



Казанская икона Божией Матери. Фрагмент

О самом масштабном событии XX века — Великой Отечественной войне — не говорил разве что тот, кто ещё не научился говорить. Нам и нашим соотечественникам, сынам и внукам победителей в самой кровавой и жестокой войне человечества, с одной стороны, невероятно повезло, с другой — не очень-то понятно, что с этим делать? Тем, кому достаточно просто взять фотографию своего доблестного предка и пройтись в шествии Бессмертного полка, пустив не одну слезу от переполняющего чувства гордости, радости и от всего комплекса ощущений причастности к чему-то великому, то, конечно, для такого настроя подобные вопросы могут показаться неуместными. Но тех, чье сознание не довольствуется, скажем так, зрелищно-массовой рефлексией Великой Победы со всеми вытекающими деталями, приглашаем подумать вместе с нами.

История человечества начинается с момента грехопадения наших прародителей. Христианство учит, что это событие, описываемое в Библии очень красочно и образно, имело колоссальные последствия. В человеческой природе произошли глубинные и необратимые процессы фатального характера. Говорить подробно об этих изменениях в рамках данной статьи не представляется возможным, поэтому ограничимся в общих чертах на основных моментах.

Ни для кого не секрет, что человеческое общение, общежитие и весь сложнейший комплекс взаимодействий людей между собой имеют свои закономерности. Если мы хотим постичь некое событие, явление, то в первую очередь должны обратиться к его генерирующему началу и понять его природные свойства. Всеми явлениями в нашем мире, в том числе и войной, движет человек. Следовательно, надо обратить внимание на природу человека. Условно говоря (важно подчеркнуть, что деталей может быть много), есть три очевидные и основные составляющие человеческой природы, без учета которых мы рискуем играть в бесконечный футбол без ворот.

Инстинкт самосохранения — животное начало . Все мы хотим жить. Эту врожденную природную потребность нельзя объять логикой и расчетом. Даже самые расчетливые и выгодные амбиции могут угаснуть перед страхом смерти.

. Все мы хотим жить. Эту врожденную природную потребность нельзя объять логикой и расчетом. Даже самые расчетливые и выгодные амбиции могут угаснуть перед страхом смерти. Самооценка — экзистенциальное начало . Человек всегда знает себе цену. Он может не вести дневник и не углубляться в тонкие сферы собственной психики и спрашивать себя: « А насколько я достойно провел этот день?» Но все его побудительные импульсы так или иначе будут соответствовать тому уровню достоинства, который он себе определил. Кто-то готов пренебречь жизнью ради чести и идеи, кто-то наоборот. В таком случае в экстремальных ситуациях человеку остается либо умереть с честью, либо определить себе новую цену и продолжать жить, утратив честь.

. Человек всегда знает себе цену. Он может не вести дневник и не углубляться в тонкие сферы собственной психики и спрашивать себя: « насколько я достойно провел этот день?» Но все его побудительные импульсы так или иначе будут соответствовать тому уровню достоинства, который он себе определил. Кто-то готов пренебречь жизнью ради чести и идеи, кто-то наоборот. В таком случае в экстремальных ситуациях человеку остается либо умереть с честью, либо определить себе новую цену и продолжать жить, утратив честь. Духовная ипостась — религиозное начало. Самая глубокая и сложная часть в человеке. Сокровищница человеческого духа. То, что на языке Библии называется образом Божьим в человеке. Именно это иррациональное начало позволяет человеку пренебрегать не только инстинктом, но даже самооценкой в положительном ключе. Друг, который жертвует своей честью, чтобы сохранить и возвысить честь своего товарища. Это всегда момент жертвы, когда человек отказывается от самого важного для него, чтобы это важное сохранилось и осуществилось в другом. Своего предела это свойство достигает в словах Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас…» (Мф. 5:44).

