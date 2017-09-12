В Оренбургской области селекционно-гибридный комплекс «Вишневский» на грани разорения. После возбуждения уголовного дела и обыска работу предприятия поразил паралич, затем во время попытки выйти из этого состояния стали звучать требования кредитора о досрочном погашении огромного займа (почти 1,5 млрд рублей), а от поставщиков кормов — о 100-процентной предоплате. Между тем стоит отметить, что СГЦ — уникальное предприятие. Таких по России — по пальцам пересчитать. В планах «Вишневского» значилось расширение мощностей. Собственно, субсидии, которые фигурируют в уголовном деле, и брались под строительство нового помещения, где могли бы заниматься селекцией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Право. Коррупция

Рейдерский захват?

Работники селекционно-гибридного центра сравнивают действия силовиков с рейдерским захватом и считают атакой на бизнес.

«Наша линия такова, что это как раз является возможностью и единственным инструментом для того, чтобы дестабилизировать обстановку на предприятии, дискредитировать руководство и нарушить хозяйственную деятельность нашего свинокомплекса», — сказал директор компании Вильдан Муратов.

На три производственные площадки свинофермы 6 сентября нагрянули люди в камуфляже — около 100 человек (по оценке сотрудников центра). В СГЦ говорят, что был сломан пожарный въезд на экоферму. При открытых главных воротах и отсутствии противодействия это вызывает недоумение.

Директор компании Вильдан Муратов провёл параллель с периодом 90-х годов прошлого столетия: «Так бандитов даже не отлавливали в 90-х, как напали на наши подразделения».

На комплексе прошли обыски. Изъяли серверы, документы, банковские ключи. В результате таких действий произошёл сбой автоматической программы кормления свиней, подачи воды, вентиляции. Работа была парализована, что вынудило фермеров пойти на отчаянный шаг — устроить пикет на федеральной трассе.

Скриншот страницы sgc56.ru Селекционно-гибридный центр «Вишневский»

Утром 11 сентября на 21-м км от Оренбурга трассы Казань — Оренбург — Акбулак — граница Республики Казахстан группа работников селекционно-гибридного центра перекрыла движение. На дороге соорудила загон и выпустили туда несколько десятков голодных свиней. Люди держали плакаты «Требуем прокурора», «Сохраните предприятие», «Сегодня свиньям нечего есть» и скандировали «Нам нужна работа!».

Несанкционированная акция протеста наделала много шума. На место оперативно выехали чиновники, представители прокуратуры, правоохранительных органов. Впоследствии надзорное ведомство заявило, что намерено разобраться в ситуации и отстаивать право каждого работника на достойную зарплату и условия труда.

Ударные последствия пикета

После акции протеста к уголовному преследованию силовики добавили административное. Дела возбудили по факту несанкционированного пикетирования. Кроме того, под удар попали водители тракторов, которые перекрывали трассу.

В Оренбургском районном суде последовало разбирательство по выявлению зачинщика пикета. Первоначально под прицел попал генеральный директор группы компаний ООО «СГЦ «Вишневский» Виктор Железнов. Однако доказать его причастность к организации акции не удалось.

Однако «крайнего» всё же определили. Виновным по части 3 и части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» признан заместитель директора по хозяйственной части СГЦ «Вишневский» Алексей Канищев. Он оштрафован на 50 тыс. рублей. Всего за участие в несанкционированном митинге в суд направлено 23 дела по административным правонарушениям.

Сомнительная господдержка

Обыски связаны с субсидиями, полученными в 2016 году от минсельхоза Оренбургской области. В 2014 году СГЦ приобрёл старую, обанкротившуюся ферму, где планировал заниматься селекцией свиней. В строительство новых площадей и модернизацию с 2014 по 2016 год вложено около 700 млн рублей.

Скриншот страницы sgc56.ru Селекционно-гибридный центр «Вишневский»

Согласно законодательству, чиновники могут вернуть фермерам часть средств, затраченных на строительство. Оренбургский СГЦ в результате получил из бюджета более 90 млн рублей. Однако следователи посчитали, что сумма, обозначенная как затраченная на реконструкцию, завышена. Последовало возбуждение уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Примечательно, что проект прошёл благополучно проверки различных госорганов: налоговиков, Министерства сельского хозяйства РФ и областного минсельхоза, Счетной палаты Оренбургской области, Ростехнадзора, Госстройнадзора.

Ирония судьбы заключается в том, что теперь известному селекционно-гибридному предприятию (кстати, единственному в ПФО) придётся вернуть полученную из казны субсидию. По словам Муратова, в сложившейся печальной ситуации предприятию придётся сокращать поголовье скота, а это один из главных критериев при получении субсидии. Так что перспектива печальная…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Бизнес кошмарят?

Следственные органы со своей стороны прокомментировали следственно-оперативные действия в рамках возбуждённого уголовного дела:

«При проведении указанных мероприятий принимались меры к недопущению нарушения производственных процессов. Сотрудникам компании была предоставлена возможность копирования документов и информации. Какие-либо электронные устройства, задействованные в технологическом процессе, не изымались», — утверждают в СКР.

Между тем 3 октября на предприятии побывал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов. Он выразил недоумение в отношении методов работы, выбранных следственными органами во время оперативных мероприятий.

«Мы обратим на сложившуюся ситуацию самое пристальное внимание и дадим свою оценку действиям силовых структур» — заявил Коршунов.

Своё внимание на скандал вокруг одного из крупнейших СГЦ в России обратили и в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, где отметили, что проведение следственных мероприятий сопровождалось чрезмерным применением силы. Для проверки информации о субсидиях можно было обойтись и без нанесения ущерба предприятию, попросту скопировав интересующие сведения, которые содержатся в договорах, проектно-сметной документации, инвестиционном проекте, финансово-хозяйственных документах и так далее.

Скриншот страницы sgc56.ru Селекционно-гибридный центр «Вишневский»

Общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Дмитрий Потапенко считает, что методы, которые применяются к СГЦ «Вишневский», похожи на методы рейдерского захвата и направлены на отъём собственности. По законам жанра, тот, кому перейдёт актив, должен выйти на авансцену месяца через три и станет покупателем второй руки, первым покупателем будет какая-то «помойка».

Стоит отметить, что проблема давления на бизнес в России обсуждается на разных уровнях. Осенью 2016 года Верховный суд принял ряд серьёзных решений, защищающих права предпринимателей во время их уголовного преследования. Чтобы сократить число случаев необоснованного привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, Пленум Верховного суда указал судьям при рассмотрении жалоб о законности возбуждения уголовных дел по статьям о мошенничестве требовать заявление от потерпевших. В 2017 году президент Владимир Путин выступил за смягчение меры пресечения для попавших под следствие предпринимателей.