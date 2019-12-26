Светлана Иванова
Последние публикации
Туповодители Сахалинской думы, или Как гора родила шиш
«Проблема России в том, что наверх подымаются не лучшие, а нужные и сговорчивые…» — Жизненное наблюдение, подмеченное в интернете. Кто такой туповодитель? Туповодитель (или тупиководитель) — это, как правило, лично не тупой руководитель, направляющий ведомых в тупик. Этот вид руководителей, видимо...
26 декабря 2019
Большая стройка: в Севастополе обещают за два года возвести 89 соцобъектов
До конца года в Севастополе планируют провести конкурсы по отбору исполнителей проектно-сметной документации для будущего строительства 89 социальных объектов. Общая стоимость проектирования оценивается в 250,3 млн рублей. Источником финансирования определен городской бюджет, однако из каких статей...
29 августа 2017
Путин в Севастополе: дал надежду горожанам и поддержал Овсянникова
Президент России Владимир Путин 18 августа совершил рабочую поездку в Севастополь. Программа визита была насыщенной: глава страны посетил новый общеобразовательный центр «Бухта Казачья» и провел получасовую встречу с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Владимир Путин почтил память...
19 августа 2017
Жители Севастополя получили новый «Динопарк»
На выходных в Севастополе состоялось долгожданное открытие «Динопарка»: борьба жителей густонаселенного района Камышовой бухты за сохранение места отдыха увенчалась успехом, передает корреспондент ИА REGNUM. «Рыбацкий сквер» на улице Корчагина долгие годы был в заброшенном состоянии и находился под...
3 июля 2017
Севастополь первым встретил удар врага в Великую Отечественную войну
В Севастополе в День Памяти и скорби — 76-ю годовщину начала Великой Отечественной войны — зажгли свечи памяти. В городе проходят памятные мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM. В 03:00 у Мемориала Героической обороны Севастополя 1941−1942 гг. началась Всероссийская акция «Свеча памяти»...
22 июня 2017
Крушение традиций Севастополя: Исторический праздник без реконструкторов
Традиционный день Исторического фестиваля, прошедший в Севастополе 6 июня, обошелся в этом году без реконструкции взятия бастиона и шествия исторических клубов по центральному кольцу Севастополя. Местные военно-исторические клубы заменили казаками. В культурной части программы отказались...
5 июня 2017
«Бессмертный полк» в Севастополе – настоящее людское море
В Севастополе на параде 9 Мая в шествии «Бессмертного полка» прошла колонна с 30 тысячами участников. В этом году она стала более многочисленной по сравнению с парадом прошлого года. Штендеры с фотографиями, ордена и медали своих героев несли жители Севастополя, родственники воинов, прибывшие из...
9 мая 2017
В Севастополе воссоздали эпизод штурма Сапун-горы
В Севастополе 6 мая состоялся историко-патриотический фестиваль «Знамёна Победы», посвященный 72-й годовщине Великой Победы и 73-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ИА REGNUM. Фестиваль проводится при поддержке Государственного музея...
7 мая 2017
Посадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
В последние два года в сельскохозяйственной зоне Севастополя масштабно закладываются новые виноградники, взамен старых. В этом году во всех агрохозяйствах города высадят 400 га новых виноградников. Корреспондент ИА REGNUM побывала на весенней посадке винограда в агрофирме «Золотая балка». От...
1 мая 2017