Севак Мирабян

Автор

Родился в г. Степанакерте, столице Нагорно-Карабахской Республики. В 1993 году вместе с семьей переехал в Россию, обосновавшись в г. Ростов Великий Ярославской области. Является штатным миссионером-катехизатором православного центра по адаптации граждан без определенного места жительства "Дом трудолюбия Ной" и Троицкого Собора в г. Щелково. Так же ведет ежегодный факультативный цикл по основам христианства и ислама для учащихся 10-11 классов общеобразовательного учебного заведения города Москвы, школа №17