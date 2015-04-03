Организатором четвёртого по счету саммита назначена Латвия, которая с 2015 года является формальным председателем ЕС. В проекте декларации саммита от 11 марта основное место отведено реализации сотрудничества с Украиной, Грузией и Молдавией — лимитрофам, уже давно провозгласившим курс на «евроинтеграцию» — т. е. максимальное сближение с ЕС вплоть до вступления в этот союз.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В контексте региона за словом «евроинтеграция» скрывается антироссийская позиция, которая уже привела Украину и Грузию к полномасштабным гражданским войнам против собственных граждан. Все предпосылки для подобного развития «сотрудничества» с Евросоюзом есть и у Молдавии, следующей грузинско-украинскому сценарию в отношении Приднестровья и Гагаузии. Внимания, однако, заслуживает тот факт, что в тексте декларации несколько раз упоминается и Белоруссия, которая является частью Евразийского союза и участником проекта Союзного государства с Россией.

Александр Лукашенко не устает заявлять о своей приверженности курса на интеграцию с Россией, без поддержки которой Белоруссия является полностью несостоятельной как в экономических, так и в политических вопросах. Правда, эти уверения в пламенной любви к России регулярно разбавляются скрытыми или явными выпадами в адрес российского руководства, националистической риторикой внутри страны и антироссийскими шагами во внешней политике, прикрываемыми идеей так называемого многовекторного внешнеполитического курса.

В международной политике даже крупные государства ограничены в возможностях проведения многовекторной политики; к лимитрофам это понятие вообще неприменимо. Многовекторная политика у российских границ попросту означает антироссийскую позицию, которую Белоруссии все труднее становится скрывать. За последние годы антироссийская установка постепенно превратилась в центральный принцип белорусской внешней политики, позволяющий, среди прочего, успокоить местную националистическую оппозицию, которая сегодня видит главного врага уже не в Лукашенко, а в Путине. Прозападные белорусские ресурсы уже признают, что Лукашенко и его окружение, хоть и не очень удачно, вели многолетнюю борьбу против «имперских амбиций Кремля». Сам Лукашенко не упускал ни одной возможности в выражении публичной поддержки таким заклятым врагам России, как Михаил Саакашвили, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Не следует забывать и неожиданную «дружбу» белорусского «верного союзника» с Борисом Березовским.

Мартовский проект декларации рижского саммита «Восточного партнерства» можно рассматривать как признание Западом заслуг белорусского руководства в проведении антироссийской политики. На фоне Грузии, Украины и Молдавии роль Белоруссии в «Восточном партнёрстве» пока еще выглядит скромной. Проект декларации предусматривает, в частности, развитие сотрудничества между Евросоюзом и Белоруссией в визовом режиме, энергетике и других «неполитических» сферах. Политика, в соответствии с принципами либеральной политической теории, как обычно, скрывается за декорацией экономического взаимодействия.

С учетом намерений Латвии как организатора майского саммита «Восточного партнерства» во время мероприятия поднимать в антироссийском ключе тему украинских событий, участие первых лиц «фокусных государств» будет преподноситься мировой общественности в качестве доказательства их солидарности с позицией Запада в отношении Украины. При этом особое внимание приковано к приглашению на мероприятие Александра Лукашенко, который находится под санкциями ЕС и является «невъездным» на территорию Евросоюза (даже на постсоветские прибалтийские территории). Лоббисты официального Минска в различных евроструктурах добились прогресса — приглашение официальному Минску будет «открытым», что теоретически подразумевает участие «невъездных». Прозападная оппозиция в Белоруссии не скрывает своего негативного отношения к данному факту, однако ничего не может противопоставить ни властям Белоруссии, ни политическому руководству ЕС.

Латвия является проводником интересов США в Евросоюзе — как и другие постсоветские прибалтийские этнократии, как и Польша. Официальная Рига действует в ущерб экономическим интересам ЕС в целом, выторговывая мелочные выгоды для себя. Такое положение дел способствовало франко-германскому альянсу и укреплению недоверия между Западной Европой и «молодыми демократиями», ещё недавно состоявшими в СССР, СЭВ и ОВД. Евросоюз понёс ощутимые потери из-за обмена санкционными ударами с Россией, тогда как внешняя торговля США пострадала в гораздо меньшей степени. По мнению ряда экспертов, только Вашингтон заинтересован в раздувании конфликта между Москвой и Брюсселем, в то время как обе стороны стремятся к примирению и свертыванию двухсторонней санкционной политики. Задача заокеанского гаранта — не допустить затухания конфликта, во все щёки дуть на тлеющие угли и руками вассалов подбрасывать в костёр новые дровишки.

