В Сербии, на контрольно-пропускных пунктах с автономным краем Косово и Метохии 31 августа были выставлены специальные предупреждения о том, что Сербия не признает самопровозглашенную албанскими сепаратистами независимость Косово, но во имя обеспечения свободы передвижения разрешает гражданам, имеющим документы этого квазигосударства, свободно въезжать на территорию Центральной Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Сербские власти согласились отменить выдачу дополнительных въездных документов для албанцев, проживающих в Косово и Метохии, которые используют ID сепаратистского Косово, чтобы Приштина оставила такое же право за сербами, проживающими на севере края. Всё ещё нет ясности — придется ли сербам на севере менять свои автомобильные номера «КМ» (Косовская Митровица) на номера «РКС» («Республика Косово»).

Спор между Белградом и Приштиной вокруг использования регистрационных номеров Сербии на территории Косово и Метохии возник в сентябре 2021 года, когда правительство Альбина Курти, ссылаясь на два соглашения, которые были подписаны с Белградом в 2011 и 2016 году, решило запретить использование сербских номеров.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

В августе 2022 года Приштина решила также запретить использование сербских удостоверений личности (ID) на территории Косово. Сербы, проживающие на севере края, взбунтовались и албанские сепаратисты перенесли срок введения новых правил на 1 сентября. По вопросу документов, удостоверяющих личность, компромисс был найден, заявил президент Сербии Александр Вучич. Вопрос использования автомобильных номеров остается открытым.

Что о новых договоренностях между Белградом и Приштиной думают косовские сербы, ИА REGNUM рассказал бывший председатель сербского муниципалитета Штрпце (юг Косово и Метохии) Звонко Михайлович.

ИА REGNUM: Как вы оцениваете компромисс, достигнутый Белградом и Приштиной, с учетом того, что сербы на юге Косово и Метохии ранее были вынуждены перейти на косовские номера?

Звонко Михайлович: Есть впечатление, что все сербские власти с момента свержения президента Слободана Милошевича 5 октября 2000 года бегут эстафету, соревнуясь между собой, кто сделает больше уступок албанским сепаратистам в Приштине и заодно международному сообществу в ущерб собственному народу. Все соглашения, достигнутые с 5 октября 2000 года и до настоящего времени, были подписаны в ущерб сербским национальным интересам. Короной всех уступок албанской стороне стало Брюссельское соглашение подписанное в 2013 году. Этим соглашением фактически были упразднены институты власти Республики Сербии на территории южного края — полиция, судебная система, территориальная оборона. Все эти институты были очень важны для выживания сербов в Косово и Метохии.

Но то, что произошло 1 сентября, для нас просто немыслимо. Албанцы теперь могут без проблем со своими документами, которые выдают власти сепаратистского Косово, въезжать в Центральную Сербию и свободно передвигаться по её территории. Пока никто не шел так далеко в признании односторонне провозглашенной независимости Косово. Если вы разрешаете, чтобы по территории вашего государства свободно передвигались граждане, использующие документы какого-то самозванного образования, тогда вам будет сложно объяснить собственным гражданам, что вы это лжегосударство не признаете.

Особые предупреждения, которые сербские власти расставили на КПП на административной линии с Косово и Метохией, фактически ничего не значат. Это всего лишь попытка обелить собственную репутацию, но увы! Вучич совершил ужасное предательство, и ничто не может скрыть этот факт.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Александр Вучич

ИА REGNUM: Почему президент Сербии решился на этот шаг?

Звонко Михайлович: Очевидно, что у Сербии в Европейском сообществе, которое выполняет роль посредника в переговорах с Приштиной, нет друзей. ЕС пользуется случаем и давит на Сербию, но, с другой стороны, эту возможность брюссельским чиновникам предоставили сербские власти, когда согласились переместить переговоры по Косово и Метохии с площадки ООН на площадку ЕС. В СБ ООН у Сербии были искренние друзья — Россия и Китай, которые настаивают на соблюдении резолюции 1244 СБ ООН. Этот документ гарантирует суверенитет Республики Сербии над Косово и Метохией.

Когда я говорю, что ЕС оказывает на Сербию давление, я имею в виду, что объектом этого давления является не только сербское государство, но и сербское руководство. Очевидно, что до прихода к власти Александр Вучич и его Сербская прогрессивная партия взяли на себя некие устные обязательства перед Западом. Это люди, которых Запад шантажирует, поэтому они соглашаются на уступки. С тех пор как сепаратистское правительство в Приштине возглавил Альбин Курти, мы оказались в немного абсурдной ситуации. Албанскую делегацию на переговорах возглавляет человек, за которым нет военного прошлого, с его именем не связаны какие-то криминальные аферы, в отличие от его предшественников — экс-президента Косово Хашима Тачи и экс-премьеров Рамуша Харадиная и Исы Мустафы.

Международное сообщество не имеет компромата чтобы шантажировать Курти. С другой стороны, в близком окружении президента Вучича находится много людей, замешанных в различных аферах, поэтому на него можно оказывать давление. Когда видите как по окончании очередного раунда переговоров в Брюсселе Вучич выходит злой к журналистам и говорит: «нас шантажируют», это на самом деле значит, что шантажируют его, а не Сербию. Выходом из этой ситуации могла бы стать отставка Вучича. Люди, которые завели нас в такое трудное положение, не могут нас вытащить отсюда.

ИА REGNUM: Сербские власти в основном обсуждают положение сербов, проживающих на севере Косово и Метохии. Сколько сербов сейчас живут южнее реки Ибар?

Звонко Михайлович: Большинство косовских сербов живет не на севере, а на юге края, прежде всего в регионе, который называется Косовское Поморавье, затем в муниципалитете Штрпце и в других сербских муниципалитетах. Но сербские власти про нас никогда не говорят. Борьба, если она вообще искренняя, ведется только за интересы сербов, проживающих на севере Косово и Метохии. Это нам говорит о том, что власти в Белграде нас «сняли с учета» и на нас не рассчитывают.

У нас, сербов, проживающих на юге края, есть такое впечатление, что Александр Вучич согласился на раздел Косово и Метохии — территория севернее реки Ибар присоединится к Центральной Сербии, а территория южнее реки Ибар станет «независимой Республикой Косово». Этого опасаются люди, которые здесь живут. Это кажется не таким уж и невероятным, с учетом поведения сербских властей.

ИА REGNUM: Каким будет итог брюссельских переговоров?

Звонко Михайлович: Я думаю, что Сербия попытается добиться особого статуса для сербских монастырей на юге края. Это будет примерно такой же статус, который имеет Афон по отношению к Греции. Всё остальное отойдет к Косово. Я не хочу в это верить, я не хочу, чтобы я в итоге оказался прав. Но есть знаки, которые указывают, что этот вариант не исключен.