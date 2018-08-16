В Оренбургской области 2018 год для высокопоставленных чиновников не задался с самого начала. Январь ознаменовался скандальным видеоспектаклем с участием теперь уже бывшего министра лесного и охотничьего хозяйства. В июне задержан, а затем арестован министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Михаил Маслов. В августе силовики взяли заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова. Вслед за ним был задержан мэр Евгений Арапов… Город замер в ожидании новостей от силовиков — кто следующий? Губернатор заявил о кризисе муниципальной власти и чрезвычайной ситуации в городе.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Неудачный отпуск

По неофициальным данным, вице-мэра Геннадия Борисова держали под наблюдением примерно год. Задержали чиновника, как заметили горожане, в красивую дату — 08.08.2018 . Борисов находился в отпуске, который омрачила взятка с последствием.

В СУ СКР по Оренбургской области сообщили, что вице-мэр пойман с поличным. В автомобиле обнаружили 2 млн рублей. Деньги получены от генерального директора фирмы. Заместителя главы города обвинили в получении взятки за общее покровительство и попустительство по службе, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

10 августа Ленинский суд Оренбурга удовлетворил ходатайство следователей о заключении Борисова под стражу, хотя сам он просил о домашнем аресте. Положительная характеристика фигуранта, которую Борисову дал его начальник — мэр Евгений Арапов, не помогла для смягчения меры пресечения.

Первоначально Геннадий Борисов отказался от дачи показаний, но впоследствии сменил свою тактику поведения и согласился сотрудничать со следствием.

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Обыски

В рамках расследования коррупционного дела обыски прошли у мэра и начальника департамента градостроительства Сергея Бренёва. Появились слухи, что Бренёв задержан. Однако чиновник в соцсети опроверг эти домыслы, заявив, что у него всё в порядке. Между тем пользователи предполагали в комментариях, что это ненадолго. При той градостроительной политике и отношении к объектам культуры и истории прогнозы и сейчас делаются не в пользу Бренёва.

В кабинете у мэра обнаружили более 4 млн рублей. Впоследствии, в своём запоздалом комментарии по поводу задержания своего подчиненного Борисова, Евгений Арапов подчеркнул, что ему скрывать нечего. Происхождение средств, которые были у него, Арапов подтвердил декларациями и прочими документами. Это средства семьи.

Нечего скрывать

Вернётся ли доверие?

Стоит отметить, что мэру после задержания заместителя потребовалась госпитализация. Находясь на больничном, он и прокомментировал сложившуюся ситуацию. Градоначальник говорил о доверии к людям и о том, что привык полагаться на профессионализм и порядочность. Он и представить не мог, что ТАКОЕ может произойти с его заместителем. Выразив сожаление в том, что ситуация подорвала доверие граждан к муниципальной власти, Арапов заявил, что главная задача для него — вернуть это доверие.

Комментарий опубликован на официальном портале горадминистрации 13 августа, а уже на следующий день, 14 августа, Евгения Арапова в больнице посетили силовики. Они сообщили о том, что глава Оренбурга подозревается в получении взятки. Похоже, если и удастся Арапову вернуть доверие населения, то с приложением невероятных усилий.

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Кризис власти

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг охарактеризовал сложившуюся в Оренбурге ситуацию с муниципальным управлением как чрезвычайную и отметил кризис муниципальной власти. Областной центр взят под контроль региональным правительством. Исполняет обязанности главы города, согласно Уставу муниципалитета, заместитель мэра Сергей Николаев. В пресс-службе мэрии заявили, что администрация работает в штатном режиме.

Kremlin.ru Юрий Берг

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Между тем к кризису власти в Оренбурге, о котором сказал губернатор, причастна и региональная власть, и законодательная. Заксобрание области отменило прямые выборы мэра с 2015 года. Теперь кандидатов в главы предлагает спецкомиссия, в чей состав входят представители губернатора и депутаты. А одобряют кандидата советы депутатов.

Сейчас активные горожане пытаются сравнить работу бывшего градоначальника Юрия Мищерякова (сейчас депутат Госудмы РФ) и действующего мэра Евгения Арапова. Сравнение, надо сказать, явно не в пользу последнего. Безусловно, у Мищерякова были промахи, но оренбуржцы называют его хозяином города. Характеристика Арапова получается нелестная, в соцсетях звучит «слабый мэр» и слово «жадность».

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Зачистка?

В рядах оренбуржцев в связи с дефицитом официальной информации от силовиков, которые традиционно ссылаются на тайну следствия, появляются свои версии и гипотезы. Люди пытаются понять, что происходит с городом.

Ян Стен. Неразбериха

Размышляя на эту тему, одни видят в действиях силовиков зачистку мэрии как результат борьбы внутри элит. Но при дальнейшем размышлении оказывается, что на место мэра нет адекватного претендента, который бы устроил население. С другой стороны, если нет кандидатуры, которая пришлась бы по нраву жителям, это вовсе не означает, что кандидатуры нет. Ведь когда Евгений Арапов работал на «Оренбург Водоканале», с трудом можно было предположить его карьеру в мэрии.

Ещё одной версией является конфликт региональной и муниципальной власти, противостояние Орска и Оренбурга. Якобы задержания вице-мэра и градоначальника — это контрудар в ответ на задержание министра сельского хозяйства Михаила Маслова.

Не исключается и жёсткий метод ликвидации конкурента, поскольку не за горами выборы губернатора Оренбургской области. Напомним, они пройдут в сентябре 2019 года. Скандалы с задержаниями высокопоставленных чиновников, министра Маслова, вице-мэра Борисова и главы Оренбурга Арапова могут существенным образом сказаться на политической ситуации в регионе. По словам местных экспертов, администрация президента отслеживает такие дела и делает соответствующие выводы — возможны и предупреждения, и увольнения.

Среди предположений ‑ и протест бизнес-сообщества города, якобы у ставшего от поборов. Ведь кто-то «сдал» Борисова и назвал «явки и пароли» для силовых структур. Гендиректор знал, на что идет, потому что в появившемся видео показаны пачки денег с пометкой «взятка». Появились разговоры и о планах банкротства фирмы, чей директор и дал крупную взятку Борисову.

Взяли с поличным

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Думается, что громкое дело постараются довести до суда. Решение может вызвать разочарование населения, поскольку возможен мягкий приговор. Но ключевым моментом предполагается лишение права занимать должности чиновников на определенный срок, а он может оказаться длительным. Собственно, возможно, это и есть то, чего некто сильно добивается?

Ожидаются новые задержания

Сейчас следователи готовят ходатайство об избрании меры пресечения Арапову. Суд должен вынести решение 16 августа. Следствие требует заключения под стражу, как и для Борисова. Для предъявления обвинения у силовиков есть 10 суток с момента задержания мэра. Пока у него статус подозреваемого. Арапов пребывает в больнице, а у его палаты несут дежурство сотрудники полиции. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись статьёй №51 Конституции РФ.

По версии СУ СКР по региону, весной 19 мая 2018 года Борисов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с главой города Оренбурга Араповым, лично получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в сумме 600 тыс. рублей. Из них 400 тыс. причиталось Евгению Арапову.

Вновь фигурирует формулировка «в составе группы лиц». Это наводит на мысль, что последуют новые задержания, и они могут быть не менее сенсационными, чем задержание мэра.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

Стоит отметить, что при категорическом нежелании пресс-службы СУ СКР по Оренбургской области сообщать какие-то детали по громкому делу и давать юридические консультации в интернете уж больно оперативно появились видеозаписи задержания Борисова и визита силовиков в палату Арапова.

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