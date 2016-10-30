



Иван Шилов ИА REGNUM Напряжение

Осень 2016 года в отношениях между Минском и Киевом выдалась напряжённой. Не успели утихнуть страсти вокруг белорусского «Боинга», как вспыхнул новый скандал — на этот раз по линии Минобороны Украины. Практически каждую неделю Киев преподносит неприятные сюрпризы Минску с целью, о которой многочисленные украинские политологи предпочитают не говорить.

На первый взгляд, оба скандала демонстрируют лишь степень деградации украинских «силовиков» и авантюризм их политического руководства. Однако история с пассажирским самолётом белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» говорит вовсе не о некомпетентности украинских «друзей и партнёров», которым Александр Лукашенко ещё в начале 2014 года пообещал поддержку «по всем направлениям», а о реальной угрозе, которая исходит от нынешних властей Украины для всех соседей.

Подробности скандала с «Боингом» белорусской государственной авиакомпании указывают на причастность к инциденту украинских спецслужб. Тем не менее СБУ категорически отрицает свою причастность, а МИД Белоруссии выказывает, на первый взгляд, странную деликатность, не называя «компетентный орган», который посредством украинского авиадиспетчера озвучил угрозу уготовить пассажирам белорусского «Боинга» такую же участь, которая постигла пассажиров «Боинга» малайзийского.

Пресс-служба «Белавиа» 21 октября проинформировала о вынужденной посадке пассажирского самолета Boeing 737−800, выполнявшего рейс В2−840 из Киева в Минск. Борт со 136 пассажирами и 6 членами экипажа не долетел 50 километров до белоруской границы и вернулся в киевский аэропорт «Жуляны» после того, как украинский авиадиспетчер госпредприятия «Украерорух» озвучил угрозу применить к белорусскому пассажирскому самолёту истребители ВВС Украины в случае отказа немедленно изменить курс на обратный.

Причины беспрецедентных действий в отношении пассажирского самолёта украинская сторона не объяснила. В «Жулянах» сотрудники украинских спецслужб сняли с борта гражданина Армении, а остальным пассажирам на этом же самолёте разрешили убыть в Минск. В тот же день ссаженный гражданин Армении улетел следующим рейсом «Белавиа» и уже в Москве заявил о намерении обратиться в суды Украины и Европы, к которой Украина, видимо, не относится (дословно: «Пройдусь по вертикали украинских и европейских судов»).

На следующий день, в субботу 22 октября временный поверенный в делах Украины в Белоруссии Валерий Джигун был вызван в МИД Белоруссии, где ему была вручена нота протеста «в связи с действиями компетентных органов Украины по принудительному возврату белорусского воздушного судна». Послу Белоруссии на Украине Игорю Соколу было поручено «вручить аналогичную ноту протеста в украинском МИД». В тот же день, 22 октября командир воздушного судна авиакомпании «Белавиа», выполнявший злополучный рейс В2−840, в эфире государственного телевидения Белоруссии подтвердил факт угрозы применения украинской истребительной авиации.

Также 22 октября начальник аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук прокомментировал инцидент с белорусским «Боингом», заявив о необходимости провести «проверочные мероприятия». Он также заявил, что власти Украины не планировали поднимать в воздух истребители, обвинив СМИ в распространении «абсурдной информации». В свою очередь украинское госпредприятие «Украэрорух» объяснило произошедшее действиями СБУ, дав понять, что авиадиспетчер не проявил самоуправства.

Абсурдность ситуации и нелепость объяснений СБУ была очевидна не только в Минске. Чикагская конвенция прямо запрещает применять те угрозы, которые озвучил диспетчер украинского госпредприятия. Не дождавшись извинений и компенсации ущерба, в том числе и морального, МИД Белоруссии в дипломатичных формулировках дал понять, что официальный Минск не намерен мириться с поведением «украинских партнёров».

Начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик 27 октября на брифинге в Минске заявил: «У нас имеется расшифровка переговоров экипажа самолета «Белавиа», летевшего рейсом Киев — Минск 21 октября, с украинским диспетчером. В этом документе имеются четкие заявления об угрозе применения боевой авиации в случае, если самолет не развернется и не прибудет в Киев. Из этого разговора абсолютно четко понятно, что данные слова — не инициатива диспетчера, а указано конкретное ведомство, отдававшее соответствующие команды».

«Украинская сторона имела возможность добиться своих целей, не прибегая к принудительным действиям в отношении воздушного судна, а используя двусторонние механизмы сотрудничества по линии силовых структур. К сожалению, на упомянутую ситуацию реакция украинской стороны абсолютно отсутствует. Если ее не будет и дальше, то мы будем вынуждены предпринять дополнительные шаги, вплоть до опубликования расшифровки переговоров членов экипажа с украинским диспетчером», — заявил официальный представитель МИД Белоруссии.

В тот же день, 27 октября посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол встретился с секретарём украинского СНБО Александром Турчиновым. Судя по развитию дальнейших событий, постмайданное руководство Украины, которому с первых дней его существования так старался угодить официальный Минск, не проявило склонности к взаимности.

28 октября начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров распространил специальное заявление в связи с очередной провокацией, последовавшей с украинской стороны. «Министерство обороны Беларуси прокомментировало появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что в ходе прошедшей тренировки объединенной системы ПВО государств — участников СНГ якобы отрабатывались авиаудары по украинским объектам», — проинформировало госинформагентство БелТА. Официальный представитель белорусского министерства обороны разъяснил, что 26 октября состоялась тренировка объединенной системы ПВО государств — участников СНГ с участием дежурных сил ПВО Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

«То есть попытка неадекватной интерпретации соответствующей информации явно неуместна. Мы бы посоветовали нашим партнерам не искать врагов там, где их гарантированно нет», — заявил Макаров. Вторая часть процитированной фразы как бы символична. Сказалось сближение с китайскими «стратегическими партнёрами», которые любят цитировать сентенцию Конфуция: «Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет». Выступая 30 сентября в Пекинском университете, Александр Лукашенко рассказал о разговоре с председателем Госсовета Китая Ли Кэцяном и ретранслировал такие слова: «Если только кто тронет пальцем Белоруссию — будете иметь дело с нами, с китайцами». То есть официальный Минск в заявлении от имени Макарова намекнул на наличие покровительства КНР и возможность втягивания в конфликт Пекина, и в свете новых обстоятельств киевские власти должны или самостоятельно уладить вопрос на двустороннем уровне, или доложить в Вашингтон о новой проблеме. Возможно, в заявлении от имени Макарова была всего лишь фигура речи.

Поводом для скандала 28 октября стали отнюдь не действия украинских СМИ. В действительности и государственное информационное агентство Белоруссии, и Минобороны скрыли, кто же является их «партнёрами» с украинской стороны, кого правомерно было бы назвать реальными поджигателями очередного конфликта, к кому обращены советы и разъяснения официальных лиц Белоруссии.

За несколько часов до официального заявления белорусского министерства, распространённого по официальному каналу, в Киеве состоялся брифинг, в ходе которого официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил: «Руководство РФ не отказывается от своих агрессивных планов в отношении Украины и продолжает подготовку к возможным широкомасштабным наступательным действиям против нашего государства. 26 октября, используя обязательства Республики Беларусь в рамках союзнического государства, российскими боевыми самолетами в воздушном пространстве Беларуси отработан вопрос условного нанесения массированных авиационных ударов по стратегическим объектам на территории Украины».

Брифинг транслировал телеканал «112 Украина», который со ссылкой на заявление представителя военной разведки сообщил следующее: «Вдоль государственной границы Белоруссии силами и средствами военной разведки был замечен самолет дальнего радиолокационного наведения А-50у, который осуществлял контроль пространства в северо-западной части Украины и наведение истребительной авиации, бомбардировщик Ту-160 и два дальних бомбардировщика Ту-22мЗ воздушно-космических сил России, которые выполняли полеты вдоль государственной границы Украины и условно осуществляли пуски ракет, два фронтовых бомбардировщика Су-34, что отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов».

