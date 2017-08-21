Президент России Владимир Путин 18 августа совершил рабочую поездку в Севастополь. Программа визита была насыщенной: глава страны посетил новый общеобразовательный центр «Бухта Казачья» и провел получасовую встречу с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Визит Владимира Путина в Севастополь (сс) Дмитрий Осипенко

Владимир Путин почтил память защитников Севастополя на мемориальном комплексе «35-я береговая батарея». Затем глава государства побывал в Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» и прослушал двухчасовой концерт оперного фестиваля под открытым небом. Прощаясь с городом, Путин, встав вместе с залом, спел гимн города-героя «Легендарный Севастополь».

В поездке Владимира Путина сопровождали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, министр образования Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский.

Первым пунктом программы стало посещение района бухты Казачья. Здесь глава государства осмотрел новый учебный комплекс и пообщался с педагогами и родительским комитетом. Школа-долгострой будет открыта 1 сентября, ее строительство продолжалось в течение пяти лет. Школьный корпус рассчитан на обучение 400 учащихся и оснащен современным оборудованием.

В Кремле знают о проблемах севастопольцев

Жители города могли убедиться в том, что глава государства хорошо осведомлен об их тревогах в земельных вопросах, о нашумевшем Генеральном плане города, проблемах военных пенсионеров и состоянии автодорог. Это стало понятно после обсуждения этих вопросов с врио губернатора и последовавших затем многочисленных поручений главе региона.

Президент зачитал Овсянникову обращения от горожан, касающиеся Генплана и уточнил, что люди «высказывают некую обеспокоенность, что земли изымут».

«Всё должно быть максимально прозрачно, с заботой о людях. Чтобы не подходили к вопросу формально», — заявил Владимир Путин.

Президент обратил внимание врио губернатора на то, «как много было вопросов по поводу реновации в Москве».

«Я вас прошу так же внимательно отнестись к людям и здесь», — сказал Путин, призвав рассматривать проблемные ситуации «в каждом случае индивидуально».

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Путин поручил обратить внимание на внешний облик города и отметил, что жители жалуются на плохое состояние автодорог, домов и придомовых территорий. Глава государства сказал, что «если потребуется дополнительное финансирование, мы естественно предоставим. Не на удорожание бессмысленное, а на ускорение темпа», — подчеркнул он.

Путин повторно вернулся к вопросу благоустройства города уже в «Херсонесе Таврическом». «Город нужно восстанавливать. Восстанавливать все: и коммунальную инфраструктуру, и внешний вид, и исторические центры», — заявил он.

Там же президент услышал просьбу молодежной общественной организации «Севпарки» и пообещал направить в Севастополь специальную комиссию, чтобы разобраться с незаконным строительством на прибрежных территориях и продолжающейся точечной застройкой.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин в Крыму

Путин поручил Овсянникову проанализировать жалобы, которые поступили на «прямую линию», в том числе о проблемах при оформлении гражданства РФ.

Еще одно поручение Путина главе субъекта — решить и вопрос с обеспечением жильем военных пенсионеров, которые отслужили часть срока в вооруженных силах Украины, а также оформления им пенсии по российскому законодательству.

«Необходимо зачесть срок службы в общий стаж для начисления пенсии», — сказал Путин, подчеркнув, что бывшие военные «ни в коем случае не должны выпадать из категории военных пенсионеров, имеющих право на получение пенсии».

Укрепление позиций Овсянникова

Вместе с тем наблюдатели отмечают, что своим визитом в Севастополь президент показал свою поддержку Овсянникову в преддверии выборов губернатора, на которых тот является кандидатом.

«Овсянников — это выбор президента, и если он совершит ошибки, то президент поможет ему исправить. Визит президента добавил врио губернатора очков. Для Севастополя этот визит знаковый со всех точек зрения и ставит точку в вопросе нынешнего врио и окончательного выбора», — цитирует слова политолога и руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева издание Федералпресс.

