатленное на видео, только отталкивает людей от прививочной кампании.