Политический Запад в последнее время оказывает концентрированное давление на сербские власти с целью добиться от них не только введения санкций против России, но параллельно с этим и признания независимости Косово. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 20 октября в интервью телеканалу Prva повторил, что Белград не намерен присоединяться к антироссийским санкциям, пока такая позиция не будет напрямую угрожать Сербии и ее гражданам. Он также сообщил гражданам, что Запад усиливает давление по косовскому вопросу и требует, чтобы переговоры между Белградом и Приштиной закончились как можно скорее. По словам Вучича, Запад не оставил Сербии никакого шанса в Косово и Метохии.

Часлав Копривица Давление Запада действительно очень сильное, и по этому поводу не надо иметь никаких иллюзий. Запад намного сильнее, и в экономическом смысле они могут нанести Сербии намного более серьезный ущерб, чем Сербия может им, если она вообще в состоянии как-то навредить Западу в этой сфере. Но зато Сербия может нанести геополитический вред. Если Запад продолжит давить на Сербию, он может полностью потерять ее. Правда, вряд ли это произойдет, пока президентом является Александр Вучич, так как он не тот политик, который решился бы на такой шаг. Но теперь уже довольно четко прослеживается расхождение между настроением общества и тем, какую политику ведут действующие власти.

Predsednik.rs Александр Вучич

Когда речь идет об отношении сербских властей к сотрудничеству с Россией, эксперт напомнил, что недавно Сербия очередной раз проголосовала в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.

«Уже само это голосование раздражает сербскую общественность. Одно дело номинально придерживаться принципа нерушимости границ международно признанных государств, а другое дело игнорировать нежелание граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей жить под нацистским режимом в Киеве. При этом 80% населения Сербии поддерживает освободительную акцию России на территории б. УССР», — отметил эксперт.

По словам Копривицы, если сербское руководство в какой-то момент перешагнет через красную линию, может произойти так, что оно потеряет возможность остаться у власти.

«И это относится не только к неудовлетворительному отношению властей к конфликту на территории б. УССР. Можно сказать, что по сравнению с другими странами Европы это отношение еще более или менее удовлетворительное, так как Сербия всё еще не присоединилась к унисонному антироссийскому хору. Тем не менее она уже в какой раз голосует против России в ООН. Даже если учтем принципиальную позицию Сербии о нерушимости границ, Белград хотя бы в трех случаях должен был воздержаться, если не голосовать прямо противоположно тому, как он проголосовал», — продолжил эксперт.

Mil.ru Флаги России и Сербии

Копривица полагает, что для Сербии чрезвычайно важно остаться на стороне России, так как Москва является единственным гарантом того, что сепаратистскому Косово, хотя бы в политическом смысле, не подарят независимость. По его словам, наивно думать, что Запад будет довольствоваться уступками, которые будут меньше полного присоединения Сербии к антироссийскому блоку.

«Ни один из этих шагов, которые Вучич сделал, думая, что он идет на компромисс с Западом, не удовлетворил другую сторону. Они все это игнорируют, пока дело не будет доделано до конца и Сербия не сделает тот шаг, который им нужен», — сказал сербский эксперт.

В пользу того, что руководство Сербии размышляет о присоединении к антироссийским санкциям, говорит и тот факт, что недавно один из высокопоставленных членов правящей Сербской прогрессивной партии и депутат парламента Сербии Милован Дрецун заявил о том, что Россия могла бы проявить больше понимания, когда речь идет о положении, в котором оказалась Сербия из-за отказа присоединяться к антироссийским санкциям.

«Это всего лишь пробный шар — излюбленный метод Вучича, который помогает ему понять настроение общества перед принятием какого-то непопулярного, а чаще всего и аморального решения. У него есть круг ближайших сотрудников, которых он использует для исследования общественного мнения вживую — как и насколько жестко общественность отреагирует на их скандальные заявления. Это для Вучича индикатор того, как далеко он может идти в выполнении приказов Запада», — подытожил Часлав Копривица.