Пока сербские СМИ, подконтрольные западным корпорациям, которые ими владеют, уже два дня упорно вещают о том, как «отчаянные русские последними самолетами через Белград убегают на Запад от мобилизации», большинство сербского населения с тревогой и сочувствием наблюдает за ходом российской специальной операции на территории б. УССР. С большим вниманием сербские политологи и общественные деятели следили за речью президента России Владимира Путина 21 сентября, во время которой было объявлено о проведении частичной мобилизации. Сербские эксперты в интервью ИА REGNUM рассказывают, как они видят причины для такого решения.

Плакат СССР. Били, бьем и будем бить!

Все меры, которые в своем обращении к гражданам России изложил президент Владимир Путин, ожидаемые, так как уже давно понятно, что Запад желает не политического решения конфликта на территории б. УССР, а военного поражения России, полагает директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.

«Россия имеет право защищать свои государственные и национальные интересы, как и любое другое государство, но проблема в том, что Запад не признает за Россией этого права. По моему мнению, это главная причина того, что ситуация в Европе сейчас обострилась до предела. Несколько десятилетий Россия пыталась установить с Западом сотрудничество на основе взаимоуважения, но Запад никогда не проявлял этого уважения. Запад игнорирует потребности России и даже ее право существования как государства. Доказательство этому — план «деколонизации», вернее, развала России, который недавно стал достоянием мировой прессы. Запад уже и не скрывает, что его реальная цель — уничтожить Россию и взять под контроль ее ресурсы», — полагает эксперт.

Плакат СССР. За Родину, за честь, за свободу!

По мнению Трифкович, на территории б. УССР с Россией воюет всё НАТО, и сербам это очень просто понять, учитывая их собственный опыт, приобретенный во время югославского конфликта, который в некотором смысле был увертюрой к тому, что происходит вокруг России.

«Во время югославского конфликта проверялись многие приемы ведения современной войны, которые мы сегодня видим на территории [б. УССР]. Речь идет об одном и том же сценарии развала большой страны и формировании множества небольших государств с ограниченным суверенитетом, которые Запад может легко контролировать и чьи ресурсы он может использовать по собственному усмотрению. Мы можем подтвердить, что в Сербии, которая оказалась одним из таких государств, до сих пор полностью игнорируются национальные и государственные интересы», — отметила Трифкович.

Эксперт считает, что конфликт на территории б. УССР будет только усиливаться, так как Запад не желает вести переговоры с Россией, о чём президент Путин и рассказал в своей речи от 21 сентября. Он упомянул, что в тот момент, когда в ходе переговоров были достигнуты определенные договорённости с киевским режимом, Запад оказал давление на Киев, и тот отказался от мирного решения, напомнила Трифкович.

Анализируя предпринятые со стороны российских властей меры, сербский эксперт отметила несколько важных моментов.

Драгана Трифкович Частичная мобилизация со временем усилит российскую армию, что чрезвычайно важно в момент, когда мир находится перед угрозой большого военного конфликта, какого не было с момента окончания Второй мировой войны. Второй важный момент касается введения мер, которые фактически обозначают переход к военной экономике. Это усилит российскую экономику, и здесь особенно важно усиление международного сотрудничества России через БРИКС и ШОС. Для России выгодно развивать сотрудничество в этих двух форматах со странами, которые не присоединились к антироссийским санкциям и которые фактически создают широкую коалицию стран, оказывающих сопротивление политике угроз и шантажа, которую ведут США.

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Комментируя отрицательную реакцию Запада на слова Владимира Путина о том, что Россия готова использовать все средства, которыми она располагает, для защиты своего суверенитета, Трифкович заявила, что западные СМИ и политики пытаются обвинить Россию в том, что они делают сами, и что это излюбленный их прием.

«В момент, когда Европе угрожает ядерная катастрофа из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ, Запад обвиняет Россию в том, что она призывает к ядерной войне, хотя Москва всего лишь предупреждает, что у нее есть легитимное право использовать все свои возможности для защиты, включая ядерное оружие», — подчеркнула Драгана Трифкович.

По мнению сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований (Белград) Стевана Гайича, очевидно, что Запад вызвал такую эскалацию конфликта на территории б. УССР, что уже можно говорить о том, что Россия ведет Отечественную войну.

«Это то, от чего ранее предостерегал Генри Кисинджер во время экономического форума в Давосе. Он тогда призвал Запад не превращать конфликт в [б. УССР] в войну за выживание России. Запад всё сделал с точностью наоборот, и Россия теперь показала, что она не шутит. Примечательно, что недавно Владимир Путин отказался вести телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Было бы странно, если бы Путин горел желанием поговорить с Макроном после того, как снаряды, выпущены из французских самоходных артиллерийских установок «Цезарь», убивали мирных жителей в Донецке», — рассказал Гайич.

Marsha Miller Генри Киссинджер

По словам политолога, Запад так сильно поднял градус конфликта, что это спровоцировало Россию, которая всё время отвечает на вызовы вместо того, чтобы действовать первой.

«Так, воссоединение Крыма с Россией произошло после государственного переворота в 2014 году в Киеве. Специальная военная операция началась после восьми лет безрезультатных ожиданий того, что режим в Киеве выполнит Минские соглашения, которые с самого начала ущемляли интересы русских. Очевидно, что Запад готовил на территории [б. УССР] повторение хорватской операции «Буря», в результате которой была проведена этническая чистка сербского населения Хорватии», — заявил Гайич.

Политолог считает, что между войной на территории бывшей Югославии в 1990-е годы прошлого столетия и событиями на территории б. УССР существует очевидная параллель. Он напомнил слова Владимира Путина, что режим в Киеве сначала хотел достичь мирного соглашения, но Запад этому воспрепятствовал.