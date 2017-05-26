



Икона Николая Чудотворца

Святитель Николай Мирликийский прибыл в Москву. Мощи одного из самых почитаемых святых христианского мира впервые в истории привезены в Россию для поклонения. Для Русской православной церкви и русского народа Николай Чудотворец, пожалуй, самый почитаемый святой. По количество храмов, построенных в его честь, его не сравнить ни с одним из святых. Очевидно, что народное сознание с присущей ему инерцией менее склонно к рациональному и всестороннему осмыслению того, почему и чем вызвано такое почитание. Этот факт можно рассматривать с культурологической, психологической, социально-политической и даже экономической точек зрения. Все эти подходы могут существенно обогатить и расширить наше восприятие. Однако оно будет неполным без религиозной составляющей.

Почитание священных предметов берёт свое начало еще с верхнего палеолита. Это неординарное явление сопровождает человека с самого момента его разумного бытия. Религиозность человека — это факт, с которым ничего не поделаешь. Можно махнуть рукой и не придавать этому значения, однако в ситуации резонансных социальных событий, вызванных всплеском религиозной активности, приходится с этим считаться, а лучше сказать, невольно пытаешься хотя бы для себя понять логику происходящих процессов. И здесь может быть масса интерпретаций. Хорошо, если человек обращается не только к СМИ, но берет в руки какие-то источники и специальные пособия. Но это удел немногих. Основная часть населения с подачи телеэкранов воспринимает подобные «акции» как выражение православной духовности, тем паче, что именно Церковь и ее официальные представители выступают как организаторы и идейные вдохновители подобных мероприятий. Так что средний обыватель и воспринимает это как Православие.

ИА REGNUM

Попробуем поразмыслить, насколько это соответствует действительности.

Христианство (Православие) открыло миру Бога в Иисусе Христе. В Нем «обитает вся полнота божества телесно» (Кол. 2:9) и Своей Крестной Жертвой Христос примирил «земное и небесное» (Кол. 1:20). В христианстве был преодолен разрыв между материей и духом. Бог Библии, как абсолютный, трансцендентный Дух (Ин 4:24), как неизмеримый Разум (Исаия. 40:28) и Воля (Пс. 32:9), в отличие от восточных пантеистических воззрений, есть Личность. Он есть живой Бог (Лк. 20:38). Христианство решительно настаивает на этом. Во Христе Бог приобщается ко времени, пространству, к материи. Человеческая природа, в том числе и его физическая составляющая, становится способной воспринять в себя божественную силу — Благодать и через ее действие преодолевать собственную ограниченность. Почитание мощей — это, прежде всего, свидетельство чуда Воскресения Христа, когда вся тварная стихия вещества из тисков духа (по античным представлениям) становится храмом Святого Духа. Материя — не плод враждебной Богу силы, а Его творение, которое может транслировать Его силу и святость, являть творческое могущество и мудрость Творца. И здесь есть один принципиальный момент, без учета которого мы не сможем уловить специфику именно христианского понимания святыни.

ИА REGNUM

Православная сакраментология (богословское осмысление таинств и священнодействий), согласно святителю Григорию Паламе, учит, что Божественная Благодать — есть прямое действие личностного живого Бога. Она воспринимается и усваивается христианином через сознательную, свободную, умно-сердечную молитвенную работу над самим собой. Так что Благодать нельзя каким-то магически-механическим путем накопить, заслужить, обменять на что-то. В Христианстве любой священный предмет, будь то мощи святого, или иной предмет, вторичны по отношению к главной святыне — к общению человеческой личности с Личностью Бога во Христе. И благодать дается человеку как помощь в его сознательно-волевом усилии достигнуть главной цели христианской жизни — соединения со Христом в Духе Святом, через раскрытие в себе все больше Его действий в любви, радости, мире, стойкости, вере, доброте, милосердии, внутренней гармонии и чистоте совести (Гал. 5:22). Таким образом, цель и смысл всякой святыни — напомнить о Боге и стимулировать человека, его ум, волю, память и все чувства — служить Богу и ближнему. Искать прежде Царства Божьего и правды его (Мф. 6:33), через преодоление своей глупости, трусости, рассеянности (особенно на молитве), лени, мелочности, злобы и алчности, жадности и зависти, обидчивости и мстительности. И если речь идет о почитании святого и его мощей, то по слову великого учителя Церкви, Иоанна Златоуста, лучший способ выразить свое почтение к святому — это подражать его поступкам, его жизни. А в противном случае святитель рекомендует оставить их прах в покое.

ИА REGNUM

Если человек, скажем, подходит приложиться к тем же святым мощам святителя Николая Мирликийского и в первую очередь просит богатства, здоровья, удачи в делах и прочих житейских заботах, то это, скорее всего, свидетельствует о его религиозности, но только эта религиозность не имеет ничего общего с Православием. Он попадает в число тех, о которых Христос сказал, что они ищут «что поесть, что попить и во что одеться» (Мф. 6:25, 31). Это не христианство, а классическое язычество в самом примитивном бытовом варианте.

В Евангелии Иисус предостерегает Своих последователей, чтобы они не уподоблялись им (язычникам) и не гонялись за чудесами, ведь сам сатана может «принимать вид ангела света» (2.Кор. 11:4). Поэтому любая святыня имеет и свою, так сказать, оборотную сторону, которая в силу неверной расстановки приоритетов в жизни человека может стать источником ложной надежды и послужить ему не во спасение, а в погибель. Эта ситуация очень опасна и для самих священнослужителей, которые несут прямую ответственность перед Богом за правильное — православное отношение к святыне. В этом смысле сознательному, разумному православному христианину следует трезво относиться к таким событиям и быть готовым дать отчет о своем уповании (1.Петра. 3:15) тем, кто интересуется подобными вопросами. А для этого необходимо, взирая на конкретные примеры добрых свершений и дел того или иного святого, принять решение хотя бы в одной конкретной области своей жизни всегда поступать по-божески, по примеру святого. Только при таком подходе святыня действительно будет освящать человека. И что касается тех, чей приоритет сфокусирован на поиск земного благополучия, остается только надеяться, что через святителя Николая Господь достучится до запутавшегося в житейской паутине человеческого сердца и обратит его взор от земли на небо, от ложных надежд к надежде вечной.