



Микеланджело Буонарроти. «Мученичество святого Антония». Фрагмент. 1487-1488 гг

Десятая заповедь в перечне декалога стоит особняком. Именно ее содержание обращает взор человека вглубь своего сердца. Вот как она звучит: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:17). Если предыдущие заповеди касались именно поведенческих категорий человеческой жизни, его конкретных действий в сообществе себе подобных, то здесь заповедь переводит человека во взаимодействие с самим собой. Внутренний мир человека, его чувства и переживания называются в библейской терминологии сердцем: «больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притчи. 4:23). И именно эта сфера является центральной во всей библейской и христианской антропологии.

О чем же говорит, точнее, предостерегает эта заповедь. Читателю нетрудно заключить, что речь идет о старой как мир зависти. Об этом пороке многое было сказано и конца бесчисленным попыткам понять, объяснить и, конечно же, преодолеть зависть, кажется, не предвидится, пока человечество несет бремя своего земного существования. И за все то время был накоплен огромный опыт осмысления этого странного и горького чувства. Однако, несмотря на это, всякий из нас, когда-либо ловивший себя на зависти, не может не удивляться ее непреодолимой иррациональной силе. Что же говорит Библия о зависти? Не стоит думать, что библейский и тем паче христианский опыт, не вобрал в себя и опыт общечеловеческого подхода к этой проблеме. Библия не отрицает социально-экономического фактора зависти, которую по-детски наивно пытался решить Полиграф Полиграфович Шариков из одноименного романа, предлагая просто взять у тех, у кого много и поделить поровну между теми, у кого мало. Но при этом было невдомек, а как поделить красоту, ум, и другие ментальные особенности. В нашей стране подобная попытка, привела к такой «дележке» от которой мы до сих пор отойти не можем. Учитывая эти сложности, христианская антропология, ссылаясь на библейское Откровение, говорит о метафизической природе зависти.

Джузеппе Цезари. Изгнание Адама и Евы из рая

Согласно православной аскетической традиции, любой грех — это не вовремя, невпопад и не в той мере реализованный импульс человеческой природы, который изначально был добрым, так как вложен Богом, но после отпадения наших прародителей от любящего Творца, превратился в подобие вируса и стал смертелен для человека. Так что зависть это перевертыш естественного желания человека к полноте жизни, вложенной в его природу Богом: «будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Но вся драма в том и заключается, что человек желает часто не того совершенства, которое предполагает Бог и что в реальной перспективе, кажется ему, человеку, незначительным. Весь вопрос заключается в том, какого совершенства человек хочет и какое из них в реальности его и достойно, и полезно.

В одном из псалмов автор негодуя взывает: «О, сыны мужей! доколе вы будете любить суету»? Под суетой имеется в виду нечто в корне неверное, что человек ставит для себя в приоритет и тем самым низводит себя до уровня этой цели и теряет человеческое достоинство. И, как правило, человек стремиться не столько быть, сколько иметь. И вот здесь мы сталкиваемся с первым уровнем зависти, как жажды богатств и удовольствий. Но аскетическая традиция говорит, что есть гораздо более утонченные формы зависти, которые не меньше убивают человека и они могут приобретать совершенно странные формы. В одной из послевоенных частушек пелось: «хорошо тому живется у кого одна нога, ему пенсия дается и не надо сапога». Зависть можно преодолеть, а точнее исцелиться от нее, только осознав через веру и общение с Богом — свое призвание от Него.

Современная психология также отмечает, что только через принятия себя как уникального и неповторимого и единственного в своем роде человека, дает возможность человеку обратить внимание с соседа и его достоинств на себя, свои таланты и возможности. Но если психология берет идею уникальности человека, как бы из потолка как данность, то Священное Писание имеет качественно иную мотивацию: человек — есть образ Божий и каждый человек — именно перед Творцом Вселенной уникален и неповторим. И здесь опыт веры показывает, что зависть — это следствие сбоя духовного компаса. И причина этого сбоя — отсутствие реальной связи с источником всех благ и совершенств — Богом. Известный афонский старец Паисий Святогорец говорил, что зависть возникает, когда человек не видит своих даров и талантов.

Причина такой слепоты — отсутствие веры и благодарности Богу. В этом смысле христианство открывает, что зависть может преобразиться в ревность по Богу, то есть жаждой быть подобным Христу в Его качествах: любви, кротости, милосердию, искренности, мужеству, справедливости и терпению. В древних жизнеописаниях пустынников говорится, что они возбуждали друг у друга ревность к богоугождению. То есть, видя, к примеру, как один монах с легкостью и радостью переносил всякие неприятности и несправедливые замечания в свой адрес со стороны старших, или легко и от всего сердца прощал обиды, другой хотел ему в этом подражать и ревновал его добродетельности. То есть, говоря прямо — завидовал своему товарищу по рясе, но с положительным эффектом, при этом глубоко почитая его и любя. Именно это с точки зрения Евангелия и есть здоровое и нормальное состояние той естественной силы человеческой души, которая без Бога и вне Его, превращается в зависть и толкает людей на страшные злодеяния.