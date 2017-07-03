Севастополь, 3 июля, 2017, 17:54 — ИА Регнум. На выходных в Севастополе состоялось долгожданное открытие «Динопарка»: борьба жителей густонаселенного района Камышовой бухты за сохранение места отдыха увенчалась успехом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Главный персонаж, давший название парку — это чудом уцелевший каменный динозавр «Дино»

«Рыбацкий сквер» на улице Корчагина долгие годы был в заброшенном состоянии и находился под угрозой застройки.

После многочисленных обращений жителей микрорайона чиновники приняли решение о выделении 100 млн рублей на реконструкцию, а также вернули территорию в кадастр парковых зон.

Светлана Иванова ИА REGNUM Детские тренажеры

Сейчас в парке завершен первый этап реконструкции: работают детская и спортивная площадки, благоустроена зеленая зона, появилось наружное освещение.

В планах — дальнейшее обустройство инфраструктуры. Территорию парка разделят на зоны тихого и активного отдыха, устроят площадки для катания на роликах и скейтбордах, тренажеры и брусья, столы для настольного тенниса и кафе.

«Посредником» между жителями района и властями города стала молодежная организация «Севпарки». Благодаря их лоббированию удалось «отвоевать» 80% прежней территории от застройки и выделить деньги из бюджета города. Активисты придумали идею и концепцию нового места отдыха.

По словам участника организации Вячеслава Прокопенко, «Севпарки» планируют развивать «Динопарк» как арт-пространство для творческого развития детей.

Праздничную атмосферу дня открытия создавали многочисленные аниматоры, музыканты, художники. В этот день этнокультурных мастерские учили детей работать с разными материалами — росписи, шитью морских обитателей из лоскутков ткани. В гончарной мастерской гости лепили глиняных динозавриков и учились работать на самом настоящем гончарном круге.