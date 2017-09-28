До конца года в Севастополе планируют провести конкурсы по отбору исполнителей проектно-сметной документации для будущего строительства 89 социальных объектов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Общая стоимость проектирования оценивается в 250,3 млн рублей. Источником финансирования определен городской бюджет, однако из каких статей будут перераспределены средства, неизвестно.

«В планах департамента — начать проектирование в третьем и четвертом кварталах этого года по 89 объектам капитального строительства», — заявил директор департамента капитального строительства Михаил Демиденко.

Планируется выполнить проектирование 11 детских садов, шести школ, 25 учреждений здравоохранения, 23 объектов физкультуры и спорта, 11 объектов культуры, двух пляжных спасательных станций, трех сельских пожарных депо, пяти объектов ветеринарной службы. Технические задания подготовят профильные департаменты.

«Департамент капстроя обязан до 15 сентября — 1 октября объявить все конкурсные процедуры, чтобы до конца года заключить контракты», — поручил врио губернатора Дмитрий Овсянников.

Севастополь превратится в большую стройку

О будущем масштабном строительстве говорилось и ранее, но планы не имели конкретных очертаний. Так, глава города Овсянников сообщал о строительстве 20 школ и 10 детских садов, предусмотренных «Стратегией развития Севастополя до 2030 года», и о трехлетнем плане возведения 12 социальных объектов на средства, дополнительно выделенные по поручению президента России (это 7 млрд рублей).

Позднее появилась информация о 70 необходимых городу объектах социальной инфраструктуры, которые собираются построить в ближайшие пять лет.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сварочные работы

«Земельные участки утверждены»

Ранее власти заявляли о том, что Севастополь испытывает нехватку свободных территорий для «приземления» объектов. Для этого правительство вступило в переговоры с самым крупным землевладельцем — Черноморским флотом.

Сначала город запрашивал семь участков под строительство. По итогам переговоров с руководством ЧФ стало известно о согласовании одного участка под поликлинику. Позднее сообщили о четырех земельных участках, которыми «поделятся» военные.

Сейчас же Овсянников заявляет, что «земельные участки для объектов утверждены, документы в стадии оформления находятся по трем из них». Муниципальным органам поручено согласовать с жителями города места строительства по предлагаемой программе проектирования, чтобы «не было проблем».

Деньги на проектирование возьмут из городской казны

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте капстроительства, источником финансирования определен бюджет города. Для выполнения работ по проектированию всех 89 объектов потребуется 250,3 млн рублей.

Директор департамента Михаил Демиденко уточнил, что в бюджете зарезервировано 170,5 млн рублей нераспределенных средств «на перспективное проектирование объектов капстроительства».

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По его мнению, использование готовых типовых проектов не даст большой экономии средств, как можно предположить. Потому что привязка инженерных сетей имеет свою особенность из-за сейсмической нагрузки в городе. Обширная программа, по его мнению, как раз и сформирует свою региональную базу типовых проектов.

Стоит отметить, что расходная часть городского бюджета в 2017 году, после корректировок и субсидий из федерального центра, составляет 37,1 млрд рублей. Из них около 60% — расходы на социальную сферу.

Освоят или нет?

Правительство субъекта прогнозирует неплохие результаты освоения бюджета к концу года, хотя темпы в первом квартале оставляли желать лучшего. Например, департамент капстроительства, которому поручено проектирование, имел самые низкие показатели освоения — менее 1% .

Kremlin.ru На встрече с представителями общественности, деятелями науки и культуры Севастополя и Республики Крым. 18 августа 2017 года

На сложности Севастополя в расходовании бюджетных средств не раз указывали президент РФ Владимир Путин и федеральные ведомства. Так, Минэкономразвития, курирующее федеральную программу в регионе, несколько раз урезало ФЦП, чтобы «не допустить неосвоения». Средства перераспределялись на объекты, «по которым гарантированно будет освоение средств».

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«Научиться осваивать и эффективно строить, а для начала — проектировать, в этом у нас проблема. К счастью или сожалению, такой объем строительства никогда не проводился в Севастополе, поэтому, как говорится, свалилось счастье, но не знаем, как его переварить», — охарактеризовал положение дел замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров.

Президент России Владимир Путин в свое время также нелестно отзывался о возможностях региона в освоении государственных средств.

«К сожалению, Севастополь не готов к тому, чтобы принять такое количество денежных средств и освоить их так, чтобы, скажу грубо, никто их там не растырил и не разворовал», — сказал президент в июне.

Еще раз он вернулся к этой теме в августе, во время рабочей поездки в Севастополь.

«Если потребуется дополнительное финансирование, мы, естественно, предоставим. Не на удорожание бессмысленное, а на ускорение темпа», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что врио губернатора добился для региона поэтапного выделения казенных средств на грядущее строительство. Президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение Минфину России — после обращения властей Севастополя.

То есть, как пояснил Овсянников, теперь расходы на капстроительство будут закладываться в бюджет города по мере готовности проектно-сметной документации.

Таким образом, дробное финансирование поможет Севастополю избежать неосвоения денег на строительство и жесткой привязки к графику сдачи объектов.

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Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю

Дарья Антонова ИА REGNUM В числе объектов — дошкольные учреждения

Что собираются проектировать

Список объектов размещен на официальном сайте правительства Севастополя.

В числе проектируемых социальных объектов — 11 новых дошкольных учреждений и реконструкция одного детсада. Общее количество мест — 2460.

Кроме этого, запланировано проектирование шести образовательных школ на 3760 мест.

Предполагается выполнить прокладку инженерных сетей городских детских оздоровительных лагерей — «Горного» и «Ласпи».

В области здравоохранения власти города приступят к проектированию городской инфекционной больницы (на 200 коек), поликлиник в микрорайоне бухта Казачья (320 посещений в смену), на территории городской больницы №5 (320 посещений), на улице Адмирала Макарова (320 посещений), а также поликлиники на улице Ерошенко, 13 (200 посещений) и корпуса восстановительного лечения при больнице №3, включающей электромагнито‑ и грязелечебницу. Также планируется спроектировать строительство наркологической поликлиники.

В сфере развития физкультуры и спорта предусмотрено проектирование 23 объектов, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов в Инкермане, в селах Терновка, Орлиное, в поселках Кача и Верхнесадовое, на улицах Вакуленчука, Шевченко, Симонок, на Стрелецком спуске. Предстоит спроектировать водно-спортивную базу парусного спорта в бухте Казачья и «Ледовый дворец» в Загородной балке.

К проектированию готовятся плавательный бассейн международного класса в районе Фиолентовского шоссе, четыре футбольных поля, гребная база «Чайка» в Инкермане.

В области культуры намечено создание проектно-сметной документации по шести модульным клубам в селах Передовое, Широкое, Штурмовое, Озерное, а также в 1-м отделении «Золотой балки».