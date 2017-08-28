28 августа Православная церковь вспоминает Успение Пресвятой Девы Марии. Полное название праздника — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Само слово «успение» устаревшее, в современном понимании оно значит «смерть, кончина». Этот праздник входит в число так называемых двунадесятых великих праздников и предваряется двухнедельным строгим постом. Они разделяются на два типа: Господские — посвященные Господу Иисусу Христу и Богородичные — относящиеся к Божьей Матери. Успение — это Богородичный праздник.

Успение Богородицы. Икона

В канонических текстах как евангелий, так и посланий апостолов, нет ничего, что хотя бы косвенно могло указать на это событие. О содержании же самого праздника мы узнаем из церковного предания, которое исходит из апокрифических текстов начиная с IV века. Есть более точные данные о развития празднования данного события в церквях Константинополя, Сирии, Палестины. Эти источники восходят к началу VI века. Указ о непосредственном праздновании Успения был издан византийским императором Маврикием (582−602 гг.). При желании читатель сам может с ними ознакомиться. Мы попробуем коснуться смыслового содержания праздника. Ведь это несколько странно, считать праздником чью-либо смерть.

Согласно устоявшемуся церковному преданию, Пресвятая Дева, после воскресения и вознесения Господа Иисуса Христа, была принята на попечение апостолом Иоанном Богословом (Ин. 19:26−27). В апокрифических источниках говорится, что она посвятила себя милосердию и служению всем обездоленным, а также проповедовала Евангелие.

В Иерусалиме она каждый день молилась у гроба своего Божественного Сына, и в одной из таких молитв ей снова явился архангел Гавриил с вестью о том, что через три дня Господь заберет её к Себе, и вручил ей ветвь райского дерева. Перед смертью Дева Мария пожелала в молитве увидеть апостолов и проститься с ними. Согласно преданию, все апостолы, кроме Фомы, чудесным образом явились в Иерусалим. И как можно увидеть на иконографии праздника, Господь Иисус с сонмом ангелов принимает в Свои руки Душу Пресвятой Девы.

Если отойти немного от многочисленных символизмов праздника и различных деталей его сюжетной линии и всмотреться объемно в сам факт события, то вполне законно может возникнуть диссонансное чувство: смерть человека — это всегда катастрофа, а здесь, получается, праздник? Да. Так именно и есть, и это парадокс. Но главный парадокс праздника Успения заключен не в смерти, как кажется на первый взгляд, а в жизни: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Именно в этом выборе, который совершила юная провинциальная еврейская дева по имени Мария, сосредоточен весь его смысл.

Здесь нужно немножко задуматься, чтобы уловить живительный смысл. Евангелие открывает нам, что жизнь и смерть в их биологическом аспекте не являются самодовлеющей ценностью. Ценность жизни человека в очах Неба видится не в вещах, в еде и питии, а в «радости и мире во Святом Духе» (Рим. 14:17), то есть в приобщенности человека к такому Миру и Радости, которые не подвластны самому главному врагу человека — смерти и обстоятельствам.

Иными словами, может ли человек хотя бы самому себе, тайно, но честно сказать: есть ли у меня такое счастье и такая надежда, которую ничто и никто, ни при каких обстоятельствах и никогда не смогут у меня отнять? Многим просто страшно даже помыслить подобное, но только тот, кто имеет мужество задать себе подобный вопрос, потенциально уже готов к невероятному счастью.

Праздник Успения — это праздник невероятного счастья, которое смерть не смогла отнять. И его формула, если можно так выразиться, довольно проста: «Да будет воля Твоя»… Христианство предлагает человеку опытно проверить, как работает эта формула. Оно провозглашает, что все обстоятельства и события нашей жизни, от самых счастливых моментов до катастроф, могут явиться как добром, так и злом, исключительно из нашего восприятия этой ситуации. Пресвятая Дева Мария совершила свой выбор, который с точки зрения рациональной логики был абсурден: Ей грозил общественный импичмент и совершенно однозначное развитие событий — изгнание, поругание, позор и даже смерть. Ведь беременность незамужней девушки в то время априори не могла вызвать иную реакцию.

Однако доверие Богу было сильнее. Именно это состояние полного, активного и деятельного доверия Богу и живых отношений с Ним оказывается той опорной осью в колесе восприятия жизни, которое позволяет человеку быть человеком в любых условиях непредсказуемости земного бытия. В этом и заключается та надежда и то счастье, которое ничто и никогда не могут отнять у человека, ведь «Отец Небесный более всех и никто не сможет восхитить из рук Его» (Ин. 14:28).

Кому-то может показаться это странным и безумным, но как объяснить тысячелетний опыт миллионов мучеников веры, которые в самых нечеловечных условиях сохраняли в себе человечности больше, чем многие из тех, кто не был обделен судьбой? И мы сейчас смотрим на них с благоговейным почтением и пытаемся детям своим привить добрые качества их жизни. Именно об этом на весь мир говорил переживший ужас нацистских концентрационных лагерей Виктор Франкл. Он называл это «животворящим смыслом» и часто спрашивал людей: в чем стержень вашей радости, вашего счастья и вашего смысла? Можешь ли ты сказать, что счастье твое не отнимется у тебя?

Иисус обещал ученикам своим радость, которую никто не сможет отнять у них (Ин. 16:19). Потому что источником этой радости является не земное, преходящее, вещественное, а небесное, то есть связь с метафизической реальностью, с самим Богом, в Ком нет «и тени перемены» (Иак. 1:17). Именно поэтому Церковь и празднует Успение Пресвятой Богородицы как праздник радости Встречи, которую смерть и обстоятельства не смогли отнять.