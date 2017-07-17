



Цитата из к/ф «Царь». Реж. Павел Лунгин. 2009. Россия Олег Янковский в роли митрополита Филиппа

16 июля Русская православная церковь чтит память святителя Филиппа, митрополита Московского, фигуры во многом уникальной, как и сама его эпоха. Наверное, мы, люди, никогда не сможем точно и однозначно сказать, что является определяющим: время, рождающее своих сынов, или сыны, оставляющие след в памяти тысячелетий?

Христианский опыт, основанный на Откровении личностного и живого Бога во Христе, свидетельствует о том, что человек, несмотря на всю обусловленность своего земного бытия и даже собственной природы (со всеми ее психофизическими составляющими), свободен в своем нравственном выборе. И выбор пути жизни и пути смерти (Втор. 30:19) делает именно человек.

Яков Турлыгин. Митрополит Филипп обличает Ивана Грозного

Личность и жизненный путь митрополита Филиппа есть немеркнущее свидетельство торжества веры над обстоятельствами. Несмотря на тиранию опричнины и маниакальное безумие царского самовластья, святитель Филипп общенародно отказывается благословлять царя и, не ограничившись этим, вдобавок обличает его перед всем народом во время совершения литургии: «Кому поревновал ты, исказив таким образом твое благолепие? С тех пор, как светит солнце на небе, не слыхано, чтобы благочестивые цари возмущали собственную державу… У татар и язычников есть закон и правда, а у нас их нет. Мы, государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христиан. Не скорблю о тех, которые, проливая свою невинную кровь, сподобляются доли святых мучеников; о твоей бедной душе страдаю. Хотя и образом Божиим почтен ты, однако ж, смертный человек, и Господь взыщет все от руки твоей». Дальнейшие события известны: арест и казнь митрополита в 1569 году. После этого страна погрузилась в хаос смуты.

Николай Неврев. Митрополит Филипп и Малюта Скуратов. 1898

История учит, да не всякий учится. На что хотелось бы обратить внимание в первую очередь. Христианство, говоря, что «нет власти не от Бога» (Рим. 13 гл), в то же время предупреждает, что придет время, когда Сам Царь царствующих «упразднит всякое начальство и всякую власть» (1.Кор. 15:24), то есть данный порядок вещей в мире сем носит условно-временной характер и вызван тем, что человек в силу греха не может принять непосредственное Божье руководство, то есть власть любви и свободы, она его обжигает. Но при этом власть — есть условие и возможность (с христианской точки зрения) при разумном подходе к ней, как служению и ответственности перед Богом, преодолеть все низменное и эгоистичное в себе. Если этого не происходит, то Богу от этого не худо и не мило, а плохо нам, что мы отдаляемся от Него и по слову Священного Писания «угрызаем и съедаем самих себя» (Гал. 5:15).

Вот на эту опасность и указывал святитель Филипп обезумевшему царю и отверг все его попытки самолично определять, что православно, а что нет, ссылаясь на факт церковного поставления (помазания) на царство. Подобный подход сакрализации власти в существе своем чужд духу евангельского благовестия. Об этом очень часто забывают и скатываются в крайности как полного отрицания власти и самой возможности Божьего действия через власть и ее носителей, так и чрезмерному ее обожествлению при всех ее пороках. Благодаря таким редким личностям, как святитель Филипп, христиане могут иметь наглядный пример и руководство в своей жизни. Тем же, кто обличен властью и позиционирует себя как христианина, особенно стоит познакомиться с историей жизни этого замечательного человека.