Программа ЕС «Восточное партнерство» — это пример целенаправленной и бесцеремонной попытки западной постмодернистской элиты воздействовать на самобытный уклад белорусского общества, навязывая при этом чуждые ему западные «либеральные» ценности. Программа для постсоветских республик имеет не только меркантильное измерение — она нацелена на сближение в различных сферах. Не случайно подписанное после государственного переворота на Украине соглашение об ассоциации с ЕС содержало положения, которые были в штыки восприняты апеллирующими к традиционализму (в своеобразной его интерпретации) неонацистами.

Страны ЦВЕ, имеющие опыт интеграции в ЕС, на сегодняшний день имеют серьезные проблемы в промышленном секторе, сельском хозяйстве и т.д. Целые отрасли были похоронены в ходе устранения потенциальных конкурентов западных компаний. Об этом очень хорошо могут рассказать, например, болгарские или сербские экономисты, да и латвийские тоже. Другое дело, что мнение практиков типа Эрнеста Буйвида мало интересует тех, кто содержит центральные СМИ. Обывателю, как показал опыт киевского «евромайдана», вовсе не обязательно читать сотни страниц соглашения об ассоциации — достаточно слоганов, сказок и лукавых намёков.

Финансирование Брюсселем программы «Восточного партнерства» не является благотворительностью — ЕС таким образом проводит профилактическую работу, не допуская усугубления имеющихся серьёзных проблем. Функции «восточных партнёров» — фильтровать нелегальную миграцию и контрабанду, обеспечивать транзит и проявлять политическую лояльность. Для этого Брюссель выделяет деньги на строительство и оснащение погранпереходов, обучение офицеров специальных ведомств и т.п. От подписавших соглашение об ассоциации с ЕС требуется больше — проведение финансово затратных национальных реформ, создающих иллюзию потенциального перехода из «предбанника» ЕС в категорию полноправных членов. Именно на этом делают акцент политические кланы, приведённые к власти в постсоветских лимитрофиях.

На самом деле Брюссель не раскрывает четких перспектив вступления в Евросоюз, который в политическом дискурсе старательно подменяется географическим термином «Европа» («Единая Европа»). Брюссель выдвигает одно за другим условия смягчения визового режима и не предоставляет финансовую помощь на структурные преобразования в экономической и социальной жизни. Считается, что «восточные партнёры» за свой счёт должны полностью перестроиться под стандарты ЕС. Когда Николай Азаров и Виктор Янукович наконец осознали цену столь любимой ими евроинтеграции до ноябрьского саммита ВП в ноябре 2013 года («Вильнюсский саммит»), получив туманные намёки на возможную небольшую материальную поддержку, но большую моральную — было уже поздно. Госпереворот на Украине при «гарантиях» Запада стал прекрасным уроком для тех, кто пока ещё имеет возможность выбора.

Для Белоруссии наиболее важным в проекте декларации рижского саммита ВП является пункт, предполагающий проведение в июне 2015 года неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов «Восточного партнерства» в Минске. Такие встречи являются частью программы «неофициальных диалогов» ВП, проводимых дважды в год. В данном случае проведение такой встречи именно в Минске означает, что Евросоюз намерен продемонстрировать поддержку Лукашенко накануне финала президентской кампании, которые должна состояться в Белоруссии, как уверяют официальные лица, в конце 2015 года. Предполагаемое место проведения встречи дает бессменному руководителю постсоветской республики очередную возможность поддержать пропагандистский миф о Белоруссии как стране в «самом центре Европы», играющей особую роль в международной политике.

Учитывая, что недавние минские переговоры по прекращению гражданской войны на Украине были представлены белорусскими СМИ масштабным событием, в котором решалась «судьба Европы» при едва ли не при ведущей роли Лукашенко, можно прогнозировать, что и запланированные контакты с Западом посредством «Восточного партнёрства» станут пропагандистским оружием при обеспечении легитимности очередного срока несменяемого руководителя постсоветской республики. На самом деле эти контакты не прекращались даже в период закрытия посольств и откровенной истерии в госСМИ, однако открытые контакты, которые можно использовать в процессе информационной обработки обывателя, представляются более ценными. На наших глазах происходит интересный процесс: Запад помогает Лукашенко деморализовать прозападную оппозицию, подливая воду на мельницу «последнего диктатора Европы».

