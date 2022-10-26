Запад всеми доступными способами пытается оспорить победу Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской, но шансы на успешное достижение этой цели не так уж велики. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

Напомним, что 25 октября в Баня-Луке прошел митинг в поддержку Додика, на который вышли около 50 000 человек. До этого оппозиционная коалиция, сложившаяся вокруг Партии демократического прогресса и ее кандидата в президенты Елены Тривич, провела в столице Республики Сербской несколько митингов протеста, требуя повторения выборов президента автономии. На выборах, которые прошли 2 октября, согласно предварительным результатам Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины, победил Милорад Додик. Тем не менее под давлением оппозиции ЦИК приняла решение начать повторный пересчет голосов, несмотря на то, что официальные итоги голосования так и не были объявлены. Повторный подсчет почти подтвердил первоначальный результат и победу Додика, но ЦИК не спешит объявить окончательные результаты выборов.

«Предварительные результаты выборов на всех остальных уровнях власти в Боснии и Герцеговине уже объявлены, только результаты выборов президента Республики Сербской пока не подтверждены. Кажется, иностранные государства всеми способами пытаются оспорить избрание Милорада Додика на пост президента. Правда, его победа не такая разгромная — очевидно, что в Республике Сербской произошла определенная поляризация общества, вызванная прежде всего методами правления в автономии. Тем не менее разница в 30 000 голосов для Республики Сербской довольно значительная, и ее нельзя оспорить повторным пересчётом голосов. Неожиданный результат может получиться только в случае прямой фальсификации», — полагает Копривица.

По словам эксперта, Запад смотрел на последние выборы в Боснии и Герцеговине через призму конфликта на территории б. УССР.

«Когда США выделяли деньги Елене Тривич на предвыборную кампанию, а речь идет о $10 млн, что она так и не смогла опровергнуть, они рассчитывали добиться чрезвычайно важной для них цели — сменить власть в Республике Сербской, чтобы «усмирить» все потенциально критические точки в Европе, т. е. все те места, где Россия имеет собственные рычаги влияния», — рассказал Копривица.

ПДП РС Елена Тривич

Поэтому здесь речь идет не о политической борьбе за или против Додика, а о борьбе за выживание Республики Сербской, продолжил эксперт. По его словам, несмотря на все недостатки Додика как политика, которые замечает население самой автономии, ключевой вопрос заключается в том, растворится ли Республика Сербская в централизованной БиГ, в которой последнее слово будет за бошняками, или она сохранит ту степень самостоятельности, которая ей гарантирована в соответствии с Дейтонским соглашением.

«Милорад Додик — тот политик, который и на этот раз получил поддержку большинства граждан Республики Сербской. Кандидат, который последовательно защищает интересы и самобытность Республики Сербской от противозаконных поползновений центральных властей в Сараево и их западных покровителей, всегда может рассчитывать на поддержку населения. Что бы ни говорила Елена Тривич, которая тоже придерживается дискурса, близкого к национальному, она опасно сблизилась с администрацией США и Германии, вернее, с НАТО. Такой человек, что бы он ни говорил, не может заручиться народной поддержкой», — заявил Копривица.

Очевидно, что Тривич проиграла выборы, и теперь она пытается отложить неминуемое, продолжил эксперт. При этом он не исключил, что, пользуясь поддержкой Запада, оппозиция попытается сфальсифицировать результаты выборов президента Республики Сербской по модели выборов в б. УССР, когда граждане были вынуждены выходить на голосование, пока Виктор Ющенко не был избран президентом.

Tasnim News Agency Виктор Ющенко

«Не исключено, что этот сценарий повторится в Республике Сербской. Но мне кажется, что в данном случае разница между двумя кандидатами достаточно большая. К тому же, несмотря на некоторую поляризацию общества, в Республике Сербской ту часть оппозиции, которая своих союзников находит на Западе, воспринимают как пособников врагов. Если вы во имя власти готовы сотрудничать с теми, кто намерен упразднить Республику Сербскую, то вы фактически перешли на другую сторону, и нет слов, которые могли бы заставить народ поверить таким политикам», — отметил эксперт.

Копривица сравнил ситуацию вокруг выборов в Республике Сербской с ситуацией, которая в октябре 2000 года сложилась в Сербии. На 7 октября 2000 года был назначен второй тур выборов, который так и не состоялся, так как 5 октября произошел госпереворот.