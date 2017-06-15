



Карл Генрих Блох. Нагорная проповедь (фрагмент). 1877

Когда в наших учебных заведениях старшеклассников и студентов просят перечислить 10 заповедей, помимо того, что практически в большинстве случаев никто не может вспомнить все 10 (автор регулярно наблюдает подобную картину), первые четыре заповеди не вспоминаются в 90% случаев. Печальный и наглядный показатель низкого уровня религиозной культуры и грамотности. Не хочется обличать. Если эти заповеди так упорно не вспоминаются, следует отнестись к ним с особым вниманием и попробовать вникнуть в их содержание и смысл.

Рассмотрим первые две из них: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Вторая доводит до логического конца первую: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде и ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20:2−6).

Что означали эти слова для древних? Если, к примеру, спросить сегодня тех, кто считает себя неверующими или агностиками, какому богу вы поклоняетесь? Ответ: «никакому» — с библейской точки зрения будет неверным. И дело здесь не в тотальной религиозной однобокости древних, нетерпимости и узости, а в том, что подразумевалось под терминами «поклонение» и «служение». Для религиозного сознания Ближнего Востока, и народа израильского в частности, смысловым содержанием был не внешний культ, как сейчас думает современный человек, что поклонение божеству — это танцы с бубном и магия. В подавляющем большинстве это именно так, но если говорить о Ветхом Завете, то здесь другая картина.

Главный посыл открывает сам Бог: «Чтобы вы были у меня царством священников и народом святым» (Исх. 19).

То есть здесь Бог говорит о Себе, что Он есть Бог живой и хочет открыть Себя человеку, хочет с ним установить взаимоотношения. Несмотря на то, что содержательная часть Танаха (закона) имеет значительный процент детальных ритуально-обрядовых регламентаций, именно личностный стержень взаимоотношений Бога и человека является сердцевиной Откровения. Бог претендует на абсолютность (Ис. 45:5), уникальность и универсальность (Иер. 32:27). И призыв поклонения только Ему обусловлен не столько Его авторитарностью, как может показаться на первый взгляд, но и глубинными свойствами человеческой природы. Здесь нужно разобраться.

Священное Писание говорит о человеке как о существе, поклоняющемся и служащем. Слова Федора Достоевского о том, что «человек ищет, кому поклониться» имеют четкую библейскую коннотацию. Что же значит поклонение? О чем говорит Священное Писание, когда произносит эти слова? Это означает приносить жертвы. То есть самое лучшее и в первую очередь приносится тому, что для тебя составляет абсолютную и определяющую ценность в жизни. Проще говоря, поклонением и его объектом (то есть богом) является то, на что у человека всегда есть время, силы (основная конвертация которых выражается в деньгах). Он об этом постоянно говорит (проповедует своего бога), если не прямо, то в фоновом режиме. Об этом он всегда готов слушать, несмотря на усталость и другие препятствия. И что важно отметить — это область свободной инициативы человека. Он делает это свободно, по велению сердца. И когда человек принимает решение, то всегда исходит из того ядра своих надежд, которые питают его. Им он и выделяет самое лучшее и в первую очередь — то есть совершает жертвоприношение.

Николай Ге. Мария, сестра Лазаря, встречает Иисуса Христа, идущего к ним в дом. 1864

Ритуалы и бесчисленное разнообразие их форм и названий — лишь внешнее выражение. Человек воспринимает метафизическую реальность через язык символов, через обряд (буквально значит — одежда, обряжать, надевать). И вот здесь ветхозаветная религия Откровения совершила переворот. Бог — требует от человека приоритета не в культовых праздниках и обрядах, а в правде, истине и любви. Непременным и основным условием поклонения Богу являются дела правды, милосердия и справедливости, потому что Бог Библии — это Бог святой (Лев. 11:44); Бог всякой правды (Псалом. 118:142; Исаия. 45:12−13). Цель всей религиозной жизни и всех ее ритуально-этических постановлений — указать и помочь человеку стать причастником божественной жизни (2 Петра.1:34), преодолевая в себе все низменное и звериное. Такой подход требует от человека напряжения сил, ответственности, осознанности. Господь не принимает даров и жертв от тех, кто не «ходит путями Его» (Втор. 11:22), кто не творит суд, милость и правду (Исаия. 1 гл). Для языческого сознания, за редким исключением, вопросы святости и правды, зрелости личности и ответственности за свою жизнь не имели решающего значения в деле поклонения и служения богам.

Этими вопросами могли задаваться в очень узком кругу такие продвинутые люди, как Гераклит, Сократ, Платон, жрецы Египта Манефон, Пшерниптах и другие. Уникальность религии Откровения, при всех ментально-культурных погрешностях воспринявшей ее стороны, в том и заключалась, что стремление к святости возводилось в основной критерий подлинной религиозности. Он исходит из святости самого Творца, которая распространяется на всех членов данного общества и в перспективе всего человечества:

«Если будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым» (Исход. 19:5−6).

В этом и заключалась миссия избранного народа, чтобы через служение святому и истинному Богу в Его правде, святости и любви призвать и другие народы стать причастниками божественной жизни. Христианство говорит, что благодаря израильскому народу в мир пришел Бог во Христе, и теперь те народы, кто принял Христа, стали Новым Израилем.