Стандартный политический язык проекта декларации «Восточного партнёрства», наполненный призывами обеспечения «прав человека», «демократии», «фундаментальных свобод» и «верховенства права», резко контрастирует с отсутствием всех перечисленных принципов в жизни белорусского общества. Естественно, что европейские партнёры Белоруссии прекрасно осведомлены о реальном положении дел, однако сегодня предпочитают о нём умалчивать. Подобное лицемерие не является чем-то неожиданным для западных политиков, известных своим «прагматичным» отношением к тоталитарным и авторитарным режимам со времен Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера.

Нынешняя деятельность «Восточного партнёрства» и других европейских инициатив, разворачивающаяся в ситуации гражданской войны на Украине и влияющая на весь регион, заставляет вспомнить столь же «прагматичную» политику западноевропейских правительств накануне Второй мировой войны, позволявшую не замечать войну в Испании или проворачивать политические интриги на фоне оккупации Австрии и Чехословакии. Тень Мюнхенского сговора 1938 года, направленного, среди прочего и против СССР, не покидает европейскую политику и в проведении сегодняшнего антироссийского курса. На это указывает тот факт, что интенсификация сотрудничества Белоруссии с Евросоюзом разворачивается на фоне создания Евразийского союза. Даже в чисто экономическом смысле проекты программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнерство» и Евразийского экономического союза являются взаимоисключающими, на что указывали и еврокомиссары (например, курировавший «добрососедство» Штефан Фюле), и российские эксперты (например, академик Сергей Глазьев). Политически развитие сотрудничества между Белоруссией и ЕС в формате ВП на фоне растущей напряженности в регионе ведёт к подрыву интеграционных проектов на постсоветском пространстве.

Не так давно «многовекторная» внешняя политика руководства Белоруссии в духе провинциальной мегаломании виделась как простирающаяся от Южной Америки и Африки до Китая и Ирана. Сегодня, когда все проекты сотрудничества планетарного масштаба оказались лишь анекдотичными курьёзами в духе танкеров с «выгодной» венесуэльской нефтью, пресловутая многовекторность всё больше сужается до западного направления, в котором доморощенные белорусские политики рассчитывают найти ресурсы для шантажа России с целью получения очередных дотаций, на которых и держится особая «белорусская экономическая модель».

Политика Лукашенко предполагает получение таких дотаций без всяких политических обязательств перед Россией, что и было неоднократно продемонстрировано Белоруссией с августа 2008 года. Главный «союзник» России не только не признал Абхазию и Южную Осетию, но и немедленно воспользовался ситуацией для организации контрабанды грузинских товаров в Россию. Приятным подарком для европейских партнеров стала и «прагматичная» позиция официального Минска в отношении юридического признания воссоединения Крыма с Россией. Гражданская война на Украине была воспринята политическим руководством Белоруссии как великолепный шанс для политических манёвров, призванных не только нажиться на бедах соседей, но и в очередной раз продемонстрировать свою лояльность перед Западом. Каждый раз, однако, антироссийские выпады Лукашенко приводили лишь к сокращению российских дотаций и ставили белорусскую экономику на грань катастрофы.

Сегодняшняя безнадежная экономическая ситуация в Белоруссии является прямым результатом этой бездарной многолетней политики «сидения на двух стульях» и получения сиюминутных выгод. Следует особо подчеркнуть, что за всё время участия в «Восточном партнёрстве» Белоруссия приобрела лишь смехотворные суммы на осуществление проектов, призванных имитировать сотрудничество с ЕС и выгодных больше ЕС, чем Белоруссии. В то же время, потери в результате антироссийской политики Лукашенко исчисляются миллиардами долларов, которые невозможно компенсировать надоевшей пропагандистской риторикой о несуществующем суверенитете и «сильной процветающей Белоруссии». Река времени утекает, уносят упущенные возможности.

Двигаясь по пути, который уже проделали Саакашвили, Ющенко и Порошенко, Лукашенко приносит в жертву настоящее и будущее миллионов белорусов. Заигрывание с Западом в статусе «восточного партнёра» предполагает такие последствия, которые едва ли до конца осознаются политическим руководством Белоруссии, заинтересованным лишь в сохранении авторитарного политического режима. Для западных политиков Белоруссия представляет лишь относительную и временную ценность как одна из фигур в геополитических играх против России, как фильтр на пути нежелательных потоков нелегалов, наркотиков, оружия и т.п. при обеспечении надёжности поставок российского сырья.

Придёт время, когда необходимость в играх отпадёт и начнётся прямой конструктивный диалог. Лилипутская многовекторность внешней политики РБ, проводимая с серьезным видом среди политических великанов, и сегодня выглядит смешной в глазах опытных политиков Европы и США, которые уже давно научились использовать и отправлять на свалку истории отработанный политический материал, будь то отдельные страны, целые регионы или даже континенты.