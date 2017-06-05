Севастополь, 5 июня, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Традиционный день Исторического фестиваля, прошедший в Севастополе 6 июня, обошелся в этом году без реконструкции взятия бастиона и шествия исторических клубов по центральному кольцу Севастополя. Местные военно-исторические клубы заменили казаками. В культурной части программы отказались участвовать украинское национальное общество Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Курсанты военного училища в форме русских солдат времен Крымской войны

День Исторического бульвара уже давно стал традиционным для Севастополя праздником — в этом году его отмечают в 28-й раз. Каждый год праздник собирает множество зрителей — как жителей города, так и туристов. Теперь он переименован в культурно-патриотический фестиваль «Исторический бульвар».

Светлана Иванова ИА REGNUM Песни в исполнении мордовского национального общества

Новое руководство Музея Героической обороны отказалось в этом году от проведения кульминационного действия праздника — исторической реконструкции взятия бастиона. Вместо традиционной реконструкции боя между русскими и французскими солдатами зрители увидели выступление каскадеров в казачьей форме на конях.

Не состоялось и традиционное шествие униформистов по улицам Севастополя — его заменили прохождением небольшой группы по Историческому бульвару. Вместо военно-исторических клубов Севастополя прошли курсанты военного училища в форме солдат русской армии первой обороны Севастополя. Дополнили шествие казачьи общества.

Светлана Иванова ИА REGNUM Прохождение по Историческому бульвару

Добавим, что традиционно колонны активистов военно-исторических клубов демонстрировали военную форму времен Крымской войны 1853−1856 годов и советского периода.

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Как сообщало ИА REGNUM, после передачи музея в федеральную собственность его возглавил бывший замдиректора музея-панорамы «Сталинградская битва» Николай Мусиенко.

Светлана Иванова ИА REGNUM Представители польского национального общества

Отсутствие на празднике военно-исторических клубов Севастополя он объяснил тем, что участники отправились на показ в Москву.

«С 1 по 12 июня все реконструкторские клубы, в том числе и севастопольские, показывают реконструкции в разных районах Москвы», — сказал Мусиенко.

Руководитель военно-исторического клуба Севастополя Станислав Нагорный сообщил ИА REGNUM, что не склонен называть конфликтными взаимоотношения между руководством музея и сообществом 300 военных реконструкторов города.

«Я удивлен тем, что руководство музея не заинтересовано в привлечении севастопольских клубов для участия в главном празднике Исторического бульвара», — сказал он.

По его информации, 12 униформистов, изучающие период Крымской войны, примут участие в фестивале «Времена и эпохи» в Москве. 7 июня на Чистопрудном бульваре севастопольцы представят эпизод, изображенный на Панораме Франца Рубо, посвященной первой обороне Севастополя. Автор полотна изобразил самый яркий эпизод севастопольской эпопеи — бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года.

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Много лет важной частью празднования является выставка национальных обществ Севастополя. В этом году культуру своих народов представили 26 сообществ из 33 существующих в городе.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастопольское Армянское национально-культурное сообщество

В фестивале приняли участие русское, армянское, грузинское, греческое, немецкое, польское, крымскотатарское, белорусское, еврейское и другие национальные общества. Он показали образцы прикладного искусства и национальных ремесел своих народов.

Однако украинское национальное общество отказалось от участия из-за возможных гонений со стороны властей Украины.

«Мы постоянно приглашаем украинское национальное общество к взаимодействию и участию в различных мероприятиях и конкурсах на государственное финансирование. Но, по их словам, они опасаются осложнений и проблем на Украине, если появятся в публичных мероприятиях в Севастополе», — сказал представитель правительства Владимир Колесников.