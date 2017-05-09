Севастополь, 9 мая, 2017, 18:03 — ИА Регнум. В Севастополе на параде 9 Мая в шествии «Бессмертного полка» прошла колонна с 30 тысячами участников. В этом году она стала более многочисленной по сравнению с парадом прошлого года. Штендеры с фотографиями, ордена и медали своих героев несли жители Севастополя, родственники воинов, прибывшие из разных регионов России, юные воспитанники Нахимовского военно-морского училища, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Бесконечная река фотографий воинов, вставших рядом со своими потомками

Светлана Иванова ИА REGNUM В севастопольских семьях чтут и помнят имена своих героев

На всем пути следования по кольцу города шествие «Бессмертного полка» пополнялось целыми семьями севастопольцев с портретами своих ветеранов и фронтовиков, внесших свой вклад в Великую Победу. Фотографии, фотографии, фотографии… Настоящее людское море. С портретов смотрят те, чье место — здесь, на параде. Среди них — Герои Советского Союза, защитники и освободители города-героя Севастополя. Дети, внуки и правнуки победителей шли по улицам города около двух часов."Сегодня я иду на парад со своим прадедушкой Родителевым Вадимом Федоровичем, — рассказал ИА REGNUM Андрей Легконогих. — Он был разведчиком, ушел в партизаны, дошел до Берлина, когда ему было всего лишь 20 лет. Как рассказывала бабушка, в рукопашной схватке он насмерть загрыз румына и откусил ему ухо, чудом остался жив. Прадед не любил рассказывать о войне, и многие тайны разведчика ушли с ним».

Светлана Иванова ИА REGNUM С портретов смотрят те, чье место – здесь, на параде

«Такая акция, как «Бессмертный полк», очень нужна, потому что она пробуждает память о наших дедах и прадедах — это наши предки. К сожалению, не вся молодежь чтит своих героев, но для меня это свято», — добавил участник акции.

Светлана Иванова ИА REGNUM На шествие пришли целыми семьями

Друзья из Тюмени специально приехали в Севастополь, чтобы вместе пройти в «Бессмертном полку» с портретами своих родственников победителей.

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«Я несу фотографию своего дедушки Аницкевича Вячеслава Михайловича, который прошел всю войну от первого до последнего дня, и закончил ее в Чехословакии. Побывал в плену, был разведчиком, — говорит Сергей Лебедев. — После войны он прожил большую жизнь, построил город в Белоруссии и умер в возрасте 92 лет».

Светлана Иванова ИА REGNUM Отряд детской морской флотилии

Эдуард Камилов, также приехавший из Тюмени, рассказал о своем герое, которого чтут в семье: «Дедушка Томилов Илья Павлович пропал без вести в 1943 году. Известно нам о нем мало, пришла похоронка, что он погиб, а место захоронения неизвестно».

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Свою историю рассказала жительница Севастополя Екатерина Ковалевская. Оказалось, что они с маленьким сыном несут в «Бессмертном полку» просто табличку с именем, без фотографии. «Семейный альбом хранится у родственников в Харькове. После воссоединения с Россией, поехать в Харьков проблематично, да и мы почти разорвали отношения. Родственники не так трепетно относятся к этому, как мы», — рассказала Екатерина.

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«Наш ветеран был простым жителем села, до того как попал на войну. Участвовал в боях на Курской дуге, был контужен и попал в плен. Потом много лет провел в лагерях», — рассказала Елена.

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День Победы 9 мая в Севастополе — особенный праздник. Город, каждый метр которого вспахан снарядами и полит кровью русских солдат, был освобождён от немецко-фашистских захватчиков 9 мая 1944 года. К памяти погибших в войне в севастопольских семьях относятся особенно трепетно. Именно потому десятки тысяч людей, собравшиеся в центре Севастополя, приветствовали «Бессмертный полк» аплодисментами, скандировали: «Спасибо!», «С Победой!».