С учетом того, что современная Черногория — это страна, оккупированная НАТО, нисколько не удивляет то, что официальная Подгорица в очередной раз занялась поиском «российских шпионов». Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

Напомним, что МИД Черногории 29 сентября объявил шестерых дипломатов посольства России, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата. Несколькими часами раньше в Подгорице были проведены обыски и задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу России. Среди них — граждане Черногории, российские дипломаты, граждане России, проживающие в Черногории.

По словам политолога, процесс втягивания Черногории в Североатлантический альянс шел постепенно и начался в 1997 году, когда произошел раскол в Демократической партии социалистов и к власти пришел нынешний президент Мило Джуканович. Тогда Подгорица начала медленно отдаляться от Белграда, добавил Гайич.

Официальный сайт президента Черногории Мило Джуканович

«Это было заметно уже в 1999 году, во время агрессии НАТО против СР Югославии. Черногория в меньшей степени подвергалась бомбардировкам, хотя и в черногорских населенных пунктах погибало мирное население. Вспомним, как на мосту в Мурино вблизи границы с сербским автономным краем Косово и Метохия в бомбардировках погибли дети», — рассказал эксперт.

Гайич отметил, что после 2000 года и смены режима Слободана Милошевича логично было ожидать улучшения отношений между Белградом и Подгорицей, так как Мило Джуканович всегда говорил, что у него якобы основная проблема именно с Милошевичем, а не с союзным государством. Тем не менее Черногория все больше отдалялась от Сербии, в том числе в финансовом секторе, продолжил политолог.

U.S. Air Force Слободан Милошевич

«Этот процесс достиг своей кульминации в 2003 году, когда при посредничестве бывшего генерального секретаря НАТО Хавьера Соланы, который за четыре года до этого командовал операцией альянса простив СР Югославии, был ратифицирован так называемый Белградский договор о создании «союза государств Сербия и Черногория». Уже в 2006 году был проведен референдум о выходе Черногории из этого государственного образования, в котором важную роль сыграл нынешний посредник Евросоюза в переговорах Белграда и Приштины Мирослав Лайчак», — отметил Гайич.

В день парламентских выборов в Черногории в октябре 2016 года Запад при содействии Мило Джукановича сфабриковал так называемую шпионскую аферу якобы с участием российских граждан, продолжил эксперт. И хотя весь судебный процесс был похож на фарс и в итоге никаких серьезных доказательств участия России в этой афере предъявлено не было, это все послужило поводом для быстрого «поглощения» Черногории Североатлантическим альянсом, добавил Гайич.

«Так как в Черногории не проводился референдум о вступлении в НАТО, несмотря на то, что гражданам страны было обещано, что их воля будет главным фактором в решении этого вопроса, можно говорить о том, что речь идет о насильственном втягивании Черногории в этот военный союз», — полагает сербский политолог.

Сегодня, когда НАТО фактически вступило в открытый конфликт с Россией, антироссийские действия Черногории вполне ожидаемы, считает Гайич.

«Насколько Черногория самостоятельное государство, хорошо иллюстрирует следующий пример. На днях премьер-министр Дритан Абазович делал заявление о формировании правительства для местных телеканалов. Это был очень забавный видеоряд, так как за его спиной можно было увидеть охранника посольства США в Подгорице и стекло с гербом США. Абазович делал заявление о формировании черногорского правительства, буквально выйдя из американского посольства», — рассказал эксперт.

Dritan Abazović Дритан Абазович

Гайич добавил, что, по всей видимости, США медленно сбрасывают Мило Джукановича со счетов, так как его услуги им уже не нужны и они не намерены таскать за собой груз многочисленных криминальных афер, который несут Джуканович и его окружение.