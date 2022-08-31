Очень маловероятно, что начало применения новых правил пересечения административной линии с центральной Сербией со стороны Приштины вызовет 1 сентября новые волнения на севере Косово и Метохии. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Напомним, что с 1 августа сепаратистское правительство Альбина Курти было готово начинать применение новых правил пересечения административной линии между Косово и центральной Сербией. Планировалась выдача отдельных бумаг гражданам Сербии, которые на территории сепаратистского образования заменяли бы их документы, удостоверяющие личность. Сербы, проживающие на севере края, воспротивились этому. После вмешательства посольства США, албанские сепаратисты согласились перенести срок применения новых правил на 1 сентября. За это время президент Сербии Александр Вучич договорился с Альбином Курти, что косовские албанцы смогут переходить на территорию центральной Сербии только с документами сепаратистского Косово, в то время как косовские сербы сохранят право пользоваться сербскими документами при пересечении административной линии. На всех КПП в сторону Косово и Метохии 31 августа появились таблицы с информацией о том, что это не значит признание самопровозглашенной независимости Косово со стороны Белграда. С другой стороны, договоренность об использовании автомобильных номеров Сербии на территории Косово не была достигнута. А это для косовских сербов ещё важнее, чем договоренность о свободе передвижения, так как замена номеров автоматический влечет за собой и замену документов.

«Сербы, проживающие на севере Косово и Метохии, может быть, и хотели бы взбунтовать против намерения Приштины лишить их права пользоваться документами собственного государства, но, так как предыдущие акции протеста заканчивались ничем, они глубоко разочарованы и не видят смысла в очередном бунте», — рассказал Мирович.

По словам юриста, все разговоры о том, что на севере Косово и Метохии вот-вот начнется война, не что иное как отвлечение внимания общества от главного — Вучич согласился с тем, чтобы косовские албанцы могли использовать документы их непризнанного ООН лжегосударства на территории центральной Сербии, на что ранее не соглашался даже режим прозападного президента Бориса Тадича.

Besede u Zoranovu čast Борис Тадич

«Единственная мера, которой Вучич грозит косовским албанцам, — это выход сербских полицейских, прокуроров и судей из правовой системы сепаратистского Косово. Но я уверен, что и этой реакции не будет, даже если договоренность вокруг использования автомобильных номеров так и не будет достигнута. Проблема в том, что в Косово и Метохии есть около десяти тысяч автомобилей с сербскими номерами и Вучич не может заставить сербов отказаться от них, так как это значило бы, что они должны и все другие документы оформлять в Приштине. Всё, что необходимо иметь для регистрации автомобиля», — сказал сербский эксперт.

Касаясь достигнутой между Вучичем и Курти договоренности об использовании документов, удостоверяющих личность, Мирович отметил, что сербы, как переходили административную линию на основании сербской ID, так и будут переходить.

«Вучич пытается представить успехом переговоров то, что он добился для сербов того, что у них было и раньше. С другой стороны, косовские албанцы в выигрыше, так как они теперь могут переезжать на территорию центральной Сербии только с документами сепаратистского образования, которое сама Сербия не признает. Чтобы скрыть этот позор, Вучич теперь на всех КПП на административной линии с Косово и Метохией выставил, что Сербия не признает Косово. Это только показывает, что президент Сербии ничего не знает о том, как функционирует государство, ему важно обеспечить для себя и своего коррумпированного окружения возможность остаться у власти», — полагает Мирович.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Особо опасно то, что Вучич своим поведением не только участвует в создании «Великой Албании» (через проект «Открытые Балканы»), но также дает тем странам, которые признали Косово, прежде всего США, Германии и Великобритании, дополнительный аргумент для того, чтобы они надавили на государства ЕС, не признавшие Косово, — Испанию, Грецию, Словакию, Кипр и Румынию, считает юрист.

Мирович считает, что через некоторое время косовские сербы лишатся и автомобильных номеров, выданных Сербией, а их сербские документы станут совершенно бесполезными в ежедневной жизни. «Они будут использовать их только при пересечении административной линии», — пояснил он.