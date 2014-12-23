Москва, 23 декабря, 2014, 22:36 — ИА Регнум. «Кризис с контрабандой в Россию через белорусскую территорию показал всю непрочность союзных отношений между нашими государствами», — констатировал экономист Сергей Шиптенко (Белоруссия) в ходе круглого стола, посвященного проблемам российско-белорусских отношений, проходившего в Москве 23 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Союзное государство формировалось изначально как политический проект, — сказал эксперт. — За годы сотрудничества были позитивные сдвиги, но в целом, приходится констатировать, что провалов больше. Знаменитое предприятие «Горизонт» так и не вышло из кризиса. Вопиющий случай с «Росбелавто» — вообще позорнейшая история. Хотя в Минске этого никогда не признают, пока у власти находится Лукашенко, но белорусская экономика существует исключительно благодаря щедрым российским дотациям. Не просто существует. А паразитирует на них. Если бы не сверхнизкие цены на энергоносители, белорусские товары вообще не имели бы сбыта на российском рынке. При наличии наценки, которую сбивают дотации, никто не стал бы их покупать в России».

«Периодически, на протяжении всего существования так называемого «союзного государства» вспыхивали информационные войны, — напомнил Шептенко. — Причем, почти всегда инициатором выступала белорусская сторона. Трудно сейчас представить, какая истерика лилась с экранов в 2009 году, во время скандала с белорусской молочной продукцией. В каких грехах тогда Россию только не обвиняли. Минск и сейчас дезинформирует своих граждан относительно природы нынешнего конфликта. Так, например, Россельхознадзор еще 19 декабря объявил, что белорусская сторона признала нарушения в работе ряда своих предприятий. Это было выявлено после совместных проверок. В то же самое время Лукашенко, выступая по белорусскому телевидению, все отрицал и утверждал, что все претензии с наших предприятий сняты».

«Противно то, что когда Лукашенко требуется получить какие-либо дивиденды от Москвы, он показательно вспоминает о своей русскости, — сказал эксперт. — Непрочность союзного государства объясняется тем, что проект так и остался политическим. Поэтому в риторике нашего руководства и сейчас больше демагогии, чем правды. Политическая интеграция не сопровождается гуманитарной. Она должна быть на всех уровнях — учебники, культурные мероприятия и многое другое. Только тогда мы уйдем от самообмана и получим настоящий союз».

Напоминаем, что 19 и 20 декабря последовал ряд заявлений представителей белорусской стороны о том, что все претензии к работе предприятий пищевой промышленности, предъявленные ранее Россельхознадзором, сняты. 20 декабря вице-премьер правительства Белоруссии Михаил Русый заявил, что договоренность о расчетах в долларах и евро с Россией достигнута. Все эти заявления были опровергнуты российской стороной.