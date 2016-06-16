Розенберг (слева) рядом с Гитлером во время Мюнхенского путча. 1923 год

Известная часть «прогрессивной общественности» с большим воодушевлением отреагировала на новость о торжественном открытии 16 июня в Санкт-Петербурге мемориальной доски в честь фельдмаршала Финляндии и президента этой страны Карла Маннергейма (1867−1951). В церемонии приняли участие глава администрации президента Сергей Иванов, министр культуры Владимир Мединский и, возможно, другие, не попавшие из-за оцепления в кадр, официальные лица.

Министр культуры Российской Федерации заявил, что «Маннергейм много сделал для России» и был «русским генералом». Мемориальную доску установили на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва на Захарьевской улице, где до известных событий начала XX века ранее был расквартирован Кавалергардский полк, в котором служил Карл Густав Эмиль Маннергейм. Без мемориальных досок временно находятся здания и улицы Северной Пальмиры, где учился, жил и отдыхал выдающийся соотечественник. Хотя в 2007 году на улице Шпалерной был установлен бюст «Кавалергард Маннергейм» скульптора Айдына Алиева.

Особое отношение к Маннергейму у жителей Санкт-Петербурга (Петрограда, Ленинграда) и области связано с периодом Гражданской войны и Великой Отечественной войны. Учитывая это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как сообщает RT, комментируя установку мемориальной доски видному военачальнику, отметил: «Но однозначно совершенно можно сказать, что это личность незаурядная, это личность, имеющая отношение к нашей истории, и личность, роль которой ещё долго будут изучать историки».

Очень важные слова произнесены господами Мединским и Песковым. Действительно, Маннергейм много сделал для России, и роль этой личности в РФ недооценена, что и символизирует установка мемориальной доски. Недооценён вклад Маннергейма в этнические чистки — например, в «выборгскую резню» 1918 года. Незаурядные организаторские способности «русского генерала» проявились в организации концлагерей для красноармейцев и членов их семей, что дало повод отдельным финским злопыхателям, завистникам и, возможно, русофобам утверждать, что в этих лагерях осуществлялась массовые убийства военнопленных и незаконно удерживаемых лиц.

«В новом исследовании, проведенном в Лапландском университете, утверждается, что расстрел женщин в 1918 году в районе Хеннала финского города Лахти был инициирован самими финнами. В лагере для военнопленных было более 2000 женщин и даже грудные младенцы, — отметила Ханна Лумме в своей статье, опубликованной незадолго до установки мемориальной доски «русскому генералу». — В 1918 году в лагере для военнопленных в Хеннале были расстреляны 218 женщин без судебного разбирательства, утверждает новое исследование. Основаниями для массового убийства послужили идеи расовой гигиены и демонизации образа «красных» женщин в буржуазной прессе».

Таких лагерей были десятки, что однозначно совершенно не может поставить под сомнение характеристику Маннергейма как личности незаурядной и имеющей отношение к нашей истории. И не только к нашей — ведь «крупнейшее в истории Финляндии массовое убийство женщин» определённым образом как бы намекает на общность судеб и исторических связей. Видные финские исследователи Тууликки Пеккалайнен и Марьйо Лиукконен как будто знали, что скажет Дмитрий Песков по случаю знаменательного события в жизни потомков тех, кто выжил.

Позже данных событий, к которым немногие российские историки проявляют интерес, Маннергейм много сделал для России в период Великой Отечественной войны, накануне очередной годовщины начала которой была установлена памятная доска «русскому генералу» в городе, до недавнего времени называвшемуся Ленинградом. Финские концлагеря в СССР в 1941—1944 гг. — явление, к которому Маннергейм, очевидно, не имеет никакого отношения, как не имеет Маннергейм никакого отношения к блокаде Ленинграда и жертвам этой блокады, если следовать логике инициаторов установки мемориальной доски.

Маннергейм командовал войсками Финляндии во время войны с СССР, и тем самым, как «русский генерал», несомненно, «много сделал для России». Финляндия в годы Второй мировой войны была союзницей гитлеровской Германии, но только лишь все ленинградские филологи в генеральских званиях знали об этом. В 1942 году Адольф Гитлер прибыл в Финляндию, чтобы принять участие в праздновании 75-летия «русского генерала», награждённого «Железными крестами» III Рейха за определённые заслуги. Не стоит акцентировать внимание на том, как это знаменательное событие отмечали ленинградцы на улицах Шпалерной и Захарьевской.

Установка мемориальной доски Карлу Маннергейму, а также присвоение в тот же день, 16 июня, имени Ахмата Кадырова мосту через Дудергофский канал в Красносельском районе Санкт-Петербурга — явления знаковые. Кадыров объявлял джихад России, но позже многое переосмыслил. Такой оборот событий, впрочем, не вернёт назад погибших солдат и неопределённое количество гражданского населения.

Проходя по мосту имени Кадырова в сторону мемориальной доски Маннергейму после посещения Пискарёвского кладбища, можно задуматься, как выявление «белых пятен истории» в процессе различных процессов дало закономерные результаты. Всё к этому шло задолго до 16 июня, ничего особенного сегодня, на самом деле, не произошло. Инициаторы процесса не намерены останавливаться на достигнутом.

Много сделали для России другие выдающиеся соотечественники. Например, «русский генерал» Андрей Власов — как и Маннергейм, незаурядная личность, особенно в «женском вопросе» — мемориальную доску можно установить в Волхове, а бюст — в Китае, где незаурядная личность проявила себя не только как советник. Генерал Пётр Краснов — тоже «русский генерал», тоже участник «национально-освободительной» борьбы — в отличие от Маннергейма, за самоопределение другой этнический группы, но тоже находившийся в особых отношениях с руководством Германии.

Как много «русских генералов», а также «русских полковников» типа Олега Пеньковского и Олега Гордиевского не удостоены мемориальных досок — есть над чем поработать Министерству культуры, РАН и бывшим сослуживцам. Тему можно расширить и углубить, обратив внимание на такие незаурядные личности, как Альфред Розенберг и Андрей Чикатило.

Выдающийся соотечественник Альфред Эрнст Вольдемарович Розенберг, «русский генерал», много сделал для России на партийной работе, проявил себя как талантливый мыслитель и организатор… Незаурядная личность Андрей Романович Чикатило, имеющая отношение к нашей истории и, по воспоминаниям сына — «национально-освободительной» борьбе, хотя и с меньшим количеством потерь среди прекрасной половины человечества, что объясняется тем, что соотечественник, в отличие от Розенберга и Маннергейма, не был теоретиком и большим начальником, но практиком на микроуровне…

Есть мнение пойти навстречу пожеланиям широких масс: поступило предложение установить мемориальные доски на зданиях Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана к 23 февраля и МГУ имени М. В. Ломоносова к 8 марта соответственно.