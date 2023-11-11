Фронтовой оператор Павел Чуприна считает, что как профессионалу ему очень повезло: он ведь местный, из Мариуполя.

ИА Регнум

До 2014 года работал на телеканале в Донецке, когда вдруг из размеренной жизни провинциального медиа, где плановые съемки и работа с девяти до шести, вдруг оказался в гуще событий. Где и остается, с небольшими перерывами, до сих пор. Первые митинги в 2014 году, референдум, начало войны и сражение за Донецкий аэропорт, первые полномасштабные бои — все это Чуприна видел через видоискатель своей камеры.

О своей работе он рассказывает с каким-то мальчишеским азартом. Другой человек, может быть, вспоминал бы о том, как попал под обстрел, с ужасом и страхом. А у оператора там самые лучшие кадры.

Самый лучший — это когда его самого ранило. Все тогда забежали в подъезд, но в голове крутилось, что нужно добрать кадры, что важно показать «прилеты» по гражданским, по жилым районам, это особенно ценно и важно для репортера. В итоге желанное падение снаряда случилось прямо рядом с укрытием, из которого Чуприна высунулся с камерой — и получил осколок. «Но это добавило лишь изюминки, ценности этому событию», о случившемся нисколько не жалеет.

ИА Регнум

Больше всего запомнилась самая первая съемка в районе аэропорта, когда лежали на земле вместе с бойцами, мысленно измеряя расстояние до ложащихся мин: сто метров, пятьдесят… А вот это уже, наверное, моя…

Тогда повезло. Но со временем, говорит Павел, перестаешь придавать этому слишком большое значение, настрой на задачу вытесняет остальные чувства. Ему неинтересно сидеть в подвале или блиндаже вместе с солдатами, нужно вылезти наверх и поснимать происходящее. Это журналисту можно спрятаться, у него работа другая. «Камерамену» требуется картинка, он сосредоточен на ней.

«Я всегда себе представляю, что это будут кадры без комментариев — чтоб люди посмотрели и все поняли, ощутили этот дух. Часто говорят: «Камера не передает». Это оправдание для самого себя. Камера все передает — надо постараться снять так, чтоб и по звуку, и по картинке все было, и чтоб ты успел показать все главное, чтоб и люди там были. Ситуации разные, конечно, но надо оперативно все уловить, увидеть главное. Конечно, я не могу про себя сказать, что у меня всегда все это получается, у меня к себе масса претензий: и это не снял, и то, а это надо было с другого ракурса, может, как-то прилечь, присесть или откуда-то выглянуть», — объясняетЧуприна и добавляет, что сам себе поставил такую планку качества, чтобы зритель операторскую работу замечал. И когда в комментариях пишут, что картинка отличная — это как награда, «мне это, конечно, очень приятно».

Пока он работал на новостях для многих центральных российских телеканалов, день и ночь сливались в одно целое. Звонок в любое время суток, «через десять минут будет машина», надо мчаться что-то снимать. Прямые включения из центра событий, никаких долгих поисков плана и монтажей, все нужно делать максимально хорошо прямо сейчас. Потом случился перерыв, так как работать стало сложно, появилась масса препятствий и согласований, многое шло в брак.

С 2018 по 2022 год Павел перешел «работать в культуру». Снимал концерты филармонии, во время карантина придумал давать их онлайн, так что в уже привычном режиме день сливался с ночью: съемка, монтаж, всенощный рендеринг. «Ночью проснулся, посмотрел, что там, ошибка не вылезла? Ага, спим дальше». Умудрялся делать по три концерта в неделю, всего их вышло в эфир полсотни, вся жизнь вокруг работы. Тем более что по выходным душа требовала общения с природой. А как не снимать? Донецкие пейзажи, увиденные опытным операторским глазом, тоже имеют свою аудиторию, порой не меньшую, чем военные репортажи.

ИА Регнум

С началом СВО труба опять позвала верного рыцаря камеры и микрофона.

Съемочная группа за это время побывала на всем протяжении фронта: в Херсоне, «когда он еще был наш», по всему правому берегу Днепра, на запорожском направлении, под Угледаром и возле Донецка, у Кременной и Северодонецка, в лесах у Северского Донца. Только теперь уже Павел почувствовал, что дорос до более серьезной работы. «Наснимать прилетов» под Работино, конечно, тоже здорово. Но интереснее уже снимать документалку.