Визит Владимира Путина в Севастополь (сс) Дмитрий Осипенко

«Ночные волки» тоже приободрились

На «35-й береговой батарее» в Казачьей бухте глава государства и премьер министр возложили венки в память защитников города-героя, погибших в Великой Отечественной войне.

Незапланированным эпизодом выглядело вручение Владимиру Путину картины. Живопись привезли гости из Германии, приехавшие на байк-шоу клуба «Ночные волки», которое в эти дни проходит в Балаклаве у горы Гасфорта.

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Президента сопровождал лидер клуба мотоциклистов Александр Залдостанов (Хирург). Примечательно, что музейный комплекс «35-я береговая батарея» был воссоздан на средства экс-спикера законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого, с которым у главы байкеров давняя вражда. Сам Чалый не был приглашен на мероприятие. «Народный мэр» резко негативно отреагировал на выделение «Ночным волкам» участка земли у горы Гасфорта и требовал расторгнуть договор аренды. Кроме этого, Чалый выступал против строительства у Гасфорты филиала парка «Патриот» Минобороны, который Залдостанов хотел построить вместе с военными. Возможно, что теперь мотоклуб реализует свой давний проект спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта.

Внимание культуре

Визит Владимира Путина в Севастополь (сс) Дмитрий Осипенко — копия

Еще одно значимое для Крыма и Севастополя совещание прошло в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Президент и премьер-министр провели встречу с представителями научной и культурной общественности города и обсудили состояние и перспективы объектов культуры.

«Наша задача сейчас состоит в том, чтобы все-таки преимущественное внимание уделять восстановлению объектов культуры Севастополя и Крыма в целом, чтобы подтянуть их до общероссийского уровня», — сказал Медведев по результатам встречи.

Председатель правительства РФ пообещал «насытить реальным финансированием» программы поддержки обоих субъектов РФ: если президент даст поручение, «правительство постарается его исполнить в полном объеме». При этом Медведев отметил, что «бюджет — штука сложная, у правительства всегда денег не очень много».

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В ходе совещания Владимир Путин предложил создать в Севастополе школу одаренных детей на базе филиала МГУ и обещал поддержку Севастопольскому академическому русскому драматическому театру им. Луначарского в выделении средств на реконструкцию и обновление сценического оборудования.

Главный режиссер театра Григорий Лифанов посетовал, что театр хотя и включен в федеральную программу «Большие гастроли», но больше как принимающая сторона.

«Нам бы хотелось участвовать в гастрольной деятельности. Мы не хотим быть театральной периферией и провинцией», — заявил главреж, передав президенту «респект и уважуху» от молодых актеров театра и «низкий поклон» от старшего поколения артистов.

Еще один ироничный эпизод произошел при вручении Путину книг со статьями по итогам работы поискового движения Севастополя. «Когда устанете от жизни, приходите в наше поисковое движение. Отдохнете и с новыми силами возьметесь за дело», — сказал поисковик, передавая подарок. «Ладно», — со смехом согласился Путин.

В «Херсонесе Таврическом» Путин и Медведев в сопровождении Владыки Тихона (Георгия Шевкунова) ознакомились с экспозицией «История Херсонеса в античный период» в Итальянском дворике. Они стали первыми посетителями Античного зала, который был закрыт последние 12 лет. Уникальные экспонаты древнегреческого полиса, среди которых знаменитая «Присяга граждан Херсонеса» предстанут перед посетителями 19 августа.

Визит Владимира Путина в Севастополь (сс) Дмитрий Осипенко

«Я буду единомышлен относительно благосостояния города и граждан и не предам ни Херсонес, ни керкинитиды, ни Прекрасной бухты, ни прочих укреплений, ни из остальной области, которою херсонеситы владели или владеют», — зачитал президент клятву граждан древнего Херсонеса.

Опера под южным небом

Рабочий день президента России в Севастополе завершился посещением фестиваля «Опера в Херсонесе». На концерте исполнена русская, французская и итальянская оперная классика. Прозвучала советская песня «Вечер на рейде», которая родилась в годы войны в родном городе Владимира Путина — Ленинграде. В заключение весь зал стоя спел «Легендарный Севастополь».