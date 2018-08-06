1-го сентября, едва информагентства отчитались о Дне знаний, пришло скорбное известие: на Украине, между Снежным и Дмитровкой, найден автомобиль с останками трёх человек. Среди погибших — российский журналист Андрей Стенин.

Frank Morales R Траурная свеча

Судя по сообщениям из различных источников, личность журналиста достоверно установлена методом генетической экспертизы. О найденном автомобиле 22 августа проинформировали наблюдатели ОБСЕ со ссылкой на народное ополчение Донецкой народной республики, однако имелись сомнения в идентификации тел погибших.

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин исчез 5 августа. С тех пор он не выходил на связь. Выдвигались различные версии его исчезновения — вплоть до похищения и убийства в застенках карателей. Поводом послужили отрывочные сообщения из разных источников, в т.ч. интервью советника МВД Украины Антона Геращенко латвийской радиостанции Baltkom. Позже Геращенко заявлял, что его не так поняли, и на самом деле у него нет информации об аресте сотрудниками СБУ российского журналиста по подозрению в «пособничестве террористам», однако эти оправдания не выглядели убедительными.

Технической службе МИА «Россия сегодня» удалось установить местонахождение мобильного телефона Стенина — аппарат был локализован в Славянске по адресу улица Косиора, дом 23. К тому времени город был занят карателями, и подозрения в похищении российского фотокора усилились. Выдвигались версии о возможном местонахождении журналиста, но ни одна из них не нашла подтверждения.

Обстоятельства гибели Стенина до сих пор не ясны — для этого требуется провести профессиональное расследование, которое некому проводить. Если задержание действительно имело место, и убийцы российского журналиста — те же люди, которые с удовольствием рассказывают о своей ненависти к бывшим соотечественникам вообще и журналистам российских СМИ в частности, то вполне логичным представляется сокрытие следов преступления подальше от места его совершения. Уничтожать тело — слишком хлопотно для не обременённых интеллектом убийц, гораздо проще оставить его среди многих других тел. На том участке дороги, где была найден автомобиль с трупом Сенина, отметил зампред правительства Донецкой народной республики Андрей Пургин, около полутора сотен таких автомобилей.

Не только за российскими, но за журналистами как таковыми на Украине давно идёт охота. Свидетели преступлений никому не нужны. Журналистика как профессия давно не востребована — спрос на пропагандистов, которые не будут обращать внимание на «неудобные» факты и расставят акценты так, как надо заказчику. Проблема Стенина была в том, что он был не только фотокорреспондентом, который фиксировал трагедию войны, но также и в том, что он был российским фотокорреспондентом. Фактически, это был приговор.

Журналистов на Украине похищали и убивали и до инцидента со Стениным, и позже. Украина стала самым опасным местом работы представителей этой профессии — даже в Сирии соблюдаются минимальные приличия. Средь бела дня 18 июня неизвестные вооруженные люди в масках ворвались в офис и вывезли в неизвестном направлении мариупольского журналиста Сергея Долгова — о его судьбе до сих пор ничего неизвестно. Без вести пропали Сергей Коренченков, Андрей Вячало, Юрий Юрченко и многие другие. Некоторым удаётся выйти на свободу — как, например, главному редактору газеты «Луганская правда» Оксане Лащёновой, похищенной боевиками из печально известного батальона «Айдар», или журналистам LifeNews Олегу Сидякину и Марату Сайченко. Редактор донецкой «Муниципальной газеты» Елена Блоха оказалась менее удачливой. Обладателю паспорта подданного Великобритании Грэму Филлипсу удалось избежать расправы, а Андрею Стенину и многим его украинским коллегам — нет.

Киднепинг и рэкет стали обычной практикой откровенных бандитов, рядящихся в тоги «борцов за европейские ценности». Действия карательных батальонов — локальный слепок их хозяев, которые удерживают в заложниках почти всю Украину. За примерами далеко ходить не надо — 14 июня боевики «Правого сектора» похитили работавших на Украине российских журналистов телеканала «Звезда» Евгения Давыдова и Никиту Конашенкова. Обсуждался выкуп за их головы в размере $200 тыс. До этого не смогли отказаться от предложений организаций «Правого сектора» многие предприниматели, которых эффектно убедили в необходимости раскошелиться на дополнительные охранные услуги.

Человеческая жизнь на Украине сегодня мало что стоит. Если она чего-то стоит — на человека идёт охота, как в сафари, с целью получения выкупа. Если за человек не представляет интереса для охотников, то жизнь его не стоит и ломаного цента — такого человека можно убивать, имущество его — отнимать или уничтожать. Некогда цветущая советская республика опустилась до уровня стран «четвёртого мира», хотя её новое мятежное руководство много говорит о пресловутых «европейских ценностях» и заверяет несчастных обывателей в скором наступлении прекраснейших времён, связанных с членством в Евросоюзе.

Тем временем ни ЕС, ни США не дают никаких гарантий членства даже части Украины в ЕС в сколь либо конкретном обозримом будущем. Украина ослабит потенциал ЕС, а не усилит, отмечают эксперты. Их мнение доносят до нас журналисты, которые пока ещё не мертвы, как Георгий Гонгадзе. Поразительным образом интересы нынешних «евроориентированных» властей постсоветской республики на переговорах в Минске с теми, кто не признал итоги февральского госпереворота и выступил с оружием в руках против идейных наследников Степана Бандеры, представляет Леонид Кучма, обвинявшийся в заказе убийства Гонгадзе. Нынешняя ситуация с обеспечением на Украине не только свободы слова и права на получение информации укладывается в известный афоризм одного украинского боксера: «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть — вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».