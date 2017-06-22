Севастополь, 22 июня, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В Севастополе в День Памяти и скорби — 76-ю годовщину начала Великой Отечественной войны — зажгли свечи памяти. В городе проходят памятные мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В Севастополе прошла акция «Свеча памяти»

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь принял на себя первый удар Великой Отечественной войны

В 03:00 у Мемориала Героической обороны Севастополя 1941−1942 гг. началась Всероссийская акция «Свеча памяти». Севастопольцы и гости города зажгли сотни свечей, из которых составили слова «1941. Помним».

Светлана Иванова ИА REGNUM 1941. Помним

В это же время на Северной стороне прошел марш-реквием к площади Захарова, где также состоялась акция «Свеча памяти».

На Графской пристани состоялась еще одна акция, традиционная для Севастополя. В Черное море были запущены сотни бумажных «корабликов мечты».

Утром у памятника Подводникам организована музыкально-поэтическая композиция «Мы помним».

В торжественном возложении венков и цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя приняли участие руководители города, депутаты Госдумы, законодательного собрания Севастополя, сенаторы, и впервые — представители духовенства четырех религиозных конфессий. Процессия возложила цветы к каждому из памятных знаков на аллее городов-героев.

Светлана Иванова ИА REGNUM

В истории Севастополя 22 июня — одна из самых печальных дат. Война здесь началась раньше на 37 минут — первые самолеты немецкой авиации начали бомбардировку города в 03:13 22 июня 1941 года. На мирно спящий город полетели первые бомбы, а в акваторию Севастопольской бухты были сброшены первые магнитно-акустические морские мины, чтобы блокировать выход кораблям.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из этих немецких мин была обезврежена спустя 76 лет — буквально две недели назад. Опасную находку весом около тонны на глубине 17 метров обнаружили водолазы Черноморского флота.

Первая из сброшенных магнитно-акустических мин попала в жилой дом на улице Подгорной (сейчас — ул. Нефедова). Погибли около 20 человек, около 200 были ранены — появились первые жертвы войны. Вечером 22 июня у Памятного знака на ул. Нефедова, 32, пройдет митинг в память о первых погибших севастопольцах.

Светлана Иванова ИА REGNUM

Сегодня же на Братском кладбище в селе Оборонное запланировано перезахоронение останков 104 советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне1941−1945 гг.

Продолжатся памятные мероприятия в Балаклаве. Здесь в 13:00 Севастопольское региональное отделение организации ветеранов «Боевое братство» планирует выход в море, возложение венка и цветов на воду.

Кроме того, в различных районах города-героя пройдут памятные акции и концерты.

Завершится день памяти и скорби акцией «Звезда памяти» у Мемориала героической обороны Севастополя 1941−1942 гг.