Иероним Босх. Сад земных наслаждений (левая створка триптиха). Изображение последних трех дней творения мира. 1500

Согласно Божьему замыслу, человек был создан как уникальное существо, целостно и гармонично сочетающее в себе духовно-материальную природу. Все его свойства были целесообразно и гармонично соотнесены друг с другом по принципу от высшего к низшим. Религиозно-духовное начало (свобода, совесть, любовь, красота, весь альтруистически-творческий потенциал человека) через прямой и непосредственный доступ к Богу (что и составляло главное содержание и смысл блаженной райской жизни) сообщало уму, воле и чувствам — всей человеческой экзистенции — как строить жизнь по истине, добру и красоте.

А физическая природа делом и действием выражала в конкретных словах и поступках волю Божью. Рай мог распространиться на всю землю и вселенную. Это являлось стратегической, творчески-свободной задачей человека (Быт. 2:15). Вот почему и поныне люди не могут успокоиться в своих бесчисленных попытках построить рай на земле. Важно подчеркнуть, что главным стержнем, матрицей всего и вся были личные отношения живой, уникальной человеческой личности с Личностью Творца в безграничной любви и доверии. Вне этих отношений все райские составляющие человеческой жизни и сам ее смысл утрачивался и терял под собой всякое реальное основание. Грехопадение и явилось как утрата отношений с Богом. По подсказке сатаны человек предпочел не дружбу и доверие, а соперничество, не сыновство, а наемничество, не свободу в Духе Святом (2. Кор. 3:17), а обрядовое законничество в обмен на ложное самодовольство и подкупленную совесть.

Такой перелом не мог не сказаться как на сознании, так и на всех остальных составляющих человеческой природы. Все его Богом данные свойства и способности, утратив свою реальную опору и подлинную мотивацию (стремление к Богу), стали функционировать невпопад. Человек превратился в перевертыша. Низшие свойства и инстинкты вознеслись «из грязи во князи». Этот внутренний дисбаланс как раз и приводит к тому, что человек — единственное в своем роде существо, странным образов использующее свои способности во сред себе. Христианство называет это первородным грехом.

Микеланджело Буонарроти. Первородный грех. Адам и Ева изгнаны из рая. Фрагмент фрески в Сикстинской капелле

То есть первородный грех — это болезненно-смертное, страстное состояние человеческой природы, передающееся из поколения в поколение, начиная с Адама. И вот это состояние перевертыша, с точки зрения православия, и является корнем всех человеческих неурядиц, конфликтов, начиная с бытовых ссор и потасовок, заканчивая эпохальными войнами. Здесь, конечно, есть масса нюансов, но если говорить о христианском видении, то оно в первую очередь призывает смотреть в корень, в сердцевину человеческой природы, чтобы понять истинную причину того или иного явления. И здесь, в данном контексте, любой христианин — это призванный воин Христа (2.Тим. 2:3). Но его война не против человека и даже не против инстинктов во всем их разнообразии.

Христианин воюет с Богом против греха в самом себе. И по мере успеха в этой невидимой брани (Еф. 6:12) он влияет и на успех брани видимой. Если быть точнее, то главное преимущество и главная ответственность христианина в том, что, сражаясь с невидимыми врагами (всяким греховным желанием и привычками в себе), он в первую очередь предотвращает или, по крайней мере, оттягивает начало видимой войны, которой так страшатся люди.

Поэтому в православном сознании война — это всегда как пересдача экзамена с комиссией. Что это значит? Это значит, как бы неприятно было говорить, что первая проверка в невидимой войне с грехом была провалена тем или иным народом, против которого обрушилась война. И не случайно в таких случаях народная интуиция говорит: «Посетил нас Господь».

В свое время святитель Иоанн Златоуст обличал любителей совершать паломничества к святым мощам. Он говорил, что лучший способ воздать почесть святому и достойному человеку — это подражать примеру его поступков, его жизни. Если этого нет, то лучше оставить их прах в покое и не заниматься сомнительными спектаклями. В каком-то смысле слова великого святителя могут быть обращены и к нам. Войны видимой пока что (Богу слава) нет, но никто не отменял войну невидимую. И здесь Библия говорит нам, что «помнить» — это не значит участвовать в массовых мероприятиях. В древнееврейском оригинале стоит слово shamar — что значит «хранить», «соблюдать», «наблюдать». Иными словами, стоять на страже своего ума и желаний. Если страж этот побежден, то войны видимой не избежать.