Несмотря на решение МВД Сербии запретить проведение всех публичных собраний 17 сентября в Белграде, не исключено, что в этот день в столице Сербии пройдут и гей-парад, и народные шествия в защиту семейных ценностей. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Иван Шилов ИА REGNUM Белград

Напомним, что сербские власти еще в 2019 году взяли на себя обязательство организовать семидневное мероприятие, посвященное пропаганде ЛГБТ-сообщества, под названием «Европрайд». Было предусмотрено, что «Европрайд» закончится большим гей-парадом в центре Белграда. Однако сербское общество предельно четко высказало свою позицию по отношению к подобным шествиям. Несколько недель подряд в Белграде проходили массовые акции протеста против проведения гей-парада и в защиту традиционных ценностей. Последнее из них собрало около ста тысяч человек. МВД Сербии 13 сентября опубликовало решение, в соответствии с которым 17 сентября в Белграде запрещается проведение массовых мероприятий — как гей-парада, так и народных шествий. Тем не менее решение МВД Сербии не значит автоматическую отмену гей-парада, так как его организаторы имеют право обжаловать это решение в суде.

«В Сербии еще 12 сентября начались мероприятия в рамках «Европрайда». Я уверен, что будет проведен и гей-парад, так как того требует настоящий президент США — Энтони Блинкен. Тем более посол США в Сербии Кристофер Хилл 13 сентября на конференции о правах человека, которая в Белграде состоялась в рамках «Европрайда», заявил, что он ожидает, что гей-парад состоится по плану», — отметил Мирович.

United States Studies Centre Кристофер Хилл

С другой стороны, продолжил эксперт, 11 сентября на улицах сербской столицы собралось огромное число людей, которые недовольны поведением властей. Однако режим Александра Вучича сделал всё, чтобы перенаправить народное недовольство в безопасное для него русло, полагает сербский юрист.

«Как всегда во время больших событий, Вучич уехал из страны — он поехал с официальным визитом в ОАЭ. Но зато он отправил своего министраНенада Поповича, несколько депутатов и даже своего отцаАнджелко Вучича поучаствовать в шествии вместе с народом. В конце мероприятия патриарх СербскийПорфирий лично отслужил молебен за спасение семьи и традиционных ценностей. Известно, что патриарх Порфирий поддерживает весьма близкие отношения в властью. Это свидетельствует о том, что за организацией народного шествия 11 сентября, по всей видимости, стоит сам Вучич. Ему было важно показать народу, что он не организатор «Европрайда», и что не он пригласил активистов ЛГБТ в Белград. Это довольно противоречивая ситуация, но посмотрим, как события будут разворачиваться 17 сентября», — рассказал Мирович.

Medija Centar Beograd Александр Вучич

По мнению эксперта, 17 сентября на улицы сербской столицы может выйти еще больше людей, выступающих в защиту традиционных ценностей, чем 11 сентября. Тем не менее, Мирович не ожидает, что произойдут столкновения между участниками этих двух противоположных по своей идеологии шествий.

«Я полагаю, что священнослужители поведут народные шествия в одну сторону, гей-парад направится в другую. Между ними встанет полиция и оба мероприятия пройдут без инцидентов», — отметил сербский эксперт.

Мирович отметил, что по массовости эти шествия против гей-парада можно сравнить с шествиями, который проходили в Черногории в поддержку Сербской православной церкви. Однако у сербского движения нет четко определенных целей, а представители власти, против решений которых и проводятся шествия, выходят на молебен.