Татьяна Стоянович

Автор

Окончила филологический факультет Университета в Белграде в 1998 году. Во время учебы и по окончании университета занималась преподавательской литературной критикой (публиковала в журнале Knjizevna rec). С 2000 по 2010 год преподавала сербский язык в Московском государственном университете им. Ломоносова. С 2001 по 2015 год работала в редакции вещания на сербском языке Федеральной государственной радиовещательной компании «Голос России». С 2017 года работает корреспондентом по Балканам в российских новостных агентствах. В ИА REGNUM работает с 2020 года. Выступает экспертом в ряде российских печатных и электронных СМИ. Занимается литературным переводом, пишет короткие рассказы.