Сергей Алексеевич Шиптенко
Автор
Экономист, главный редактор журнала "Новая экономика" (Минск). Специалист по истории, политике и экономике современной Белоруссии.
Последние публикации
Освободительный поход Красной Армии: 17 сентября — праздник всех белорусов
Белорусская общественность почти 10 лет ведёт упорную борьбу, требуя от властей Белоруссии обозначения даты 17 сентября 1939 года в календарях официальных праздников и памятных дат Союзного государства. Нынешний юбилейный год — прекрасный повод восстановить праздник в постсоветской республике как...
16 сентября 2019
Проеденное советское наследство Белоруссии
В составе СССР Белоруссия была одной из самых промышленно развитых республик. Расположенные в ней промышленные гиганты — такие как Минский тракторный завод, завод по производству телевизоров и радиотехники «Горизонт», Минский завод холодильников, Минский автомобильный завод и другие предприятия...
2 ноября 2016
Культура империи и антикультура лимитрофии
В Белоруссии, как и в других странах бывшего СССР, после 1991 года происходил упадок культуры, науки и образования, остановить который не смогли ни явно недостаточные меры государственного регулирования, ни инициированные оппозиционными группировками проекты национального возрождения. Культура...
2 ноября 2016
Осеннее обострение украинско-белорусских отношений
Осень 2016 года в отношениях между Минском и Киевом выдалась напряжённой. Не успели утихнуть страсти вокруг белорусского «Боинга», как вспыхнул новый скандал — на этот раз по линии Минобороны Украины. Практически каждую неделю Киев преподносит неприятные сюрпризы Минску с целью, о которой...
31 октября 2016
К чему ведёт провинциализация сознания белорусов?
Гражданин планетарной сверхдержавы с крупнейшей территорией в мире имел совершенно иное сознание, нежели нынешнее, первое поколение родившихся в постсоветских образованиях. Даже рождённые в далеких от Москвы республиках ощущали себя частью большого политического и культурного пространства...
10 августа 2016
Что случилось с фестивалем «Славянский базар»
В июле, как это стало уже привычно, в Витебске открылся фестиваль «Славянский базар», который в этом году проводился в двадцать пятый раз. Этот юбилей совпал с двадцать пятой годовщиной существования «суверенной и независимой» Республики Беларусь, которая не случайно является почти ровесницей...
9 августа 2016
Вышиваночное безумие в лимитрофном угаре
Спустя четверть века после Всесоюзного референдума о сохранении СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, на котором более ¾ граждан проголосовало за сохранение страны, можно подвести некоторые итоги. Для каждого постсоветского образования они свои, но в целом —...
6 июля 2016
Когда установят памятник фашисту Розенбергу?
Таких лагерей были десятки, что однозначно совершенно не может поставить под сомнение характеристику Маннергейма как личности незаурядной и имеющей отношение к нашей истории. И не только к нашей — ведь «крупнейшее в истории Финляндии массовое убийство женщин» определённым образом как бы намекает на...
16 июня 2016
Драниковый патриотизм и ревизионизм
Празднование Дня Победы в Белоруссии сопровождалось странными, на первый взгляд, явлениями. Символика праздника, заявления Александра Лукашенко, тематические публикации НИИ и СМИ, организация мероприятий в «год антикультуры», их массовость и многое другое указывали на то, что официозный тезис...
19 мая 2016
Год антикультуры в Белоруссии
Александр Лукашенко объявил 2016 год «Годом культуры» в Белоруссии. В свою очередь Совмин Белоруссии принял постановление, которым утвердил «Республиканский план мероприятий по проведению в 2016 году Года культуры». На первый взгляд, ничего не вызывает удивления или отторжения — руководство...
31 января 2016
Белорусский деноминационный восторг
Произошедшее накануне очередной инаугурации Александра Лукашенко можно выразить двумя словами: деноминационное безумие. В более мягкой формулировке это же явление можно назвать деноминационным восторгом, который охватил чиновников постсоветской республики, переживающей очередной кризис. Понятна...
9 ноября 2015
После Лукашенко
То, что происходит сейчас в Белоруссии, трудно назвать выборами — более уместен термин «президентская кампания». Выборный процесс предполагает базовые условия, о наличии которых в постсоветской республике можно говорить с существенными оговорками. Словно многожильный кабель, он не прост и имеет...
25 августа 2015
Пост-СССР: пожизненное президентство и революция
В демократическом государстве выборы символизируют власть народа и являются важным механизмом реализации его права на самоуправление. В недемократических государствах выборы или отсутствуют вовсе, или ассоциируются с процедурой голосования, которая лишена всякого смысла сама по себе — даже в том...
30 июля 2015
«Еўрапейская нацыя», или Почему Дзержинского не берут в белорусы
Накануне печально известного вильнюсского саммита участников программы ЕС «Восточное партнёрство» глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna заявил: «Мы долго жили в тени больших народов, у нас были общие государства с Польшей, Россией, мы жили в СССР. В...
29 июня 2015
«Поддержали с оговоркой»: так чьим же провалом стал рижский саммит ВП?
В ходе состоявшегося 21-22 мая в Риге саммита участников программы ЕС для шести постсоветских республик «Восточное партнёрство» были рассмотрены итоги и перспективы сотрудничества Брюсселя с Азербайджаном Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Две из них – Армения и Белоруссия —...
22 мая 2015
Тень Мюнхена — 1938: рижский саммит лицемеров
Организатором четвёртого по счету саммита назначена Латвия, которая с 2015 года является формальным председателем ЕС. В проекте декларации саммита от 11 марта основное место отведено реализации сотрудничества с Украиной, Грузией и Молдавией — лимитрофам, уже давно провозгласившим курс на...
3 апреля 2015
Белоруссия: предновогоднее обострение
Нет ни единого парламента Союзного государства, ни Конституции Союзного государства, ни единой валюты Союзного государства, ни даже паспорта гражданина этого самого государства. Многие помнят нелепую и, в то же время, показательную историю заточения госсекретаря Союза Белоруссии и России Павла...
31 декабря 2014
«В риторике белорусского руководства больше демагогии, чем правды»
«Кризис с контрабандой в Россию через белорусскую территорию показал всю непрочность союзных отношений между нашими государствами», — констатировал экономист Сергей Шиптенко (Белоруссия) в ходе круглого стола, посвященного проблемам российско-белорусских отношений, проходившего в Москве 23 декабря...
23 декабря 2014
«Колбасная война» как символ российско-белорусского кризиса
На протяжении состоявшейся 18 декабря трёхчасовой пресс-конференции Владимира Путина было задано много вопросов — даже о вятском квасе, но ни один из них не касался стратегии России в XXI веке. Обратил на себя внимание пресс-секретарь главы Чечни, внезапно поставивший вопрос о славянском единстве и...
20 декабря 2014
Андрей Стенин убит. Кто следующий?
1-го сентября, едва информагентства отчитались о Дне знаний, пришло скорбное известие: на Украине, между Снежным и Дмитровкой, найден автомобиль с останками трёх человек. Среди погибших — российский журналист Андрей Стенин. Судя по сообщениям из различных источников, личность журналиста достоверно...
4 сентября 2014