



А. Иванов. «Явление Христа народу». 1837-1857 гг

Четвертая заповедь завершает вертикальную прямую построением отношений между человеком и Богом. Звучит она следующим образом: «Помни день субботний, чтобы святить его; в шесть дней делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:8−11).

Древние израильтяне были единственным народом, у кого был еженедельный выходной. Поэтому смело можно назвать это историческое явление еврейским know how. Новизна бросалась в глаза, в первую очередь, самим циклом временного распорядка. Так как на Ближнем Востоке, тем паче в Египте и в пределах Плодородного Полумесяца, был вековой порядок сбора нескольких урожаев за год, что означало бесперебойную работу многие месяцы подряд, а затем продолжительные месяцы вялотекущего отдыха. Однако не это являлось основным смыслом заповеди. Чтобы ее понять нужно обратить внимание на три важные составляющие данного повеления.

Первое, на что обращает Бог внимание Своего народа — это память! Некоторым может показаться банальным, но по единогласному мнению толкователей Библии, а так же согласно святоотеческому аскетическому опыту, который свидетельствует, что началом всякого греха является беспамятство. Отцы святые уподобляют его воротам без засовов. Беспамятство приводит человека к нерадению, затем к расслабленности и потере бдительности, а дальше происходит то, что всякий из нас волен на свой манер и талант придумывать себе тысячу оправданий, типа: «так сложились обстоятельства», «бес попутал», «это было выше моих сил». Русский перевод не дает ощутить весь смысловой контекст заповеди. Глагол zakar, переводимый как «помни», также значит «помнить», «запоминать», «упоминать».

Это слово используется в книге Исход, а во Второзаконии под тем же переводом употребляется слово shamar, что значит «хранить», «соблюдать», «наблюдать», то есть помнить значит два аспекта: созерцательный и деятельный. В этот день человек оставлял все свои дела и рассчитывал все так, чтобы иметь возможность для общения с своим Творцом через слушание Его Слова, молитвы и совершение богослужений. То есть человек старался жить в этот день не для себя и тем самым исполнять свое высшее призвание человека — образа Божьего, полномочного представителя Творца.

Второе, на что обращает внимание четвертая заповедь: Бог говорит, что Он в шесть дней создал небо и землю, а в седьмой день почил. Мир и время, в котором мы живем, не являются нашей собственностью. Все, что нас окружает — есть дар Божьей милости. Нам людям XXI века и тем паче с советским наследием трудно эту простую истину усвоить: «человек! тебе ничего не принадлежит и единственным полномочным хозяином всего сущего является Бог». Это не только суровые слова, а в том числе и слова доверия Бога к человеку. Бог открывает себя человеку через красоту Своего творения и предлагает человеку быть Своим помощником, Его полномочным представителем.

Именно отсутствие памяти о Боге; о том, что не только моя хата, мой коровник и моя псарня чего-то стоят, а весь мир, как единый Богом данный организм — большой дом для каждого из нас, и есть главная причина экологического кризиса. Для того чтобы обрести гармонию с природой, человеку не нужно просто растворяться в ней, грызть и терзать ее своими экспериментами, пытаясь взять над ней власть, ему нужно привести в гармонию свои отношения с Живым Богом, войти с Ним в Завет, в отношения. И только в контексте этих отношений и остальные труды его будут приносить ему пользу и радость (Исх. 15:26; Втор. 13:18).

Третье и последнее, о чем говорит нам заповедь — это покой. Для народа израильского это имело непосредственное отношение к их жизни. Горькие воспоминания рабства прочно сидели в их душах, и слова о покое не были для них чем-то праздным. Трогательную заботу Бога о Своем народе выявляет даже такая деталь как забота о скоте. Но упоминания о покое имеют более глубокие основания, чем передышка в делах. Ведь согласно библейской картине мира, необходимость тяжелого физического труда возникла в результате грехопадения. Человек вместо доверия и близких тесных взаимоотношений с Богом выбрал независимость и в результате оказался полностью зависим от природных стихий.

Будучи призван быть царем природы, наместником Творца на земле, он стал лишь его частью, страстно зависимый от безликой и немилосердной ее стихии. И суббота — это своего рода воспоминание и воздыхание человека о своем утраченном и подлинном величии, к которому после Воскресения Христа, может приобщиться всякий, кто имеет веру в Него. В этот день человек берет отпуск у своих природных животных инстинктов, как бы лишает их полной над собой власти и на короткий миг становится свободным. Ведь любые дела, даже самые грандиозные, мало чем отличают человека от животного: пахать, сеять, воевать, охотиться и размножаться могут и животные, но только человек способен задумываться над смыслом бытия, рисковать ради того, что не возьмешь в руки, жертвовать своей кожей, чтобы обрести дух.