Например, уже почти год идет процесс создания фильма про осетин, воюющих в СВО. «Мы этот фильм уже в принципе отсняли, сейчас вот снимали заключительные эпизоды, и планируется в ближайшем времени — буквально месяц, два, три, я не знаю, — провести премьеру во Владикавказе. Для этой маленькой республики подобный фильм — это очень ценно. У нас там очень много героев задействовано, не только военные, но и гражданские, вплоть до главы республики, вплоть до простых бабушек в горных аулах. И тут же их сыны у нас под Запорожьем работают из пушки. То есть большой, документально-художественный такой фильм, ничего не наиграно, все живое, настоящее, кадры очень хорошие. Это большая работа, в моей жизни еще не было такой премьеры», — с внутренним волнением рассказывает Чуприна. Все-таки «работа в культуре» не проходит даром.

ИА Регнум

Она внутренне выстрелила и весной прошлого года, когда он поехал в Мариуполь искать семью. Десять лет не был дома, волновался за маму, отца, брата. В городе еще шли бои где-то на окраинах, когда Павел с коллегами отправились туда. Он по личному делу, они за сюжетом. Тоже ведь интересно показать, как человек стремится посреди войны разыскать своих, выглядывая знакомые лица в каждом встречном, среди измученных, голодных и грязных людей.

С семьей оказалось все в порядке, даже дома не пострадали. Но, пользуясь случаем, Чуприна побежал посмотреть, как поживают городские музеи, знакомые с детства. А поживали они плохо: краеведческий разграбили и подожгли солдаты ВСУ, музей народного быта раскурочили местные жители, а в выставочном центре не было ни одного целого стекла. Там в отдельном зале хранилась постоянная экспозиция художников-медальеров, вокруг которой и организовался сам центр. За ней и пришел неугомонный оператор, обнаружив сокровища в каше из мусора и осколков.

ИА Регнум

«Медальерная тема — это эксклюзив чисто мариупольский. Ну и это достояние не только Мариуполя, это наша гордость. Я понял, что надо это делать быстрее, счет идет на часы, можно приехать сюда через неделю и уже ничего не застать. Кто-то себе как сувенир заберет, кто-то будет орехи колоть, что-то еще. Тогда это вряд ли кого-то волновало», — вспоминает Чуприна, договорившийся с телеканалом «Юнион» о машине, пропуске и сюжете о спасении культурных ценностей.

Благодаря этой поддержке получилось стремительно вернуться в Мариуполь и вывезти в Донецк более двух сотен работ из металла. В основе коллекции — работы двух художников-медальеров, заслуженного деятеля искусств Ефима Харабета и члена Международной федерации художественной медали Юрия Шевякова. Впоследствии оказалось, что об этой выставке переживал не только Павел: с ним связался сын Харабета и от всей души благодарил за спасение коллекции работ его отца. А Шевяков и ныне здравствует, живет в Макеевке.

ИА Регнум

Хотя на самом деле поблагодарить его есть много кому, и не за медали. Последним «хобби» Чуприны, которому он не изменяет уже много лет, является донорство. В ближайшее время готовится сдать кровь уже в 333-й раз. По этому поводу коллеги даже придумали сделать какой-нибудь сюжет, связанный с артиллерией, где «три тридцать три» повсеместно используется вместо команды «выстрел». Но главное, что где-то кому-то спасли жизнь. А значит, и ты живешь не зря.

Павел говорит, что ему может и было бы интересно поехать на какую-то другую войну, как это делают многие военкоры. Только там не будет глубокого вовлечения в происходящее, какое есть тут, дома.

«Я здесь все прошел, знаю все тонкости, все нюансы, из-за чего этот конфликт начался, помню все события, как это все разворачивалось, как маховик раскручивался. Мне все это близко, это все мое родное, мой край, где я вырос и живу, — говорит он на прощание. — Приехать на любой другой конфликт — конечно, там всего этого не будет. Поэтому не хочется выглядеть болванчиком с камерой, который приехал, просто бегает, что-то снимает, да и всё. Когда к нам приезжают такие люди, которые мало что понимают, на них смотрят, как на… Поэтому если я себя посвятил какому-то делу здесь, то хочется уже досмотреть этот фильм до конца. А если еще и снять последние эпизоды — будет вообще шикарно».