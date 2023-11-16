Сергей Голоха
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Последние публикации
Триколор над городом. Донецкий Китеж-град Варяга Матюшина
Триколор Донецкой Республики, впервые поднятый на флагштоке перед зданием облгосадминистрации 7 апреля 2014 года, к тому моменту хранился у Александра Матюшина шесть лет. Можно сказать, что он лучше всех оказался готов к историческому событию, поскольку вместе с соратниками ещё в 2005 году создал...
16 ноября 2023
«Камера все передает». Кровь и лучшие кадры фронтового оператора
Фронтовой оператор Павел Чуприна считает, что как профессионалу ему очень повезло: он ведь местный, из Мариуполя. До 2014 года работал на телеканале в Донецке, когда вдруг из размеренной жизни провинциального медиа, где плановые съемки и работа с девяти до шести, вдруг оказался в гуще событий. Где...
11 ноября 2023
Шахтер, работающий в небе. Боевые птицы Никиты «Кодера»
«У каждого оператора есть кладбище беспилотников. А я своё пока не открыл. Не знаю, с чем это связано. Может, мне везёт. А может, опыт имеется», — говорит макеевчанин Никита с позывным «Кодер», старший оператор БПЛА 96-го полка 1-го Донецкого армейского корпуса. За время службы он не потерял ни...
17 октября 2023
«Мангуст» с киберлапой. Как комбат-артиллерист вернулся на фронт без руки
До войны Вячеслав Моголивец никогда бы не подумал, что станет уникальным в своем роде киберчеловеком. Обычная шахтерская работа в проходке, потом должность заместителя начальника добычного участка. Правда, веселый нрав и неуемный характер привели его в идейную организацию «Русские мотоциклисты»...
21 сентября 2023
«Стальные каски» стюардессы по имени Анна
Дончанка Анна Ильясова вдохновляет бойцов не только словами и личным примером, но еще обаянием. Многие ребята в нее тайно или явно влюблены, многим просто стыдно давать слабину перед сильной и в то же время очень красивой женщиной, стойко переносящей все тяготы войны. Она выросла в примыкающем с...
13 сентября 2023
За мгновение до смерти Илона впервые сказала «папа»
В понедельник, 4 сентября в ДНР похоронили шестилетнюю Илону Ольховую, которую 1 сентября убила ракета ВСУ. Девочка была смертельно ранена во дворе донецкой пятиэтажки, когда играла в песочнице, которую специально для неё сделал приёмный отец Василий Первухин. С младенчества он был роднее родного...
4 сентября 2023
Добро с кулаками. Духовная война спортсмена Сурикова
Внешне Михаил Суриков совсем не похож на супермена. Но при этом он, как сообщают многочисленные источники, обладатель впечатляющих спортивных титулов. Семикратный чемпион мира по боевым единоборствам, чемпион мира по ММА, чемпион России по универсальному бою, 16 зарегистрированных мировых рекордов...
22 августа 2023