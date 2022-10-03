Победа лидера «Союза независимых социал-демократов» Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской одновременно означает поражение президента Сербии Александра Вучича. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский оппозиционный политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Напомним, что общие выборы в Боснии и Герцеговины прошли 2 октября. В соответствии с первыми результатами подсчета голосов, опубликованными 3 октября в середине дня, на выборах президента Республики Сербской Милорад Додик получил 48,80% голосов, в то время как его главный конкурент — кандидат от Партии демократического прогресса Елена Тривич получила 42,69% голосов. Тем не менее, Елена Тривич уже 2 октября вечером объявила о своей победе.

ПДП РС Елена Тривич

По словам политика, по логике вещей президент Сербии никоим образом не должен был влиять на выборы в Республике Сербской. Тем не менее, есть все основания предполагать, что Запад «убедительно попросил» Вучича посодействовать в том, чтобы Милорад Додик в итоге был отстранен от власти в сербской автономии в рамках Боснии и Герцеговины.

«Вучич помог оппозиции в Республике Сербской, так как открыл все сербские СМИ для тех партий, которые выступали в качестве противников Додика, чем они и воспользовались, очерняя лидера боснийских сербов. Также я располагаю информацией о том, что группа людей, рожденных на территории Республики Сербской и подконтрольных Сербской прогрессивной партии Александра Вучича, перед выборами занималась скупкой голосов, запугиванием избирателей, оказанием давления на них», — рассказал Джорджевич.

DEMOKRATSKA STRANKA DS Милорад Додик

Несмотря на все это, продолжил Джорджевич, сербский народ это понял и выбрал ту политическую партию, которая не позволит Республике Сербской «раствориться в централизованной Боснии и Герцеговине».

«В отличие от Александра Вучича, который признает немецкого дипломата Кристиана Шмидта верховным представителем в БиГ, Додик так же, как Россия и Китай, не признает его легитимным представителем международного сообщества. В данный момент важнее всего сохранить спокойствие в Республики Сербской, так как не исключено, что оппозиция может отказаться признать результаты выборов и организовать беспорядки. Чрезвычайно важно, чтобы народ Республики Сербской сохранил автономию в составе БиГ, так как тысячи ее жителей во время конфликта в 1990-е годы отдали за это свои жизни», — отметил сербский политик.

При этом Джорджевич отметил, что Елена Тривич как политик также обладает многими достоинствами, и это тоже сыграло роль в распределении голосов избирателей.