Крым, 1 мая, 2017, 09:19 — ИА Регнум. От неприметных ростков до желанной золотистой грозди пройдет 4−5 лет, в каждую лозу нужно вложить колоссальный труд виноградарей, агрономов, трактористов — многих людей, ежедневно выходящих в поле.

Светлана Иванова ИА REGNUM Механизированная посадка

Светлана Иванова ИА REGNUM Здесь работают люди с большим трудовым стажем, часто немолодые

«Посадить — это одно, а потом нужно 4 года «кланяться» этой лозе, чтобы вырастить. Уже через год — с весны следующего года начнется формирование куста. Еще намного сложнее провести растение через летнюю засуху» — рассказали нам агрофирме.

Светлана Иванова ИА REGNUM Вот так выглядят готовые к посадке саженцы винограда

Из этих саженцев вырастет виноград сорта «Совиньон», родом из Сербии. Зеленая часть — это парафиновая оболочка для защиты нежного места подвоя саженца.

Светлана Иванова ИА REGNUM Зеленый парафин со временем расплавится

Среди многих севастопольских предприятий лишь совхоз «Качинский+» использует саженцы из собственного питомника. Остальные закупают посадочный материал в Сербии и Италии по 1,85 евро и 1,5 евро. Затраты на закупку компенсирует государство.

Обычный способ посадки — механизированный, когда трактор одновременно поднимает слой почвы и через заданные промежутки высаживает растения. Рабочим остается подавать саженцы в лоток. Это и самый эффективный способ — саженцы дают почти 100% выживаемость.

Светлана Иванова ИА REGNUM Саженцы загружены в лоток трактора

Но там, где рельеф местности сложный, приходится вести ручную посадку, с помощью гидробура. Это очень трудоемкая операция — виноградарь специальным мощным буром, в который подается фонтанчик воды, делает в грунте лунку, а потом в нее помещают саженец.

Частые находки при вспашке — осколки и снаряды времен Великой Отечественной войны.

Этот будущий виноградник расположен вблизи села Оборонное, поле — бывшее место боев. «Мы постоянно находим здесь боеприпасы, периодически вызываем МЧС, но снаряды растут как грибы», — рассказали рабочие. Как говорят саперы в частных беседах, с годами «земля выталкивает» металл на поверхность. Может быть, этим объясняется то, что спустя 72 года после войны, в Севастополе все еще обнаруживают мины и бомбы.

Светлана Иванова ИА REGNUM Эта находка неопасна — пустая часть гильзы

Привычные глазу ровные ряды виноградников — это результат тщательно выверенной по лазеру посадки, используются теодолиты и специальная направляющая проволока.

Светлана Иванова ИА REGNUM Строго соблюдается при посадке ширина междурядья и расстояние между саженцами

На третий год молодая лоза даст небольшой урожай, всего 10 центнеров с гектара, на четвертый — 30, на пятый — 70, а затем, на шестой год можно собирать стабильно 100 центнеров с гектара виноградника.

Виноградари, по сути, универсалы — они заняты на посадке новых виноградников, выкорчевке старых. Выполняют обработку, подвязку, окучивание, поливку, обрезку и конечно, в самую страду все заняты на уборке урожая.

Светлана Иванова ИА REGNUM Работа виноградаря — сложная, круглый год и на ветру и под палящим южным солнцем

Молодые специалисты — с агротехническим образованием охотно идут в эту отрасль и строят планы карьерного роста, однако с рядовыми тружениками дела обстоят хуже. Все севастопольские предприятия используют труд сезонных работников, из других регионов России.

Светлана Иванова ИА REGNUM Старый виноградник, сорт «Мускат Италия»

Виноградарство названо одним из приоритетных направлений развития Севастополя. Сейчас виноградники занимают 4,3 тысячи га, и город строит смелые планы по увеличению вдвое площадей виноградников, в том числе, за счет закладки новых.