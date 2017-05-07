Севастополь, 7 мая, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В Севастополе 6 мая состоялся историко-патриотический фестиваль «Знамёна Победы», посвященный 72-й годовщине Великой Победы и 73-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Эпизод реконструкции

Фестиваль проводится при поддержке Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Тысячи жителей и гостей города-героя приехали на «Мемориальный комплекс Сапун-гора», чтобы накануне Дня Победы поздравить ветеранов, почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Традиционно к Вечному огню у мемориальной стелы выносятся боевые знамена кораблей и воинских частей, оборонявших Севастополь и освобождавших город от фашистских захватчиков.

Именно здесь в дни героической обороны развернулись самые кровопролитные бои за ключевую высоту на подступах к Севастополю. После торжественной церемонии участники военно-исторических клубов Севастополя и Крыма показали зрителям реконструкцию исторического штурма Сапун-горы 7-го мая 1944-го года.

Штурм Сапун-горы вошел в историю как решающее событие в освобождении Севастополя. Несмотря на яростное сопротивление врага, воины 51-й общевойсковой и Приморской армий, проявив самоотверженность и несокрушимую силу духа, овладели Сапун-горой и водрузили на ней Знамёна Победы.