Обилие технических деталей призвано убедить обывателя в том, что Скибицкий распространил подлинную информацию, а военная разведка не зря получает неплохое по нынешним украинским реалиям жалованье. На самом деле не зря свой хлеб едят специалисты более высокого уровня, работающие с украинской тематикой за многие тысячи километров от Украины. Об их профессионализме говорят события в 90-е и в 2000-е как в Европе, так и в других частях света.

Октябрьские скандалы, вышедшие в публичную сферу, а также многочисленные заявления представителей нынешнего руководства Украины и аффилированных с ними «политологов» указывают на заказной характер начатого задолго до октября и даже до 2016 года формирования образа врага в лице официального Минска. Руководство Белоруссии уже давно целенаправленно подаётся киевским руководством как марионетка Москвы. Следовательно, нет никаких ограничений на применение к марионетке тех же сил и средств, что и к Москве, Одессе или Донецку.

С точки зрения психологии нынешнее руководство Украины действует предсказуемо. Поддерживая состояние массового психоза, используя образы врагов по всему периметру осаждённой крепости, легче манипулировать, мобилизовать и откровенно обирать обманутое население, пребывающее в таком состоянии даже не годы, а десятилетия. В особой атмосфере выросло новое поколение украинцев, способности которого проявились не только в истории с одесским Домом профсоюзов.

Официальный Минск многое заимствует из опыта «украинизации» в процессе нынешней «белорусизации», поэтому перспектива появления «Гилиции-2» под другим названием и с немного другим орнаментом на «вышиванках» — лишь вопрос времени. Этот день приближают, как могут, не только националисты из «Белорусского народного фронта» и других русофобских организаций, но и товарищи из чиновничьей «идеологической вертикали» и компетентных органов, которые в конце XX века уже переиграли сами себя.

Обострение украинско-белорусских отношений наблюдается не только по линии спецслужб, МИД и Минобороны, но и в других сферах — гуманитарной и экономической. Новое украинское руководство в который раз создаёт проблемы тем, кто, как считается, осуществляет внешнее управление. Руководство Белоруссии — напротив, демонстрирует полную лояльность и украинским друзьями и партнёрам, их кураторам и шефам кураторов. Оно не только старается развивать имеющиеся, но и создавать новые каналы сотрудничества. ВПК, транзит «альтернативной» нефти и китайских товаров, диверсификация поставок газа, сборочные производства и СП — из всего этого можно извлекать не только новые темы для новых разговоров, но также конкретную и немалую выгоду.

Отношения между соседствующими постсоветскими образованиями не были благополучными и до осеннего обострения 2016 года. Об этом говорят не только относительно недавние заявления представителей властей Белоруссии, но и многочисленные конфликты, протекавшие непублично. Правительство Белоруссии не упустило возможности осложнить поставки украинских товаров на белорусский рынок, воспользовавшись видимостью хаоса на Украине, который, на самом деле, является хаосом управляемым. В центре принятия решений посчитали неоправданным предоставление возможностей для извлечения выгод одному из «восточных партнёров», который номинально входит в зону ответственности геополитического противника. Поэтому последовали ответные действия, и в конечном итоге торговый конфликт был урегулирован. Осенью 2016 года маятник качнули в другую сторону.

Запад желает держать своих «восточных партнёров» на коротком поводке. Классический принцип Divide et impera с успехом применяется к неоколониям, которые по определению не могут быть полноценными государствами, самодостаточными и самостоятельными в проведении внешней политики. Существующее безрадостное положение дел «элитками» лимитрофий преподносилось и будет преподноситься как нормальное и имеющее радужные перспективы. По сути, подобные сказки мы слышим со времён горбачёвской «перестройки», однако за четверть века «независимости» Украина так и не достигла уровня Франции, а Белоруссия — Швейцарии. Более того, движение явно происходит в противоположную сторону — к уровню отсталых африканских стран и банановых республик Латинской Америки. На самом деле лишь возвращение Украины и Белоруссии к России и воссоединение искусственно разделённого русского народа даст шанс на развитие и ликвидирует условия для множества конфликтов, в которых заинтересованы внешние выгодоприобретатели.