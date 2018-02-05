Тему поборов, казалось бы обсудили со всех сторон, но проблема притом не утратила своей остроты и актуальности. На законодательном уровне предусмотрена благотворительная помощь, однако на деле трактовка закона получается вольной. Зачастую помощь школам и детским садам от имени родителей носит добровольно-принудительный характер. Вслух возмущаются единицы, но шёпотом говорят многие.

Иван Шилов ИА REGNUM «Почётная грамота»

В Свердловской области в эпицентре скандала оказалась сельская школа. В настоящее время прокуратура занимается проверкой информации, озвученной в соцсети, а затем подхваченной СМИ и создавшей огромный резонанс.

Мать девочки отметила, что дочери в конце 2017 года вручили грамоту за успехи в учёбе и хорошее поведение. Но заслуженную награду ребёнок подержал в руках недолго. Грамоту потребовали вернуть, поскольку родители девочки не сдали 300 рублей на нужды класса. А грамоты приобретались за счет средств других родителей.

При этом педагог объявила громко перед всем классом, по какой причине девочка должна вернуть грамоту. Вот интересно, это издержки работы с детьми, учителя унижали в детстве, и она таким образом самоутверждается, или учитель не осознаёт последствия от своих далёких от педагоги действий?

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Прокуратура, конечно же, даст правовую оценку ситуации. Но стоит оглянуться на недавнее прошлое, прогремевшее на всю Россию и вызвавшее шок (когда по образовательным учреждениям прошла цепная реакция с вооружёнными нападениями в школах Перми, Бурятии). В то время, когда чиновники говорили об изъянах в системе организации школьной безопасности, психиатры и психологи упирали на то, что корень зла может скрываться не в охране и даже не в самих детях и родителях, а … в учителях. Да-да! По мнению специалистов, педагоги порой сами провоцируют детей своим поведением, унижая и оскорбляя их. Чем больнее «уколет» учитель, тем более агрессивно отзовётся ученик. И в таких случаях, наряду со спецпомощью подросткам, необходима такая же спецпомощь учителям.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

В Оренбуржье неделя (с 29 января по 4 февраля) началась с приговора по резонансному уголовному делу. Осуждена уже бывшая воспитатель Гайского детского дома для умственно отсталых детей. Среди её методов работы с воспитанниками были оскорбления вкупе с рукоприкладством. Беззащитные дети, по данным прокуратуры, пребывали в угнетённом, запуганном состоянии. На суде женщина раскаялась и призналась, что у неё сдали нервы. Вслед за педагогическим работниками, которые так объясняют свои неблаговидные поступки, это объяснение могут в оборот взять и дети. Ведь с самого начала в педвузах внедряют в головы студентов, что дети, как губки, впитывают всё плохое.

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Если с детского сада применяются зверские и лицемерные методы воспитания, то можно предположить, каким вырастет из маленького человечка большой человек и какие поступки он может совершить. А провокация-то, оказывается, была ещё в детстве…

В Екатеринбурге следственные органы проводят проверку по фактам жестокого обращения воспитателя по отношению к детям в одном из детских садов. Дети жаловались родителям, что педагог била их ложкой по губам и зубам, в обеденное время запрещала ходить в туалет. Безусловно, это можно списать на детские бурные фантазии, но одинаковая массовая фантазия, согласитесь, вызывает нехорошие подозрения.

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Светлана Иванова ИА REGNUM Перемена

Стоит отметить, что в Оренбургской области, когда огласке предали факты побоев в Гайском детском доме, то оперативно в интернат выехали чиновники. Руководящую верхушку тут же уволили. Вице-губернатор Павел Самсонов тогда заявил, что все, кто не может работать с детьми, должны быть уволены. Отставка за провинность — эффективная мера для избавления от неквалифицированных кадров. Но, к сожалению, в регионах нет очереди квалифицированных работников, готовых работать с детьми. Воспитатели говорят о большой нагрузке, о повышенных бюрократических требованиях к педагогам, из-за которых иной раз не в силах оказать должное внимание воспитанникам. При весомых объёмах работы воспитатели осмеливаются громко крикнуть о мизерной зарплате и несправедливости в стимулирующих выплатах, как, например, Мария Ш. из Перми.

Получается какая-то круговая порука: педагоги при низкой зарплате и большой нагрузке становятся настолько озлобленными, что выплёскивают свой гнев на тех, кого должны воспитывать. Какими же в итоге вырастут те, кто прошёл через отнюдь не педагогические методы воспитания?

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